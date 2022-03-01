РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18688 посетителей онлайн
Видео Война в Украине
69746 29
война (6519) Bayraktar TB2 (55)

"Байрактар" уничтожил вражеский эшелон с горючим. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Беспилотник "Байрактар" нарушил логистику оккупантов, уничтожив вражеский эшелон с горючим.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале "Оперативный ВСУ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Bayraktar TB2 также нейтрализовал стратегические активы России и нарушил логистику оккупантов. Минус военный эшелон с горючим", - говорится в сообщении.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+43
Після цієї новини можна поспати дві годинки.
показать весь комментарий
01.03.2022 03:52
+36
Відео з Байрактарами завжди гріють душу і додають упевненості - а ворогові спричиняють фатальний дизморал.
показать весь комментарий
01.03.2022 04:10
+27
Дуже гарно! Сподіваюся це вже на їх території.
показать весь комментарий
01.03.2022 03:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Після цієї новини можна поспати дві годинки.
показать весь комментарий
01.03.2022 03:52 Ответить
Інтернаціональний Легіон розпочне дуже скоро "сафарі на кацапів". Ці пацани в полон брати не будуть.
показать весь комментарий
01.03.2022 07:59 Ответить
Дуже гарно! Сподіваюся це вже на їх території.
показать весь комментарий
01.03.2022 03:54 Ответить
Train go boom. Bayraktar limited edition
показать весь комментарий
01.03.2022 04:07 Ответить
Треба, щоб "султан" подарував ще кілька десятків таких "іграшок" і тоді перемога буде за нами! 🤔
показать весь комментарий
01.03.2022 04:07 Ответить
Відео з Байрактарами завжди гріють душу і додають упевненості - а ворогові спричиняють фатальний дизморал.
показать весь комментарий
01.03.2022 04:10 Ответить
Трохи позитиву https://youtu.be/u2HJHWdusCw
показать весь комментарий
01.03.2022 04:14 Ответить
Така краса, дивилася би і дивилася.
показать весь комментарий
01.03.2022 04:15 Ответить
Вот интересно турки заплатят оленеводам за тестовые испытания и рекламу своих Байрактаров. Весь мир смотрит...
показать весь комментарий
01.03.2022 04:16 Ответить
Тестовые испытания были в Карабахе)
показать весь комментарий
01.03.2022 07:11 Ответить
оленеводы туркам заплатят....
показать весь комментарий
01.03.2022 07:45 Ответить
Требо щось радикально робити , бо палива в Мородора безкінцеве море .

Я не про віртуальне "закриття" сполучення з агрессорами (Бацька теж рахую) , я про фізичний підрив усіх ж\д колій з РФії й Білорусі .
Взагалі - вже не требо буде ніколи й ніяк . Підірвати нахер с пів кілометра колії , й нехай ремонтують , а "Байрактари" будуть вже підривати ремонтні бригади орків . А не паливо .
показать весь комментарий
01.03.2022 04:16 Ответить
Ні. У їх немає можливості обробляти нафту.... стратегічний запас є але надовго його не вистрчить. Їх танкісти хто з розумом знають що робити, тут писати не буду фсбшна мразота може лазити.
показать весь комментарий
01.03.2022 04:32 Ответить
Знаходячись в Британії ти боїшся КГБ
показать весь комментарий
01.03.2022 04:51 Ответить
Він правда про інший страх..
показать весь комментарий
01.03.2022 06:05 Ответить
Був ти ідіотом - ним і залишився Я тобі давно про це пишу! Він боїться щоб про ті чи інші наші тактичні дії та про шляхи саботування наступу "орками" що "забзділи" не дізналися новітні поклонники Сталіна! В 41-му теж було масове кидання техніки на полі бою - поки НКВС-івці не почали розстрілювать екіпажі що підозрювалися в подібному!
показать весь комментарий
01.03.2022 06:24 Ответить
Если и ставят кому памятники при жизни- то Эрдоган его заслужил!А психологически как бьёт.Скабеева ни одну таблетку уже сглотнула😄
показать весь комментарий
01.03.2022 04:16 Ответить
Сейчас Байрактары надо направить на уничтожение колоны что направляется к Киеву. Уничтожать надо не только саму колону но и конвои с запасным горючим! И тогда ихняя бронетехника будет бесполезна.
показать весь комментарий
01.03.2022 04:24 Ответить
комментарий отмечен как спам
Знають. Ти гадаєш один Байрактар.... ти точно не дурний цап? (Жартую, без образ)
показать весь комментарий
01.03.2022 04:30 Ответить
Не самые умные у тебя шутки... Да и вообще сейчас не время дляшуток.У тебя есть возможность удалить свою "шутку".
показать весь комментарий
01.03.2022 04:59 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2022 06:25 Ответить
Не зовсім зрозумів? Там знищено ешелон чи одну бочку?
показать весь комментарий
01.03.2022 07:11 Ответить
Они скорее всего по цепочке начали рваться.
показать весь комментарий
01.03.2022 07:23 Ответить
Ешелон.
показать весь комментарий
01.03.2022 10:31 Ответить
Це той потяг, що був знищений три дні назад під Городнєю чи вже інший?
показать весь комментарий
01.03.2022 07:26 Ответить
Той самий.
показать весь комментарий
01.03.2022 09:22 Ответить
Треба щось радікальне робити з пальним, та з їжою, може від голоду в них пройде бажання..
показать весь комментарий
01.03.2022 07:56 Ответить
Паліть гадів де побачите! Українська земля повинна горіти під ними, а ми рани нашої землі залікуємо після перемого. Слава Україні! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
01.03.2022 08:31 Ответить
Героям Слава! Смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 10:31 Ответить
 
 