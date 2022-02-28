РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4575 посетителей онлайн
Новости Видео ПроисшествияОбщество Война
70 874 83
армия РФ (15392) война (46904) танк (1922)

Колонна бронетехники оккупантов выдвинулась в направлении Киева по житомирской трассе: "Штук 20-25 прошло и еще уходят. Ну, чтобы вы в курсе были". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Колонна бронетехники оккупантов двинулась в направлении Киева по житомирской трассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, их движение было зафиксировано вблизи села Копылов.

Читайте также: Переговоры Украины и России завершены

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+79
Вот вам и ответ, чем закончились переговоры.
показать весь комментарий
28.02.2022 16:01
+76
Удачного полювання нашим "Байрактарам"
показать весь комментарий
28.02.2022 16:03
+57
показать весь комментарий
28.02.2022 16:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот вам и ответ, чем закончились переговоры.
показать весь комментарий
28.02.2022 16:01 Ответить
а они переговоры и не начинались это було снятие мерки для их траурных костюмов и гробов делегации Рашки... а по сути новости красиво так идут а гореть будут еще краше... ЗОМБИ РАШЕН ПАРАШЕН.... СЕРИАЛ НАЗЫВАЕТСЯ..
показать весь комментарий
28.02.2022 16:03 Ответить
ти чого не на фронті, стратег?
показать весь комментарий
28.02.2022 16:26 Ответить
Це диверсант (зареєстрований 21.02.2022)
показать весь комментарий
28.02.2022 16:56 Ответить
чого він не в спамі досі?
показать весь комментарий
01.03.2022 07:22 Ответить
Все правильно, но немного не то время, нам надо победить орду, а шашлыки оставить на потом
показать весь комментарий
28.02.2022 16:55 Ответить
движение этих орков от переговоров не зависило
показать весь комментарий
28.02.2022 16:23 Ответить
Там, Ъ, вже по трасі нема де проїхати серед купи заліза.
показать весь комментарий
28.02.2022 16:56 Ответить
Паливо на колесах- ох і горітиме...
показать весь комментарий
28.02.2022 16:01 Ответить
Удачного полювання нашим "Байрактарам"
показать весь комментарий
28.02.2022 16:03 Ответить
Також їдуть на перемовини?
Ну що ж, вчастуємо їх ракетами.
Смачного вибл..ки.
показать весь комментарий
28.02.2022 16:04 Ответить
Дебилы не кончаются.
показать весь комментарий
28.02.2022 16:04 Ответить
Кончаются, просто не достаточно быстро.
показать весь комментарий
28.02.2022 16:07 Ответить
...им осталось жить километров 20 п.....расы конченные.
показать весь комментарий
28.02.2022 16:06 Ответить
А це як (не)повезе... ..без піхоти це просто желєзяка
показать весь комментарий
28.02.2022 16:53 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2022 16:06 Ответить
Хороша дорога...мабуть недавно відремонтована...
показать весь комментарий
28.02.2022 16:15 Ответить
Вони їдуть в Київ, наші бандерівці вже приготували бандеривський смузі (коктейль Молотова) та угостять їх з великим задоволенням
показать весь комментарий
28.02.2022 16:07 Ответить
открывайте хлопцы уже мешки,шоб быстро расчистить трассу. а кто останется то пусть еще и подметут своих.
показать весь комментарий
28.02.2022 16:07 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2022 16:09 Ответить
аллилуя, брат.
показать весь комментарий
28.02.2022 19:19 Ответить
Тут без благодатного огня не обойтись. Только он спасет души рашистов.
показать весь комментарий
28.02.2022 16:11 Ответить
тобто, відправить, куди потрібно, так?
показать весь комментарий
28.02.2022 16:17 Ответить
Так. Упаковка металева.
показать весь комментарий
28.02.2022 16:21 Ответить
Вірю в ВСУ!!!
показать весь комментарий
28.02.2022 16:14 Ответить
Если впереди идущий внезапно жахнет на такой скорости, то в едущем следом, механик своих наводчика и командира наверное убьет. Там же АБС нету, тормозить будет мертво
показать весь комментарий
28.02.2022 16:25 Ответить
не убьет. но будет неприятно
показать весь комментарий
28.02.2022 19:24 Ответить
М'ясо мчить на гріль
показать весь комментарий
28.02.2022 16:16 Ответить
Это точно россияне? А то танки больно на т64 похожи, или я слепой?
показать весь комментарий
28.02.2022 16:16 Ответить
Да и последнего флаг вроде украинский, ну ладно ждём
показать весь комментарий
28.02.2022 16:18 Ответить
100% вони там осіли (без адрес тут). Дай маркіровка
показать весь комментарий
28.02.2022 16:18 Ответить
На передньому позначка V - для майбутнього металобрухту цього досить....
показать весь комментарий
28.02.2022 16:20 Ответить
Точно, они все буквой V маркированы, присмотрись на оригинале видео на Фейсбуке.
показать весь комментарий
28.02.2022 16:29 Ответить
Їдьте в пекло,гниди!
показать весь комментарий
28.02.2022 16:17 Ответить
Свіже м'ясо їде
показать весь комментарий
28.02.2022 16:17 Ответить
Металобрухт та гумус.
Тримаймося
Слава нації
Смерть москалям.
показать весь комментарий
28.02.2022 16:17 Ответить
Кто имеет боевой опыт, ответьте?

