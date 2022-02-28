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Жители временно оккупированного Бердянска блокируют технику армии РФ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
Жители временно оккупированного Бердянска блокируют технику армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, жители оккупированного города мешают проезду техники и выкрикивают патриотические лозунги.
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+31 Віталій Павлов
показать весь комментарий28.02.2022 16:51
+20 taboretkin
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+16 Danilo Kosmina 10be22a1
показать весь комментарий28.02.2022 16:52
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Посеред вулиці в Харкові лежать мертві та поранені люди
Щоправда, кадри з наслідками жахливого обстрілу поширили у телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ". Там показали всі звірства Росії.
Харків, орда хоче зрівняти з землею. Бачете москаля - нищіть, не беріть в живих, вони варті жити,
- більш ніж справедливо написали в телеграмі ЗСУ.
"Оперативний ЗСУ" показав кадри з Харкова: відео не радимо дивитись чутливим людям
і взагалі путін надіявся на такий сценарій по всій Україні.
що введуть танки, армія не буде оборонятися, тільки люди вийдуть протестувати проти танків.
но такий сценарій вдався лише в декількох містах.
Ви найкращі !!!!
"вєлікіє" зараз демонструють себе у всій красі!
Таке враження що їхні мєнти незгораємі чи мозирьовське топліво закончілось.
ОМОН згораємий! Доведено Майданом!
они спокойно по безоружным стрелять могут