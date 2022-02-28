Колонна бронетехники оккупантов выдвинулась в направлении Киева по житомирской трассе: "Штук 20-25 прошло и еще уходят. Ну, чтобы вы в курсе были". ВИДЕО
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Колонна бронетехники оккупантов двинулась в направлении Киева по житомирской трассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, их движение было зафиксировано вблизи села Копылов.
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+79 Мобильный крематорий
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Ну що ж, вчастуємо їх ракетами.
Смачного вибл..ки.
Тримаймося
Слава нації
Смерть москалям.
А почему их наши РДГ не поджидают возле трассы.
Вот, просто, 2-3 единицы подбить и ****...ться.
Они ж не бросят и не пустятся по полям в догонку...
Объясните мне - я не мотострелок, я ПВОшник.
Когда сзади крупнокалиберный работает, не набегаешься.
Надо местность знать, готовиться. Время чтоб оттуда сообщили что да как.
По танку вдарила болванка,
Прощай кацапский экипаж.
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.
А дивіться, як поспішають!
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А перед нами все цветет, за нами все горит.
Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит.
Веселые, нехмурые, вернемся по домам,
Невесты белокурые наградой будут нам.
Все впереди а ныне за метром - метр,
Идут по Украине солдаты группы "Центр".
На первый-второй рассчитайсь!
Первый-второй!
Первый - шаг вперед - и в рай!
Первый - второй!
А каждый второй - тоже герой,
В рай попадет вслед за тобой,
Первый-второй, первый-второй,
Первый-второй.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Slava Ukraine!
Geroyam Slava!
а то долбить такую как-то не по-хозяйски.
Бо в кожній цій броньованій труні бачу тіки майбутні трупи твоїх земляків - орків!
ловити і жарити, а так на марщі хай горять і роблять корок на дорозі
Самообраний готовий принести жертву для Х..лалалала.
А Сяьрам сказали навчання ідуть.
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498335716484526096