А почему их наши РДГ не поджидают возле трассы.

Вот, просто, 2-3 единицы подбить и ****...ться.

Они ж не бросят и не пустятся по полям в догонку...

Объясните мне - я не мотострелок, я ПВОшник.
показать весь комментарий
28.02.2022 16:18 Ответить
Тут відповідь не отримаєш, але наші діють вірно ( повір)
показать весь комментарий
28.02.2022 16:20 Ответить
подбить и ****...ться.

Когда сзади крупнокалиберный работает, не набегаешься.
Надо местность знать, готовиться. Время чтоб оттуда сообщили что да как.
показать весь комментарий
28.02.2022 16:28 Ответить
ЗСУ выбрали тактику, которая позволяет врагу на броне почувствовать мнимую уверенность, полностью раскрыться и на подходе к контрольным точкам быть уничтоженым
показать весь комментарий
28.02.2022 16:29 Ответить
У нас не партизанщина.... все за наказом... Як хтось прорветься, то буде в лагідних руках партизан
показать весь комментарий
28.02.2022 16:58 Ответить
я бы обозвал вместо ТрО петлюровцами или махновцами. был бы шикарный психологический эффект
показать весь комментарий
28.02.2022 19:18 Ответить
На броне десанта нет, 20 БМП с противопулевым бронированием и максимум 10 будущих трупов оккупантов в каждом. Несколько танков с экипажем по 3 трупа. Работаем.
показать весь комментарий
28.02.2022 16:19 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2022 16:19 Ответить
Хотели пАвтАрить? Получите:

