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Вертолет оккупантов сбит на Харьковщине. ВИДЕО
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в пгт Близнецы Харьковской области защитники Украины сбили со "Стингера" вертолет оккупантов.
Об этом сообщил в телеграмм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Вертолет оккупантов сбит в пгт Близнецы Харьковской области. Уточнил у ВСУ. Вертолет был сбит "Стингером", тем самым, что передали союзники месяц назад! Украина побеждает!", – написал Геращенко.
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Лучше поинтересуйтесь, что в переводе слово "кацап" - "кассаб" в оригинале, да и сколько веков этому слову...
Відео . Кацапський бтр героїчно вступив у бій з пам'ятником воїнам - афганцям в Ірпіні . . Пам'ятник встояв , а значить переміг . https://www.facebook.com/100004111636825/videos/337408261736209
Металолом буде компенсацією за нерви власнику.
I всi народи cвiту взнають, що Ти є Меч Карающий.
Якщо Україна з Богом, тоді хто проти нас?
Слава Богу, слава Україні, яка бореться з кацапським сатаною!
АМIНЬ,