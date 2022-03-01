Квин обратилась к россиянам: "То, что говорит Путин – ложь". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Временно поверенная в делах США Кристина Квин записала видеообращение для россиян, в котором просит повлиять на остановку войны.
Видеообращение Квин, опубликованное посольством США в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"То, что говорит ваш президент – ложь. Украина не атакуют Россию. Здравствуйте! Я хочу обратиться к русским матерям и родителям, чьих детей послали убивать украинцев на их земле. Я жила в России и знаю, что россияне любят и защищают свои семьи. Украинцы такие же. Как и вы, они хотят жить в мирной стране, где их дети могут процветать. Россия ворует эту возможность у Украины – это преступление ниже достоинства россиян. Я умоляю вас сделать все возможное, чтобы остановить ненужную войну президента Путина и спасти российских и украинских детей", - заявила Квин.
Пожалуйста, подождите...
Але мене турбує питання: а скільки в них ще залишилось літаків?
Квин до сих пор взывает к тому чего нет
всього за 300 баксiв в мiсяць сранi процвЯтающiє та вЯлiкiє свинособаки лiзуть вбивати в Україну.
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коли вони (західний світ) нарешті це зрозуміють?
і там здохни!!!
- В чём дело?! Как вы мне гороскоп с прогнозами составляли?
- Извините Владимир Владимирович! Ошибочка вышла - не учли украинское толкование месяца, когда начинать наступление В Украине февраль именуется «лютый» То есть Свирепый, кровожадный, хищный. Жестокий, безжалостный, бессердечный. Хорошо что мы ещё в январе не начали - там вообще нас на куски рубили-бы «Сичень» же!!!
Навіть ті люди, що повиходили на мітинги (2 чи 3 тисячі) тримали плакати "Ні війні!", а не "путін *****"... Не можуть вони без чабана... Але коли він дуба вріже, от тоді почнуть його паскудити, як і всіх царів від Петра Першого до Єльцина... А поки пуйло живий -- цілуватимуть його в сраку. Та й най би собі цілували досхочу, мають право, але ж в межах своєї країни...
Д - **********. россия платит предателям в Украине (а наверно и в других странах тоже) криптовалютой, типо для конспирации. Но дебильные чиновники при этом вели учёт этих предателей с паспортными данными и суммами в компьютере, который что? Правильно, взломали...
https://twitter.com/i/status/1498235288778334211