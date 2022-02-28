Защитники Украины уничтожили российский ЗРК "Бук" из беспилотника "Bayraktar" возле Иванкова в Киевской области, - Залужный. ВИДЕО

Защитники Украины уничтожили вражеский ЗРК "Бук" вблизи села Иванков в Киевской области.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети фейсбук главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

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"Уничтожение с БПЛА "Bayraktar TB2" российского ЗРК "Бук" возле с. Иванков Киевской области. Все будет Украина!" - написал Залужный.