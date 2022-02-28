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"Братья мои дорогие, бегите оттуда, покидайте ряды армии РФ", - командир добровольческого батальона "КРЫМ" Акаев обратился к мусульманам России. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Командир добровольческого батальона "КРЫМ" Иса Акаев записал видеообращение к мусульманам России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в своей речи Акаев призвал братьев по вере покидать ряды армии РФ.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+39
Семечки в карман-это уже шедевр
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28.02.2022 17:10
+17
В мене просто дні змінення свідомості.
Думала що всі мусульмани терористи і ідіоти.
Дякую вам що захищаєте нашу країну від агресора
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28.02.2022 17:10
+14
Сатане все обьявили священную войну
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28.02.2022 17:11
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Семечки в карман-это уже шедевр
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28.02.2022 17:10 Ответить
Да, на уровне - "иди *****" или "на ***"...не знаю как правильно пишется, пардон за неграмотность.
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28.02.2022 19:17 Ответить
В мене просто дні змінення свідомості.
Думала що всі мусульмани терористи і ідіоти.
Дякую вам що захищаєте нашу країну від агресора
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28.02.2022 17:10 Ответить
Срочно!!
Передайте всем? кому только можно!

Кадыровцы колонами прут с смт Мироцкое по полям на смт Немишаево в сторону Варшавской трассы!

Срочный репост по всем группам и Фейсбук!
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28.02.2022 17:24 Ответить
+380800500410
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28.02.2022 17:28 Ответить
Сатане все обьявили священную войну
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28.02.2022 17:11 Ответить
https://24tv.ua/perehodte-svitlu-storonu-chechenets-osmayev-zvernuvsya-do-rosiyskih_n1883988
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28.02.2022 17:12 Ответить
Смерть окупантам!
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28.02.2022 17:13 Ответить
Мнение Шейха Хасана аз-Забади об участии мусульман в Русско-Украинской войне

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/02/28/120532/mnenie-shejkha-khasana-az-zabadi-ob-uchastii-musulman-v-russko-ukrainskoj-vojne.shtml
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28.02.2022 17:13 Ответить
прочитал, проникся

Нет у Ислама и мусульман врага большего, чем Россия. В частности, если у мусульман есть возможность координации с враждебным агрессору правительством, пусть даже неисламским, с целью защиты мусульманами самих себя, а также с целью отомстить давнему большевистскому врагу, всякий раз, когда предоставляется случай, надо им воспользоваться.
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28.02.2022 17:26 Ответить
Имеется в виду то, что случилось в странах Центральной Азии и Кавказа (таких как Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Грузия, Киргизия, Башкирия, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Афганистан, Татарстан, Туркменистан, Украина, Крым и т.д.). Таким же образом была совершена агрессия в отношении других мусульман в Сирии, Ливии, Египте, Йемене и Ираке.

АХЕРЕВАЮ,
ПОЧЕМУ ТОЛЬКО УКРАИНА ВСТАЛА ПРОТИВ РОССИИ???
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28.02.2022 17:28 Ответить
потому что сытая жизнь многим дороже
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28.02.2022 17:31 Ответить
где из этого списка сытая жизнь?

таких как Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Грузия, Киргизия, Башкирия, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Афганистан, Татарстан, Туркменистан
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28.02.2022 17:41 Ответить
Грузия как-то не лепится к этим странам. Там христианская вера.
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28.02.2022 21:59 Ответить
там другое. По Корану муслимам нельзя воевать с муслимами, но так как русня напала на украинских мусульман , нарушив священное писание , то убийство любого кацапа считается праведным поступком, а мусульманин погибший в этом бою считается шахидом. русне же в этом толковании отводится место только в аду.
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28.02.2022 17:36 Ответить
До речі як засіб ІПСО , відпускали деяких малоллеток яких взяли наші після чергового крошилова русні , була б непогана ідея . Сарофанне радіо та страх багато чого міг би зробити






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28.02.2022 17:13 Ответить
Пане Акаев Ви гордість
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28.02.2022 17:17 Ответить
ПАЦАНА ОРКИ СВОБОДНО КАТАЮТСЯ ПО ХЕРСОНУ НЕК ТО НИ *** ДЕЛАЕТ
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28.02.2022 17:21 Ответить
пусть катаются соляру выпаливают. боев в самом Херсоне не будет, а как начнут тикать там их и порешат. как блеяла русня про биндеровцев - вы нам в спины стреляли.
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28.02.2022 17:31 Ответить
САСАТЬ ТЫ ЗАВТРА БУДЕШ ПОД КИЕВОМ У КОБЗОНА НА КОНЦЕРТЕ
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01.03.2022 00:30 Ответить
Должны переходить, так как Украина ведет справедливую оборонительную войну. Кто участвует на стороне России, то те захватчики.
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28.02.2022 17:26 Ответить
воевать под флагам страны, которая в крыму только так сажает мусульман
убивает мусульман на кавказе
поддерживает китайцев, которые для мусульман уйгур создали концлагеря
где заставляю отрекаться от регилии...
нормальные мусульмане не будут учавствовать в этом
даже просто в армии служить нельзя, не то что воевать
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28.02.2022 17:33 Ответить
перевожу на понятный для мордвы изих. русня, вешайтесь, или топитесь на кырыме. вам отвечать за выселение татар , за разрушение Хансарая. ну и дальше по мелочи....
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28.02.2022 17:29 Ответить
Именем Аллаха, Милостивого и Милосердного
Аллах в Коране сказал: «Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия целиком не будет посвящена Аллаху. Но если они прекратят, то посягать можно только на беззаконников» (2:193).(с)
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28.02.2022 17:30 Ответить
دوست
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01.03.2022 14:17 Ответить
 
 