Вертолет оккупантов сбит на Харьковщине. ВИДЕО

в пгт Близнецы Харьковской области защитники Украины сбили со "Стингера" вертолет оккупантов.

Об этом сообщил в телеграмм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вертолет оккупантов сбит в пгт Близнецы Харьковской области. Уточнил у ВСУ. Вертолет был сбит "Стингером", тем самым, что передали союзники месяц назад! Украина побеждает!", – написал Геращенко.

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