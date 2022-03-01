"Байрактар" уничтожил вражеский эшелон с горючим. ВИДЕО

Беспилотник "Байрактар" нарушил логистику оккупантов, уничтожив вражеский эшелон с горючим.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале "Оперативный ВСУ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Bayraktar TB2 также нейтрализовал стратегические активы России и нарушил логистику оккупантов. Минус военный эшелон с горючим", - говорится в сообщении.