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"Байрактар" уничтожил вражеский эшелон с горючим. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Беспилотник "Байрактар" нарушил логистику оккупантов, уничтожив вражеский эшелон с горючим.
Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале "Оперативный ВСУ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Bayraktar TB2 также нейтрализовал стратегические активы России и нарушил логистику оккупантов. Минус военный эшелон с горючим", - говорится в сообщении.
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+43 Dima L
показать весь комментарий01.03.2022 03:52
+36 Welt Schmerz
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+27 Patriot2015
показать весь комментарий01.03.2022 03:54
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Я не про віртуальне "закриття" сполучення з агрессорами (Бацька теж рахую) , я про фізичний підрив усіх ж\д колій з РФії й Білорусі .
Взагалі - вже не требо буде ніколи й ніяк . Підірвати нахер с пів кілометра колії , й нехай ремонтують , а "Байрактари" будуть вже підривати ремонтні бригади орків . А не паливо .