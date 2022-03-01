Квин обратилась к россиянам: "То, что говорит Путин – ложь". ВИДЕО

Временно поверенная в делах США Кристина Квин записала видеообращение для россиян, в котором просит повлиять на остановку войны.

Видеообращение Квин, опубликованное посольством США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

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"То, что говорит ваш президент – ложь. Украина не атакуют Россию. Здравствуйте! Я хочу обратиться к русским матерям и родителям, чьих детей послали убивать украинцев на их земле. Я жила в России и знаю, что россияне любят и защищают свои семьи. Украинцы такие же. Как и вы, они хотят жить в мирной стране, где их дети могут процветать. Россия ворует эту возможность у Украины – это преступление ниже достоинства россиян. Я умоляю вас сделать все возможное, чтобы остановить ненужную войну президента Путина и спасти российских и украинских детей", - заявила Квин.