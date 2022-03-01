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Квин обратилась к россиянам: "То, что говорит Путин – ложь". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Временно поверенная в делах США Кристина Квин записала видеообращение для россиян, в котором просит повлиять на остановку войны.

Видеообращение Квин, опубликованное посольством США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

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"То, что говорит ваш президент – ложь. Украина не атакуют Россию. Здравствуйте! Я хочу обратиться к русским матерям и родителям, чьих детей послали убивать украинцев на их земле. Я жила в России и знаю, что россияне любят и защищают свои семьи. Украинцы такие же. Как и вы, они хотят жить в мирной стране, где их дети могут процветать. Россия ворует эту возможность у Украины – это преступление ниже достоинства россиян. Я умоляю вас сделать все возможное, чтобы остановить ненужную войну президента Путина и спасти российских и украинских детей", - заявила Квин.
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Топ комментарии
+70
✈️"Пілот привид" збив вже аж 16 !!! кацапських літаків! Слава герою!
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28.02.2022 20:06
+51
К кому Вы обращаетесь? Они продают своему фюреру мясо своих детей за пару срубликов.
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28.02.2022 20:09
+35
Коли у московитів щось благають - вони це сприймають як слабкість...
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28.02.2022 20:10
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✈️"Пілот привид" збив вже аж 16 !!! кацапських літаків! Слава герою!
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28.02.2022 20:06 Ответить
Слава, слава герою!
Але мене турбує питання: а скільки в них ще залишилось літаків?
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28.02.2022 20:34 Ответить
Сайвиндеров хватит на всех
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01.03.2022 18:26 Ответить
К кому Вы обращаетесь? Они продают своему фюреру мясо своих детей за пару срубликов.
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28.02.2022 20:09 Ответить
порядочным людям просто не понять психологию маньяков - людоедов.
Квин до сих пор взывает к тому чего нет
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28.02.2022 20:12 Ответить
за сраних 33 тис. ****** ...ще декiлька днiв тому це було 430 баксiв, зараз лише 315...

всього за 300 баксiв в мiсяць сранi процвЯтающiє та вЯлiкiє свинособаки лiзуть вбивати в Україну.
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28.02.2022 20:36 Ответить
Не вбивати а здихати, не плутайте.
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01.03.2022 05:23 Ответить
55 долларов цена...
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01.03.2022 00:09 Ответить
Suskiai riuzge. Lučše b tualety v evrope myli za 800-1000 v mesiac.
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01.03.2022 09:41 Ответить
Перемога України, мир та свобода у нашій державі - це єдине, що сьогодні має значення для кожного українця!

🇺🇦 Yakaboo спрямовує 3 000 000 гривень на підтримку Збройних Сил України, фонду «Повернись живим» та на цільові програми тероборони.

🇺🇦 Yakaboo зупиняє співробітництво з будь-якими російськими компаніями, видавництвами тощо. Менеджери Yakaboo, які мають доступ до комп'ютерів, вилучають видання країни-агресора з нашого сайту.

🇺🇦 Yakaboo оперативно повертає кошти за скасованими замовленнями по програмі єПідтримка, щоби надати вам можливість переслати ці кошти на потреби української армії.

Слава ЗСУ!
Слава Україні! Героям слава!
Слава нації! Смерть ворогам!
Україна понад усе!
https://t.me/npzbvnkngchtn/3242
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28.02.2022 20:09 Ответить
Коли у московитів щось благають - вони це сприймають як слабкість...
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28.02.2022 20:10 Ответить
Истинная правда.
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28.02.2022 20:55 Ответить
подібні звернення для кацапів - ОЗНАКА СЛАБКОСТІ!!!
коли вони (західний світ) нарешті це зрозуміють?
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28.02.2022 20:10 Ответить
Будь проклят народ россии.
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28.02.2022 20:10 Ответить
⚡️НАТО впервые в контексте коллективной обороны развертывает элементы сил реагирования альянса - заявление военного комитета.
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28.02.2022 20:12 Ответить
У путина была кличка - *****, а сегодня погоняыло - путин иди на ***!
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28.02.2022 20:12 Ответить
***** - іди *****!!!

