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Украинцев призывают удалить российские программы из своих гаджетов: Yandex, Kasperskiy, Mail. ru, VK, Rambler, Одноклассники. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Киевской городской государственной администрации призвали киевлян и всех украинцев удалить российские программы из своих гаджетов.
Об этом в Телеграмме написал руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич, передает Цензор.НЕТ.
"Через них возможна передача ваших персональных данных врагу! Это такие программы, как Yandex, Kasperskiy, Mail. ru, VK, Rambler, Одноклассники и другие. Также если забыли, то удалите все свои почтовые аккаунты в домене .ru", - написал он.
Топ комментарии
+34 Злой Пенсионер
показать весь комментарий28.02.2022 16:46
+19 Oksana Ksenia
показать весь комментарий28.02.2022 16:47
+11 Garinich
показать весь комментарий28.02.2022 16:47
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Інший непотріб взагалі не використовував.
Маю НАТХНЕННЯ та НАСНАГУ мокшанське болото бурлящім соглядатать
15 мин
Поки українці обороняються, поки цивілізований світ шаленіє від українського героїзму, рубльові шльондри типу єфросініної, усіка, лободи, ломаченка, кравець в погано накладеному гримі типу "я згвалтована і заплакана" у позі раком просять рашку змилуватись над Україною. Не дорікаючи росії НІЧИМ, підкреслюючи СВОЇ гастролі в рязанях під час війни, шльондри саме ЗАРАЗ намагаються повернути Україні створений роспропагандою образ такої собі "дівулі з Окружної", яку "покалачіваєт" маскулінна росія (бйот, значіт, любіт - основний меседж).
До цієї ганебної ретрансляції мишебратства підключились українські ЗМІ, поповнені десантом з медведчуківських каналів, добре навченими на росії інфостерв'ятниками. Що вони розповідають українцям? Що російські військові - аніждєті і аніжнєзналі (ага, на п'ятий день в Україні). На відео з черговою горілою технікою рос. армії автор, місцевий дядько, коментуючи, звертається з докором до російського народу, а потім себе ВИПРАВЛЯЄ: звертає докір до російського правітєльства. Розумієте? Це вже вбито в підкірку простого наріду (ТМ).
Всі оці демонстративні *****, які зараз прописують навіть в офіційних документах - ніщо, коли простий український дядько, чий дім обстріляли росіяни (а не пупін), ОСМИКУЄ сам себе, боячись образити російського "брата". Бо йому показали мітинг 300 людей в 6-мільйонному російському місті з фєнєчками і плакатиками нєтвойнє, і сказали, що ось це і є істина.
однодебільники то мега сєпарська помийка.
это слепой только не увидит)
как какая мелочь
"ой у вас нарушение наших правил"
как помет в открытую призвывает к войне, убийства
"да ты че, это ж просто, шютка"