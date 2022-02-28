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армия РФ (15392) война (46904) Маркив (188)

Вас на#бали. Вы здесь умрете. А мы обязательно победим, – Маркив обратился к оккупантам. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воин призвал россиян сдаваться и оставлять технику, потому что она в РФ назад не доедет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, он отметил, что россияне пришли показать нам "русский мир", но отправятся туда, где "российский военный корабль".

"Мы вас будем жечь, мы вас будем уничтожать. Все подразделения Нацгвардии, Вооруженных сил, Территориальной обороны, Нацпола, всех силовых структур будут вас уничтожать. В этой войне вас будут жечь коктейлями (Молотова – УНИАН). Мы вам этого никогда не простим. Помните об этом", – заявил он.

Маркив подчеркнул, что за 8 лет войны украинская армия стала сильнее. Потому милосердия не будет.

Читайте также: Защитники Украины уничтожили российский ЗРК "Бук" из беспилотника "Bayraktar" возле Иванкова в Киевской области, - Залужный. ВИДЕО

"Вы уже увидели, что это не 2014 год. Это не та армия, которая была тогда. Вас на*бали. Вы здесь умрете. Задумайтесь лучше, вернитесь живыми домой, оставьте вашу технику здесь. Все равно она не доедет назад. А мы обязательно победим. Слава Украине", - сказал Маркив.
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Топ комментарии
+43
❗️Страны ЕС одобрили скорейшую синхронизацию украинской и европейской энергосистем - глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. https://t.me/charter97_org/64118
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28.02.2022 20:36
+40
Пойман мэр Купянска, сдавший город оккупантам, - об этом сообщили в эфире телеканала "Україна 24".
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28.02.2022 20:41
+40
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28.02.2022 20:47
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❗️Страны ЕС одобрили скорейшую синхронизацию украинской и европейской энергосистем - глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. https://t.me/charter97_org/64118
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28.02.2022 20:36 Ответить
0542.ua - сайт міста Суми

11 хв ·

Новини найрезультативнішого дня
Сьогодні з самого ранку фільтруємо інформацію та координуємо дії із Збройними силами Україну!
По всій території Сумської області є відбиття атак ворога

У Сумській області нашими військами сьогодні було знищено:
техніка РФ між н.п. Боровеньки та н.п. Московський Бобрик. А це - близько 300 одиниць, що дислокувалися на дорозі (гради, танки, САУ) та рухались в напрямку Лебедина.
зупинена та знищена техніка в селі Куличка ( колишній Лебединський р-н)- 96 танків , 20 градів ,8 заправників.
поблизу с. Малий Бобрик( колишній Краснопільський р-н. знищено 10 танків.

" Успішна координація між учасниками тероборони, місцевими жителями, які вчасно передавали інформацію, яку ми направляли до ЗСУ, дала свої результати!
Вдячний Збройним силам України та нашій артилерії! У ході операції сьогодні не постраждав жоден мирний житель!",- говорить народний депутат України, голова Сумської обласної організації партії "Слуга Народу" Михайло Ананченко.
Слава Українській Армії !
Слава Україні!
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28.02.2022 20:52 Ответить
Зараз молюся, щоб це не було фейком, бо то реально круто... може такі дикі втрати розвернуть зграї гоблінів назад до Мордору...
Слава Україні!!!
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28.02.2022 20:59 Ответить
не фейк джерела місцеві жителі підтверджують повідомлення у вайбер-групах,дуже великі колони шли через Сумщину на Київ у перший день стояв гул і рев на кілометри зараз немає великих колон найбільші кілька десятків одиниць бронетехніки кадирівці з тростянця втекли ближче до кордона у краснопілля у бойових діях участі не приймають залишились ще ті що мучили Охтирку.
Российские военные моряки не хотят атаковать Одессу: назревает бунт
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28.02.2022 21:13 Ответить
вони хотіли розгромити всі порти і захопити.щоб відрізати доступ до моря
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28.02.2022 21:40 Ответить
Стосовно атаки Одеси з моря. У всіх війнах наше місто завжди обстрілювали з моря, корабельною артилерією. І всі ці дні я чекаю на обстріли з кораблів 3-х російських флотів. І дивуюсь, що досі їх немає. Чи дійсно у російських військових моряків залишились якісь рештки честі, що не дозволять руйнувати місто-герой Одесу? Не знаю. Не думаю, що аж 3 флоти злякались відсічі захисників міста. Для моряків набагато страшніше покрити свої голови одвічною ганьбою руйнивників міста, що за свою історію героїчно пережило не одну ворожу осаду і вижило, і знову готове битися за свою свободу і гідність.
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28.02.2022 22:02 Ответить
там не 3 флоти а кілька десятків ржавих ******** у них не рештки совісті залишились а рештки інстинкту самозбереження залишилися.нічого страшного ні в росіянах ні в іхній армії немає 1-2 дні і побачите яка там катастрофа.
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28.02.2022 22:23 Ответить
Нет , Елена ,не фейк . Турок участвовал , скорее всего "подсвечивал" арте , там жесть . Сумчане безжалостны . Слава ЗСУ !!!
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28.02.2022 23:28 Ответить
Вподобайка, від сердця!
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28.02.2022 20:39 Ответить
ось про такі бандеромобілі кацапи казали,вас таке в кожному місті суки чекає https://www.youtube.com/watch?v=SfdeNzr9wzQ
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28.02.2022 20:40 Ответить
Вот это красавцы, вообще респектище.
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28.02.2022 21:06 Ответить
Смелые люди! Со всем уважением спасибо. Такие видео очень нужны
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28.02.2022 21:13 Ответить
Пойман мэр Купянска, сдавший город оккупантам, - об этом сообщили в эфире телеканала "Україна 24".
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28.02.2022 20:41 Ответить
Розстрілять.
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28.02.2022 20:41 Ответить
Ліпше спалити.
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28.02.2022 21:25 Ответить
допоможіть ще одне падло ув"язнити. селище Мілове на кордоні з рашкою. голова ТГ ручкається з окупантами та просить їх про гуманітарну допомогу. хоча продукти підвозяться. будь ласка розгоніть це відео, або хто може передайте правоохоронцям. тут звертатися ні до кого. всі продалися.
https://www.youtube.com/watch?v=uA-gP0nhuWs
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28.02.2022 21:03 Ответить
героям слава !
Украина понад УСЕ !!!
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28.02.2022 20:41 Ответить
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28.02.2022 20:47 Ответить
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28.02.2022 21:40 Ответить
Тому тільки гасити. Щоб не оминув покарання
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28.02.2022 21:26 Ответить
який смисл до них це говорити як що вони цього не дивляться
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28.02.2022 20:51 Ответить
"Промисловий комплекс в Мозирі, Білорусь. Російські солдати завантажили вбитих і поранених на спецпотяг назад до Росії. У Мозирі сьогодні було помічено щонайменше вісім таких військових автобусів швидкої допомоги, тож я вважаю, що потяг вже заповнений."

