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паспорт (1134) протест (5755) Россия (91304) флешмоб (137)

"Гори эта х#йня в огне! Простите, братья! Мне стыдно сегодня, что я русский", - россияне сжигают свои паспорта в знак протеста против российской войны в Украине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Граждане России устраивают флешмоб по сожжению своих национальных паспортов в знак протеста против российской войны в Украине и выкладывают видео в социальные сети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія.Інформ.

"Гори эта х#йня в огне. Простите, братья! Стыдно! Я россиянин. Мне стыдно сегодня, что я россиянин. Простите нас. Не все в России одобряют этот фашизм... Слава Украине!", - говорит мужчина, завернутый в национальный флаг Украины, сжигая свой паспорт.

Россияне, чувствуя на себе пагубную политику тирана Путина и его приспешников, уже не боятся публично слать проклятия президенту РФ, отказываются от российского гражданства и скандируют "Слава Украине!"

Смотрите также: "Путин – выведи войска!", "Арестуйте Путина, а не меня!", – акции против войны с Украиной проходят в российских городах: сотни задержанных.. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+78
І закрите небо починає працювати.

Наша авіація щойно збільшилась на 70 літаків. І це тільки на сьогодні.
Наші пілоти вже у Польщі.
На авіабази Польщі перебазували:
Болгарія (Миг-29) 16 шт
Болгарія (Су-25) 14 шт
Польша (Миг-29) 28 шт
Словаччина (Миг-29) 12 шт
На цих базах літаки будуть обслуговувати, з них вони будуть виконувати бойові завдання.
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28.02.2022 22:40
+39
Ні. Не вірте цим підарам. Вони 8 років не робили ніхєра, а як тільки їх паспорти тепер ***** ніде не всрались, на відміну від паспорту вашої собачки чи кота - починають вить і просить понять-простіть.
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28.02.2022 22:38
+27
Спалити російський танк - це ефективніше, ніж спалити російський паспорт.
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28.02.2022 22:42
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третій раз перечитую і ржу
це треба настільки тупо фігню малювати
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28.02.2022 23:23 Ответить
eto z nado takoe pridumat ?
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28.02.2022 23:40 Ответить
Ну якщо це реально спецслужби, а не якійсь недоумок, котрий навчився роботі з ПК, то я вас вітаю.
З такими спецслужбами і ворожих непотрібно.
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01.03.2022 00:04 Ответить
Ніколи син-українець не вживатиме матюків у розмові зі своєю матинкою. Фейк топорний.
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01.03.2022 08:08 Ответить
Болгария, Чехич, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения - за немедленное вступление Украины в Евросоюз
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28.02.2022 22:44 Ответить
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28.02.2022 22:47 Ответить
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28.02.2022 22:47 Ответить
Ще одна підстава ненавидіти московитів. Всерасєйскій центр ізучєнія общєствєннага мнєнія лаптєстану видав результат опитування - 68% мокші підтримують війну путлєра проти України.
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28.02.2022 22:48 Ответить
Там вже давно 4 рейх Гебельс вiдпочiваэ перед московськими техногами. Мозок промито повнiстю. За 20 рокiв. Розумнi люди теж пiддаються на пропаганду. Проте i'х мало. Тож цифри цiлком вiрнi.
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28.02.2022 23:17 Ответить
Не стоит доверять карманным кремлёвским опросам. Уверен, эта цифра и близко не соответствует действительности. Куда более реально обратное соотношение: две трети населения РФ против нападения на Украину. Впрочем, достоверных цифр на эту тему у меня нет.
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01.03.2022 00:17 Ответить
Жаль, что таких людей так мало в современной россии... Жили мирно, торговали - разве кто мешал ездить в Крым, покупать недвижимость, - и все на дешевые гривны?! Но одному х*йлу-историку обязательно нужно было полезть со своими средневековыми взглядами, а ровно и такими же методами, к нам с войной и все испортить. Так еще и парней молодых, детей, сколько положил!
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28.02.2022 22:50 Ответить
не вражає. палити треба не паспорти а кремль.
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28.02.2022 22:51 Ответить
Із Скабєєвою і Кісєльовим
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01.03.2022 01:45 Ответить
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28.02.2022 22:54 Ответить
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28.02.2022 22:54 Ответить
Ваші "братья" живуть під Кімом (іром, іном. ином і ченами).
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28.02.2022 22:55 Ответить
Тю.... Теж мені..... Кремль підпаліть, скабєєву разом з соловйовим придушіть, тоді мо вам і повірим, що вам соромно
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28.02.2022 23:03 Ответить
Пропоную расэянам обливати себе бензином і також спалювати, для більш виразного ефекту
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28.02.2022 23:07 Ответить
Кацапі втратив ще два танки.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498398028071321605
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28.02.2022 23:09 Ответить
Цікавий та безглуздий флеш-моб, але мені сподобався. Коли горить двоголова курка - це гарний знак.
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28.02.2022 23:10 Ответить

