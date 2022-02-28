Вас на#бали. Вы здесь умрете. А мы обязательно победим, – Маркив обратился к оккупантам. ВИДЕО

Воин призвал россиян сдаваться и оставлять технику, потому что она в РФ назад не доедет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, он отметил, что россияне пришли показать нам "русский мир", но отправятся туда, где "российский военный корабль".

"Мы вас будем жечь, мы вас будем уничтожать. Все подразделения Нацгвардии, Вооруженных сил, Территориальной обороны, Нацпола, всех силовых структур будут вас уничтожать. В этой войне вас будут жечь коктейлями (Молотова – УНИАН). Мы вам этого никогда не простим. Помните об этом", – заявил он.

Маркив подчеркнул, что за 8 лет войны украинская армия стала сильнее. Потому милосердия не будет.

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"Вы уже увидели, что это не 2014 год. Это не та армия, которая была тогда. Вас на*бали. Вы здесь умрете. Задумайтесь лучше, вернитесь живыми домой, оставьте вашу технику здесь. Все равно она не доедет назад. А мы обязательно победим. Слава Украине", - сказал Маркив.