https://twitter.com/ua_industrial/status/1498359497806565383
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28.02.2022 20:51 Ответить
YouTube :
З УКРАЇНИ ВИВОЗЯТЬ ЗАГИБЛИХ ОКУПАНТІВ
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28.02.2022 20:59 Ответить
Сподіваюся, що це неучтьонка? Тобто, озвучені вранці 5300 лежать в Україні, а це зверх норми...
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28.02.2022 21:02 Ответить
маловато, але піднажмемо
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28.02.2022 21:40 Ответить
ці хлопці сподобались, що завантажив собі

https://www.youtube.com/watch?v=0nySJvmU7ek
Слава Україні!
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28.02.2022 20:51 Ответить
классные шняги))
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28.02.2022 21:21 Ответить
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28.02.2022 20:51 Ответить
"Перегляд цього відео можливий лише в офіційному додатку 1plus1"
Скажіть Ґ+Ґ що ексклюзивність ніколи не перемагала, навіть у таких гігантів, як SONY вона "вилазить боком", що уж говорити про маленькі канали накшталь Ґ+Ґ?
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28.02.2022 20:51 Ответить
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28.02.2022 20:52 Ответить
Будете розірвані березами. Навпіл.
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28.02.2022 21:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=iRieRJV3veA
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28.02.2022 20:52 Ответить
Гарно сказав. І додати нічого... окрім як СЛАВА УКРАЇНІ!
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28.02.2022 20:53 Ответить
Отлично сказал !!!
Только надо было по русски говорить , я б послала на паРашу это видео особо упоротым путиноидам , только они ж нихрена не поймут …
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01.03.2022 11:14 Ответить
Це ж той Марків що просидів в італійській в'язниці ? Герой !
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28.02.2022 20:57 Ответить
нет это Валера он ещё на ножах моррылу вызывал в 2014 м но тот засцал и сломал фистингом "канистры" себе руку и тот что говноносу сру ведущему в лицо плюнул в Милане
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28.02.2022 21:09 Ответить
Ну не на пляшці ж сидів,як ти.
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28.02.2022 21:46 Ответить
От суки, блдь:
"Власти Венгрии отказались не помогать Украине с поставками летального оружия, более того - они не позволят осуществлять его транзит через свою территорию. Об этом сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, информирует Reuters.

«Причина принятия этого решения заключается в том, что такие поставки могут стать объектами вражеских военных действий», - заявил Сийярто после встречи с главой МИД Косово Доникой Герваллой."
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28.02.2022 21:00 Ответить
Підар венгерський... вони ще й в медіа нічого не кажуть... *******
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28.02.2022 21:04 Ответить
Колишнє союзництво з Гітлером спокою не дає, до Путлера тягне...
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28.02.2022 21:32 Ответить
Ну, так ви наступні...)
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28.02.2022 21:39 Ответить
У нас по новостям орудие уже на польской
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28.02.2022 22:53 Ответить
Надо было на русском записать ролик, что кацапы поняли
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28.02.2022 21:31 Ответить


Anonymous пообещал обчистить все счета россиян в пользу ВСУ


28 ФЕВРАЛЯ 2022, 21:18

Хакеры группы Anonymous обратились к россиянам с предупреждением: они намерены лишить жителей РФ всех денег, и перевести их на счета ВСУ. На 3 марта Anonymous анонсировал "самую крупную атаку за всю историю мира".