По танку вдарила болванка,
Прощай кацапский экипаж.
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.
показать весь комментарий
28.02.2022 16:38 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2022 16:42 Ответить
а почем подписано 28.03? сейчас еще Лютий
показать весь комментарий
28.02.2022 19:17 Ответить
то художник ошибся ))))
показать весь комментарий
28.02.2022 19:19 Ответить
Пишет Аристович, что этих уже "переработали" в утиль!!!
показать весь комментарий
28.02.2022 16:19 Ответить
Танк на відкритому місці - гарна мішень.
А дивіться, як поспішають!
-----
А перед нами все цветет, за нами все горит.
Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит.
Веселые, нехмурые, вернемся по домам,
Невесты белокурые наградой будут нам.
Все впереди а ныне за метром - метр,
Идут по Украине солдаты группы "Центр".
На первый-второй рассчитайсь!
Первый-второй!
Первый - шаг вперед - и в рай!
Первый - второй!
А каждый второй - тоже герой,
В рай попадет вслед за тобой,
Первый-второй, первый-второй,
Первый-второй.
показать весь комментарий
28.02.2022 16:20 Ответить
Где бензовозы обеспечения, надо бомбить их.
показать весь комментарий
28.02.2022 16:20 Ответить
Такое даже бомбить не нужно. Не стоит тратить дорогостоящие боеприпасы.
показать весь комментарий
28.02.2022 16:29 Ответить
сначала наземные средства пво, потом бензовозы. а потом уже танки сами остановятся. не учи отца воровать овец!
показать весь комментарий
28.02.2022 19:17 Ответить
Жиденько так їдуть , розтягнулися. Сцються.
показать весь комментарий
28.02.2022 16:21 Ответить
ну что ж, придется *********
показать весь комментарий
28.02.2022 16:21 Ответить
Байрактар их скоро запиз*ячит!!!
показать весь комментарий
28.02.2022 16:21 Ответить
Zdohnut ****** Konchani
показать весь комментарий
28.02.2022 16:22 Ответить
Эти видимо не читают сводку событий с их соотечественниками под Киевом
показать весь комментарий
28.02.2022 16:27 Ответить
Им же в новостях по телевизор - "потерь армии РФ нет".
показать весь комментарий
28.02.2022 16:28 Ответить
Якби знали, уже ********* назад з такою ж швидкістю..
показать весь комментарий
28.02.2022 17:01 Ответить
На что надеются оккупанты в металлоломе? Как крысы в сказке - под дудочку маршируют на смерть
показать весь комментарий
28.02.2022 16:27 Ответить
На бмп не жильцы…
показать весь комментарий
28.02.2022 16:28 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Slava Ukraine!
Geroyam Slava!
показать весь комментарий
28.02.2022 16:29 Ответить
Який дурень їх чекає в Києві, якщо вони перекрили трасу, зараз порушена логістика Києва з Житомиром. Їх треба знищити максимально швидко, якщо є така можливість і ефективні засоби, щоб не відкладати процес на засідки на околицях Києва.
показать весь комментарий
28.02.2022 16:36 Ответить
ВСУ без тебя разберутся
показать весь комментарий
28.02.2022 19:16 Ответить
Мабуть ти зараз у їх лавах, але тебе ще вистачає на "ЦН".
показать весь комментарий
28.02.2022 19:21 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2022 16:53 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2022 16:55 Ответить
Наши ждут, чтобы они съехали с хорошей дороги,
а то долбить такую как-то не по-хозяйски.
показать весь комментарий
28.02.2022 17:00 Ответить
Ещё одни смертники. Нравится им гореть,что ли?
показать весь комментарий
28.02.2022 17:07 Ответить
Боже мій. Які вони тупі. Там джавелінів більше ніж потрібно... То фарш поїхав... мені цікаво, вони спеціално українськими руками свою армію знищують? і правда"мяснікі"
показать весь комментарий
28.02.2022 17:09 Ответить
Новая партия шашлыка!
показать весь комментарий
28.02.2022 17:10 Ответить
Дай боже влучності нашим захисникам, і шо б пальці не тремтіли на спусковому гачку, та шо б Джавеліни та НЛАВи не дуже натерли їм плечі! Тай лісочку густого по над трассою мерів 800 -1000....
показать весь комментарий
28.02.2022 17:16 Ответить
Козачек ольгинский! Вверху лайкнул а внизу лизнул.Вібирай что-то одно!
показать весь комментарий
28.02.2022 21:51 Ответить
Так, лайкнув за новину!
Бо в кожній цій броньованій труні бачу тіки майбутні трупи твоїх земляків - орків!
показать весь комментарий
01.03.2022 10:45 Ответить
Тут впригоді стануться британські NLAW - все краще ніж їх потім по містам
ловити і жарити, а так на марщі хай горять і роблять корок на дорозі
показать весь комментарий
28.02.2022 18:09 Ответить
там мотивировочный указатель по дороге имеется) по-русски, между прочим)
показать весь комментарий
28.02.2022 19:13 Ответить
Це їдуть бульбораші за смертю.
Самообраний готовий принести жертву для Х..лалалала.
А Сяьрам сказали навчання ідуть.
показать весь комментарий
28.02.2022 21:33 Ответить
Кацапи потрапили у засідку.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498335716484526096
показать весь комментарий
28.02.2022 22:07 Ответить
 
 