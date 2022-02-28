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Сборная Украины по фехтованию отказалась выходить на бой с РФ. Возглавляемая россиянином Уcмановым Федерация засчитала им техническое поражение. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Спорт Война в Украине

Сборная Украины по фехтованию на рапирах отказалась выходить на поединок против сборной России на этапе Кубка мира в Каире.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Национальную федерацию фехтования Украины.

Украинцы выступали в командном турнире и сумели выиграть первую встречу против Сингапура (45:39). В 1/8 финала сборная Украины вышла на третий номер посева – Россию.

Но украинская команда в составе Андрея Погребняка, Данила Гойды, Максима Гаравского и Клода Юнес отказалась фехтовать с российскими рапиристами.

Спортсмены заявили, что "не будут этого делать, пока их семьи находятся дома в опасности". Зрители их поддержали аплодисментами.

Кроме того, фехтовальщики показали плакат с надписью на английском языке: "Остановите Россию, остановите войну. Сохраните Украину, сохраните Европу!".

По словам Погребняка, сборные России и Украины могли бы развести раньше времени, но организаторы соревнований не сделали этого.

"Вообще позавчера [25 февраля] фехтовальщик из Бельгии Стеф Де Гриф спросил нас, может ли он фехтовать с нашим флагом на рукаве в знак поддержки. Конечно, мы согласились. Он отфехтовал первый день, а на следующий во время боя к судье подошел тренер из России и нажал на него… И тогда фехтовальщику сказали, что если он не снимет сейчас нашивку, то его дисквалифицируют… Вот такая провокация была.

Еще сказали не публиковать фото с нами на соревнованиях. Например, в первый день опубликовали фото с украинским рапиристом Данилом Гойдой. Сейчас его уже удалили. Кто это приказал, мы можем только догадываться", - заметил Погребняк во время общения с Общественным Спортом.

В заключение один из лидеров украинской команды признался, что фехтовальщики нарисовали плакат в поддержку Украины еще 26 февраля - за день до начала командных соревнований. Погребняк подчеркнул, что украинцы в любом случае "100% не выходили бы на дорожку" против сборной России. В итоге украинцы потерпели техническое поражение за "неявку на встречу", когда россияне автоматически прошли дальше.

На вопрос, как вся эта ситуация отразилась на сборной России, украинский спортсмен ответил:

"России вообще от этого ничего не было. Как-то непонятно написали (организаторы этапа Кубка мира – Ред.), что мы "не пришли на встречу". Но это уже такое. А что россияне? Просто стояли, опустив головы. Да и все. Ясно, что у нас не было никакого настроения и желания с ними общаться, я, конечно, очень надеюсь, что к нашим словам прислушаются и в будущем будут протесты, чтобы стран-агрессоров Россию и Беларусь не допускали к выступлениям во всех видах спорта. Это было бы правильным решением.

Главой Международной федерации фехтования (FIE) является российский бизнесмен Алишер Усманов. Согласно Bloomberg Billionaires Index, состояние Усманова оценивается в 17,9 млрд долларов. Он является одним из богатейших предпринимателей мира.

Аналогичная ситуация, как с командой украинских рапиристов, произошла 27 февраля на юниорском чемпионате Европы в Сербии. Украинская шпажистка Эмили Конрад вышла на россиянку Анастасию Назарову в 1/32 финала. Украинка также снялась с боя из-за вторжения РФ на территорию Украины, однако в протоколе указано снятие из-за "медицинских обстоятельств".

