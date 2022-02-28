"Братья мои дорогие, бегите оттуда, покидайте ряды армии РФ", - командир добровольческого батальона "КРЫМ" Акаев обратился к мусульманам России. ВИДЕО

Командир добровольческого батальона "КРЫМ" Иса Акаев записал видеообращение к мусульманам России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в своей речи Акаев призвал братьев по вере покидать ряды армии РФ.

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