"Мы долго следим за ситуацией в Украине, как русские солдаты убивают мирных жителей. Мы будем действовать решительно и беспощадно по отношению к гражданам России. Вы не хотите менять свою власть, вы не выходите на митинги и не отстаиваете свои права. Значит, вы заодно с кровавой властью Путина. Поэтому мы подготовили специальную операцию для вас. Ваше правительство готовится использовать ваши деньги для уничтожения большой страны. Мы этого не допустим! Граждане России, 3 марта все ваши деньги будут списаны со счетов и перечислены в пользу Вооруженных сил Украины", - предупредили хакеры.
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28.02.2022 21:32 Ответить
часы пробили ровно полночь, огромный плюшевый медведь в углу заёрзал, встал, и четко вдруг кацапу произнёс - тобi пisда !!!
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28.02.2022 21:33 Ответить
Украинцы на машинах, забитых Коктейлями Молотова, преследуют танковые колонны руских фашистов и сжигают их на ходу... я такого не видел даже в Форсаж 9! .... Слава Украине !!!
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28.02.2022 21:42 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Slava Ukraine!
Geroyam Slava!
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28.02.2022 21:43 Ответить
Парни откуда Radio Svboda высрала цифру в 5300 потери у ВСУ?
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28.02.2022 21:44 Ответить
Из пальца.
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28.02.2022 21:48 Ответить
это потери кацапов ОТ ВСУ!!!
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28.02.2022 23:22 Ответить
1 Афганский афгани -1,19 Российский рубль

1 Эфиопский быр - 2,15 Российский рубль
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28.02.2022 21:49 Ответить
Трохи заліз в коменти нейтрального українського стрімера, російськомовного, що випустив відео проти війни, і пообіцяв банити за брехню в коментах(він дуже злий на них, кацапів, хоч і стримується від матюків). Там клініка в них, це не виліковно, вони не просто зомбовані - у них певно реально ефект "зайвої хромосоми" майже у всіх: "а днр, лнр кокококо", "как ето нєт нациков", "то же самое с донбасом 8 лєт"(*******, якщо б навіть не "то же самоє" а 1/10 з цього 8 років робили на вашому сраному даунбасі - від нього не те що б цілого будинка, цеглинки на целинці б не залишилось, покидьки - я за повну депортацію вслід за "россійським кораблем" "жітєлєй даунбаса" тепер - хто там залишився і не виїхав сам добровольно, закон про колаборацію потрібен НАЙЖОРСТКІШИЙ в світі!. З тих переселенців, з ким доводилось спілкуватись в 14-15-му в нашому місті: ЖОДЕН, Ж-О-Д-Е-Н з них ні слова кривого не сказав про нашу українську армію, чи "фашиків" - Порошенка і Пастора, проте всі, як один, проклинали москальських оккупантів і той декласований маргінал-плєбс, що став колаборнатами-апалчєнцамі, про путлєра чув теж не дуже хороше від них. А в нас переселенців було чимало...
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28.02.2022 21:51 Ответить
Поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. У ЛАВРОВА ТРАВА,У МАРІЧКИ-ГРИБИ...
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28.02.2022 21:55 Ответить
Во куда замахнулись
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28.02.2022 22:55 Ответить
Это супер! фрици таки переложат все гадкое прошлое на кацапье!!!!
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28.02.2022 23:26 Ответить
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28.02.2022 21:58 Ответить
грузинские санкции
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28.02.2022 22:11 Ответить
ужо по 200 - и думаю эт не предел

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28.02.2022 22:20 Ответить
... если продают то наверное уже и по такой цене берут
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28.02.2022 22:21 Ответить
на музыку «вставай страна огромная»

Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.

Он думает, что кто-нибудь
поверит в эту ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитствующих
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.

Отжал он «их-там-нетами»
Наш полуостров Крым;
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Страшит лет восемь Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".

Кода ж солдат он тысячи
С ракетами прислал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошёл
Обиженный историей,
Фашиствующий козёл.

Так крепче зубы стисните
Смелей ведь с нами бог!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог!
Стал на века отверженным
Кичливый "Русский Мир".
Украйны верные сыны,
Огонь из всех мортир!
Украйны верные сыны,
Спустите их в сортир!
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01.03.2022 03:12 Ответить
ЛондонсЬКА біржа: Сбербанк 15руб13 коп.

АКЦИЯ СБЕРА=ЦЕНЕ КОРОБКИ СПИЧЕК.

НАЛЕТАЙ,ПОДЕШЕВЕЛО!)
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01.03.2022 18:25 Ответить
 
 