і там здохни!!!
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28.02.2022 20:42 Ответить
Ви краще скажіть Байдену що ліквідував ***** як бен ладана .Народу россїї вже не на один народ ***** то раби.
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28.02.2022 20:12 Ответить
у расєян немає гідності, пані Квін. вони раби протягом вже богатьох сторіччь
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28.02.2022 20:12 Ответить
за це вони нас і ненавидять. а все інше не більш ніж балаканина
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28.02.2022 20:13 Ответить
Моя собака больше понимает чем россияне.
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28.02.2022 20:13 Ответить
Бесполезно
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28.02.2022 20:14 Ответить
росийские матери такое не смотрят, они сейчас следят только за курсом валют.
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28.02.2022 20:15 Ответить
о чем она? папкам и мамкам мяса пообещали по мешку цибули, они в восторге.
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28.02.2022 20:15 Ответить
крик вопиющего в пустыне
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28.02.2022 20:16 Ответить
Була смс від привату та кібервоїнів.Попросили,що б зарепортив їх у служби підтримки стіму та плейстейшн стор.Кинув репорт кацапам.
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28.02.2022 20:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4uxcWg-Uqxw в Беодянську нікому не здався срускій мір
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28.02.2022 20:18 Ответить
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28.02.2022 20:20 Ответить
Четвертий день російсько-української війни Горить техніка , купами везуть трупи в Росію Путін прибігає до своїх шаманів:

- В чём дело?! Как вы мне гороскоп с прогнозами составляли?
- Извините Владимир Владимирович! Ошибочка вышла - не учли украинское толкование месяца, когда начинать наступление В Украине февраль именуется «лютый» То есть Свирепый, кровожадный, хищный. Жестокий, безжалостный, бессердечный. Хорошо что мы ещё в январе не начали - там вообще нас на куски рубили-бы «Сичень» же!!!
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28.02.2022 21:04 Ответить
Ох добра спроба, певна річ, але ж їм до сраки...
Навіть ті люди, що повиходили на мітинги (2 чи 3 тисячі) тримали плакати "Ні війні!", а не "путін *****"... Не можуть вони без чабана... Але коли він дуба вріже, от тоді почнуть його паскудити, як і всіх царів від Петра Першого до Єльцина... А поки пуйло живий -- цілуватимуть його в сраку. Та й най би собі цілували досхочу, мають право, але ж в межах своєї країни...
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28.02.2022 20:21 Ответить
Это бесполезно им говорить, они зомби 90%.
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28.02.2022 20:24 Ответить
99%
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01.03.2022 05:25 Ответить
Та в них "баби еще нарожают", їм своїх не жаль, а то чужих вони жалітимуть
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28.02.2022 20:34 Ответить
А кредити на телевізор як повертати? Для них це білий шум.
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28.02.2022 20:45 Ответить
До лампочки там упоротых 80%.
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28.02.2022 20:48 Ответить
99%
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01.03.2022 05:26 Ответить
Західні політики завжди пропонують агресорові припинити агресію - спочатку ввічливо, даючи агресорові зробити вигляд, що агресія була прикрою помилкою. Потім пропозиція становиться наполегливою, щоб агресор схаменувся, поки ще не пройдено точку неповернення. Потім починають тиснути економічними санкціями. І тільки коли всі мирні шляхи угамування агресора вичерпані - тоді вже вломлюють по повній. Я думаю, що час вломити вже настав. Політика зробила своє діло: світова суспільна думка вже дозріла до цього акту відплати.
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28.02.2022 20:56 Ответить
До кого она обращается? На рашке есть люди?!
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28.02.2022 21:50 Ответить
Вести из Дурдома

Д - **********. россия платит предателям в Украине (а наверно и в других странах тоже) криптовалютой, типо для конспирации. Но дебильные чиновники при этом вели учёт этих предателей с паспортными данными и суммами в компьютере, который что? Правильно, взломали...
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01.03.2022 00:59 Ответить
Українці! Будь ласка переставайте ******* росіян :
https://twitter.com/i/status/1498235288778334211
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01.03.2022 01:00 Ответить
мабуть маскалі кричали Егіпет наш
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01.03.2022 01:50 Ответить
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01.03.2022 03:36 Ответить
Якась дурнувата.. Хіба вату можна благословляти
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01.03.2022 01:46 Ответить
Вольфрамовый Джокер с мегастальными яйцами. Вот Тот Президент, которого я так долго ждал.
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01.03.2022 02:32 Ответить
Глас вопиющего в пустыне.
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01.03.2022 09:35 Ответить
 
 