Флеш-моб, який мав би практичну користь, виглядав би десь якось так: москалі хором (або роблячи "хвилю", неважливо) самонаї*нулись (пардон за мою французьку).
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01.03.2022 00:24 Ответить
Цирк влаштовують, щоб не повернули в болото. А чого там, за порєбріком не пішли, і на Красній площі не спалили?
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28.02.2022 23:13 Ответить
на музыку «вставай страна огромная»

Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.

Он думает, что кто-нибудь
поверит в эту ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитствующих
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.

Отжал он «их-там-нетами»
Наш полуостров Крым;
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Страшит лет восемь Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".

Кода ж солдат он тысячи
С ракетами прислал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошёл
Обиженный историей,
Фашиствующий козёл.

Так крепче зубы стисните
Смелей ведь с нами бог!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог!
Стал на века отверженным
Кичливый "Русский Мир".
Украйны верные сыны,
Огонь из всех мортир!
Украйны верные сыны,
Спустите их в сортир!

Жека Новобытов, 26.02.2022
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28.02.2022 23:40 Ответить
Клирик сжигает свой паспорт: https://www.youtube.com/watch?v=vJOyh5iIsDg
Семен Скрепецкий сжигает свой паспорт: https://www.youtube.com/watch?v=8hMMKYFMNRk
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28.02.2022 23:41 Ответить
Скрепецкий настоящий башкир, нихера он не русский, а скоро станет гражданином Жечи Посполитой.
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28.02.2022 23:47 Ответить
та какая разница.....
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28.02.2022 23:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3QRgKFoL04I
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28.02.2022 23:45 Ответить
А у нас на юге выпал снег, и температура оголо нуля. с моря дует холодный сырой ветер. А за городом в степи стоит 5 мордовских панцеркригмашин, очень надеюсь что часть удмуртов сегодня издохнет от нашей южной природы. Нахождение в степи в такую погоду это смерти подобно. Это когда холод и сырость проникают сквозь фуфайку и лапти, а к утру кокошник покрывается тонкой корочкой льда.
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28.02.2022 23:46 Ответить
а кокошники у них из петушиных гребней???
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28.02.2022 23:53 Ответить
нет, черные с номерками на лбу. а железо остывает очень быстро, и танк на прогрев не запустиш т.к. солярку свю сожрет. а не будет солярки то и башню можно всего пару раз на аккумуляторах крутнуть, и все. кина не будет.
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28.02.2022 23:58 Ответить
я прикинул....., да, им ******!
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01.03.2022 00:12 Ответить
кацап иди нах*й
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28.02.2022 23:46 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Slava Ukraine!
Geroyam Slava!
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28.02.2022 23:55 Ответить
и почему же я им не верю)
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01.03.2022 00:35 Ответить
Та скоріше це спалюють саме малороси біженці. Бо хутін прийшов і порядок свій навів, щоб менше мичала та скотина.
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01.03.2022 02:09 Ответить
Лучше б пупена своего устранили....
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01.03.2022 06:33 Ответить
Ключові слова тут: "чувствуя на себе пагубную политику тирана "!!!!!!!!!!!!
Цім УСЕ сказано!!!!!

Скидати покидька-путлера - це їхня відповідвльність! Спалювати свої паспорти їм потрібно було 8 років тому!!! А вони святкували те, що вкрали Крим???!!! НЕ ВІРЮ!!!
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01.03.2022 07:36 Ответить
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