Обстрел в Харькове: Предварительно известно об 11 погибших и десятках раненых. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате обстрела российскими оккупантами в Харькове предварительно погибли 11 человек.
Об этом в Telegram сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"То, что сейчас происходит в Харькове, - это военное преступление! Это геноцид Украинского народа. Российский враг обстреливает целые жилые районы Харькова, где нет критической инфраструктуры, где нет позиций ВСУ, в которые могли бы целиться россияне. Ведутся обстрелы в районах Алексеевка, Салтовка, Павлово Поле.
Погибают десятки мирных жителей. Это происходит днем, когда люди вышли в аптеки, за продуктами, за питьевой водой. Это грех.
Россия использует тяжелое артиллерийское оружие!" - говорится в сообщении.
По его словам, в настоящее время известно об 11 погибших, десятках раненых.
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