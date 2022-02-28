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Во время военного положения всем военнослужащим будет дополнительно выплачиваться 30 тыс. грн ежемесячно, участникам боевых действий - 100 тыс. грн, - Шмыгаль. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Брифинг премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Основные тезисы выступления:
- Во время действия военного положения всем военнослужащим выплачивается дополнительное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен ежемесячно. Военнослужащие, непосредственно участвующие в боевых действиях или обеспечивающие осуществление мер по нацбезопасности и обороне, размер дополнительной выплаты увеличивается до 100 тысяч гривен ежемесячно.
- Семьям погибших военнослужащих будет выплачена единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов гривен
- Создан координационный центр по обеспечению продовольственными продуктами, лекарствами, питьевой водой, топливом, который будет работать 24/7 для обеспечения пострадавших от войны городов и регионов всем необходимым
- Нашим друзьям во всем мире мы благодарны за помощь, которую вы оказываете Украине: военную, гуманитарную, экономическую. Мы благодарны за санкции, которые вы вводите против России. Мы благодарны за митинги в поддержку, которые проходят по всему миру. Мы благодарны за закрытое небо для российских самолетов.
Топ комментарии
+7 Robert Bodnar
показать весь комментарий28.02.2022 20:34
+4 Опандопало
показать весь комментарий28.02.2022 20:39
+3 Oresta Bartka
показать весь комментарий28.02.2022 20:49
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Переконаний, що обороняють на за гроші і ці обіцянки це ще питання, хто їх виконає потім.. З цим можна було б і почекати на фронті з грошей толку "0". Забезпечення важливіше
Это должен быть самый важный вопрос для вас Зе-щмыгалят с Генштаба и .... партизан.
Всіми цими порохатими пропагандонами має займатися СБУ за антиукраїнську пропаганду.