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Во время военного положения всем военнослужащим будет дополнительно выплачиваться 30 тыс. грн ежемесячно, участникам боевых действий - 100 тыс. грн, - Шмыгаль. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Брифинг премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Основные тезисы выступления:

  • Во время действия военного положения всем военнослужащим выплачивается дополнительное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен ежемесячно. Военнослужащие, непосредственно участвующие в боевых действиях или обеспечивающие осуществление мер по нацбезопасности и обороне, размер дополнительной выплаты увеличивается до 100 тысяч гривен ежемесячно.
  • Семьям погибших военнослужащих будет выплачена единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов гривен
  • Создан координационный центр по обеспечению продовольственными продуктами, лекарствами, питьевой водой, топливом, который будет работать 24/7 для обеспечения пострадавших от войны городов и регионов всем необходимым
  • Нашим друзьям во всем мире мы благодарны за помощь, которую вы оказываете Украине: военную, гуманитарную, экономическую. Мы благодарны за санкции, которые вы вводите против России. Мы благодарны за митинги в поддержку, которые проходят по всему миру. Мы благодарны за закрытое небо для российских самолетов.
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Топ комментарии
+7
От все всіх політиків звинувачували в піарі. Так бачите ці теж не виключення!
Переконаний, що обороняють на за гроші і ці обіцянки це ще питання, хто їх виконає потім.. З цим можна було б і почекати на фронті з грошей толку "0". Забезпечення важливіше
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28.02.2022 20:34
+4
Ок, зав"язую, бо не час. Накипіло ...
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28.02.2022 20:39
+3
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28.02.2022 20:49
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28.02.2022 20:47 Ответить
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28.02.2022 20:49 Ответить
попандопуло иди на"уй в ольгино
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28.02.2022 20:34 Ответить
У спам критиканів.
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28.02.2022 20:37 Ответить
Ок, зав"язую, бо не час. Накипіло ...
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28.02.2022 20:39 Ответить
От все всіх політиків звинувачували в піарі. Так бачите ці теж не виключення!
Переконаний, що обороняють на за гроші і ці обіцянки це ще питання, хто їх виконає потім.. З цим можна було б і почекати на фронті з грошей толку "0". Забезпечення важливіше
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28.02.2022 20:34 Ответить
Та не жартуйте.... які місяці.... тиждень два макс., й ***** з рашистами ідуть *****.
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28.02.2022 20:36 Ответить
Цн про війну з 2014 року!? Чи то була ще не війна блєт!? А тер. Обороні!? Дулю!? А загиблим з Тер. Оборони компенсацію!? Алло Шмигаль.... Піар на крові....
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28.02.2022 20:47 Ответить
Зеля казав по 100 тищ, а тепер вже 30. 70 тищ зажилив.
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28.02.2022 20:54 Ответить
щомісяця..., щось мене це не дуже надихає...
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28.02.2022 20:58 Ответить
Пропорційно часу проведеному в боях. Десь по 3000 на день. Собі візьмуть набагато більше. Ще орденами нагородять себе. Ну і , звісно, всі будуть учасниками бойових дій.
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28.02.2022 21:06 Ответить
А как вот это? https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/12/3/7316117/
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28.02.2022 21:00 Ответить
Потім розберемось ...
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28.02.2022 21:03 Ответить
А раньше сделать так нельзя было?????????????!!!!!!!!!!!!!!!
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28.02.2022 21:21 Ответить
Бо ми не зможем строїть дороги (с) Зе!
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01.03.2022 06:41 Ответить
Каким-то образом войска рф получают снабжение и бк.
Это должен быть самый важный вопрос для вас Зе-щмыгалят с Генштаба и .... партизан.
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28.02.2022 21:25 Ответить
Порохата свинота і тут сере.
Всіми цими порохатими пропагандонами має займатися СБУ за антиукраїнську пропаганду.
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28.02.2022 22:39 Ответить
 
 