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Защитники Украины уничтожили российский ЗРК "Бук" из беспилотника "Bayraktar" возле Иванкова в Киевской области, - Залужный. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины уничтожили вражеский ЗРК "Бук" вблизи села Иванков в Киевской области.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети фейсбук главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Уничтожение с БПЛА "Bayraktar TB2" российского ЗРК "Бук" возле с. Иванков Киевской области. Все будет Украина!" - написал Залужный.
Топ комментарии
+94 Запорізький козак
показать весь комментарий28.02.2022 17:56
+78 Папєрєднік
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+74 Юрий Новак
показать весь комментарий28.02.2022 17:55
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Пожалуйста, подождите...
Де ті Байрактари ? - їх сотні потрібні, щоб бити кацапів під всіми містам України
жаль що тебе серед них немає виблюдок
А вот, что Подоляк привез для консультаций:
В кремле заявили, что Путин в ходе разговора подчеркнул: урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса.
Но подоляк медлит
не ждите от них капитуляции
походу до последнего будут "асвадаждать"
они же крутые блин, 3 армия мира
Слава Україні! Героям слава!
1- щоб не кричали "ми миротворці ми за пермови!"
2- як ще натякнути верхівці, що пора заколот вчиняти тай придушити щура по-тихому!
Слава Україні!
pozvoni Baidenu i raspalcui problemu
Слава Украине !
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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.