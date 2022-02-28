Сборная Украины по фехтованию отказалась выходить на бой с РФ. Возглавляемая россиянином Уcмановым Федерация засчитала им техническое поражение. ВИДЕО

Сборная Украины по фехтованию на рапирах отказалась выходить на поединок против сборной России на этапе Кубка мира в Каире.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Национальную федерацию фехтования Украины.

Украинцы выступали в командном турнире и сумели выиграть первую встречу против Сингапура (45:39). В 1/8 финала сборная Украины вышла на третий номер посева – Россию.

Но украинская команда в составе Андрея Погребняка, Данила Гойды, Максима Гаравского и Клода Юнес отказалась фехтовать с российскими рапиристами.

Спортсмены заявили, что "не будут этого делать, пока их семьи находятся дома в опасности". Зрители их поддержали аплодисментами.

Кроме того, фехтовальщики показали плакат с надписью на английском языке: "Остановите Россию, остановите войну. Сохраните Украину, сохраните Европу!".

По словам Погребняка, сборные России и Украины могли бы развести раньше времени, но организаторы соревнований не сделали этого.

"Вообще позавчера [25 февраля] фехтовальщик из Бельгии Стеф Де Гриф спросил нас, может ли он фехтовать с нашим флагом на рукаве в знак поддержки. Конечно, мы согласились. Он отфехтовал первый день, а на следующий во время боя к судье подошел тренер из России и нажал на него… И тогда фехтовальщику сказали, что если он не снимет сейчас нашивку, то его дисквалифицируют… Вот такая провокация была.

Еще сказали не публиковать фото с нами на соревнованиях. Например, в первый день опубликовали фото с украинским рапиристом Данилом Гойдой. Сейчас его уже удалили. Кто это приказал, мы можем только догадываться", - заметил Погребняк во время общения с Общественным Спортом.

В заключение один из лидеров украинской команды признался, что фехтовальщики нарисовали плакат в поддержку Украины еще 26 февраля - за день до начала командных соревнований. Погребняк подчеркнул, что украинцы в любом случае "100% не выходили бы на дорожку" против сборной России. В итоге украинцы потерпели техническое поражение за "неявку на встречу", когда россияне автоматически прошли дальше.

На вопрос, как вся эта ситуация отразилась на сборной России, украинский спортсмен ответил:

"России вообще от этого ничего не было. Как-то непонятно написали (организаторы этапа Кубка мира – Ред.), что мы "не пришли на встречу". Но это уже такое. А что россияне? Просто стояли, опустив головы. Да и все. Ясно, что у нас не было никакого настроения и желания с ними общаться, я, конечно, очень надеюсь, что к нашим словам прислушаются и в будущем будут протесты, чтобы стран-агрессоров Россию и Беларусь не допускали к выступлениям во всех видах спорта. Это было бы правильным решением.

Главой Международной федерации фехтования (FIE) является российский бизнесмен Алишер Усманов. Согласно Bloomberg Billionaires Index, состояние Усманова оценивается в 17,9 млрд долларов. Он является одним из богатейших предпринимателей мира.

Аналогичная ситуация, как с командой украинских рапиристов, произошла 27 февраля на юниорском чемпионате Европы в Сербии. Украинская шпажистка Эмили Конрад вышла на россиянку Анастасию Назарову в 1/32 финала. Украинка также снялась с боя из-за вторжения РФ на территорию Украины, однако в протоколе указано снятие из-за "медицинских обстоятельств".

Ранее олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан выступила в поддержку Вооруженных сил Украины и назвала российскую армию "убийцами, выполняющими личный приказ Гитлера".