"Гори эта х#йня в огне! Простите, братья! Мне стыдно сегодня, что я русский", - россияне сжигают свои паспорта в знак протеста против российской войны в Украине. ВИДЕО

Граждане России устраивают флешмоб по сожжению своих национальных паспортов в знак протеста против российской войны в Украине и выкладывают видео в социальные сети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія.Інформ.

"Гори эта х#йня в огне. Простите, братья! Стыдно! Я россиянин. Мне стыдно сегодня, что я россиянин. Простите нас. Не все в России одобряют этот фашизм... Слава Украине!", - говорит мужчина, завернутый в национальный флаг Украины, сжигая свой паспорт.

Россияне, чувствуя на себе пагубную политику тирана Путина и его приспешников, уже не боятся публично слать проклятия президенту РФ, отказываются от российского гражданства и скандируют "Слава Украине!"

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