Ранее олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан выступила в поддержку Вооруженных сил Украины и назвала российскую армию "убийцами, выполняющими личный приказ Гитлера".
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Топ комментарии
+7
Треба було пофехтувати, але перед цим зняти наконечники з рапір..
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28.02.2022 16:21
+5
Надо было выйти, только с топором и отхерячить кацапсину
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28.02.2022 16:24
+3
То фигня. А вот международная федерация тхэквондо лишала ***** черного пояса - это круть!
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28.02.2022 16:19
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То фигня. А вот международная федерация тхэквондо лишала ***** черного пояса - это круть!
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28.02.2022 16:19 Ответить
Дзюдо.
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28.02.2022 16:26 Ответить
Не, пока только тхэквондо. Он же многостаночник, такой себе мачо-засранец.
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28.02.2022 16:31 Ответить
Ну да, лукшеску ж у нас тоже хоккеист, водиночку команду чемпионов переигрывает.
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28.02.2022 16:33 Ответить
Треба було пофехтувати, але перед цим зняти наконечники з рапір..
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28.02.2022 16:21 Ответить
порубить в капусту - рузе там все из армейских
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28.02.2022 16:22 Ответить
рузге идёт даже под прокси на хер или удобрением как многие ванятки и васятки
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28.02.2022 17:15 Ответить
правильно. А умеров - лайно смердюче
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28.02.2022 16:23 Ответить
Мог бы сообщить, что по этому поводу надо провести совещание федереции и единогласно присудить поражение кацапии и выгнать их найух из федерации. А так он просто - лайно смердюче.
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28.02.2022 18:53 Ответить
Розумію. Бо повбивали б.
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28.02.2022 16:23 Ответить
Нам потрібна повна перемога над кацапами.А поразка на фехтувані це не велика втрата.Яке може бути фехтування,коли в Україні гинуть діти?
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28.02.2022 16:23 Ответить
Зря, такой был шанс заколоть москалив, как свиней.
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28.02.2022 16:23 Ответить
Надо было выйти, только с топором и отхерячить кацапсину
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28.02.2022 16:24 Ответить
Руські карабль іди *****!
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28.02.2022 16:24 Ответить
украинские спортсмены! мочите русню на спортивных кортах, не давайте им техническую победу!!
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28.02.2022 16:25 Ответить
Очільником Міжнародної федерації фехтування (FIE) є російський бізнесмен Алішер Усманов. Джерело: https://censor.net/ua/v3320104

понакупляли посад у спорті
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28.02.2022 16:26 Ответить
Скоро усіх кацапів поженуть з керівництва міжнародних федерацій, тощо
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28.02.2022 16:38 Ответить
Египтяне не лучше. Наши сейчас ****** кацапов, где только найдут, по всему египту. А египтяне угрожают им выселением и тюрьмой. Пусть кацапов выселят и наши успокоятся.
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28.02.2022 16:45 Ответить
Якщо роздивитись а ту бійню, яку влаштували кацапам на київщині, то, думаю, виселення нікого не зупигить.
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28.02.2022 17:44 Ответить
да похрен на эти федерации
по шахматам еще выгоните
там правит еще один "оленевод" калмыцкий
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28.02.2022 16:49 Ответить
Технічна поразка краще чим втрата совісті та честі.БРАВО,БРАВО,БРАВО нашим спортсменам,це краще за перемогу в спорті.
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28.02.2022 16:52 Ответить
skoro etot usmanov poluchit ne tolko tehnicheskoe porazenie......
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28.02.2022 16:53 Ответить
херня, якщо наступний такий крок зробить то їм *****!
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28.02.2022 16:56 Ответить
Переживем. Это не самое проблемное сейчас. Но есть повод почистить спорт от уродов из московии
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28.02.2022 16:56 Ответить
кацапы просто в течении последних пяти дней провалились в такую #издень , что их уровень развития не позволяет им всё это осознать . Сейчас сказать что ты кацап , за пределами мордора , равносильно самоубийству . Слава Украине !!! Смерть кацапам !!!!!!!!!!!!
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28.02.2022 17:03 Ответить
Де там ті любителі пообніматься з москалями обмотаними в аквафреш ?...
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28.02.2022 17:06 Ответить
Да и хрен с ним с этим Усмановым. Но думаю ему не долго теперь председательствовать в федерации
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28.02.2022 17:30 Ответить
 
 