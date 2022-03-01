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Турчинов - к россиянам: Пришло время повесить Путина на Красной площади. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Россиянам я бы посоветовал повесить Путина на Красной площади рядом с мавзолеем.

Об этом сказал экс-секретарь СНБО Украины, руководитель Центрального штаба Европейской Солидарности Александр Турчинов в комментарии из штаба теробороны Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Турчинов обратился к "адекватным россиянам и порабощенным народам Российской империи": "Пришло время, Путин вас унижает, Путин вас предает, превращая вашу жизнь в хаос и постоянную опасность. Он разрушает будущее ваших детей. Пришло время подниматься, и я бы советовал повесить этого старика-маразматика на Красной площади рядом с мавзолеем. Это была бы отличная инсталляция, которая позволила бы наконец жить достойно!".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+50
От вміє ж Кривавий Пастор сказати влучно!
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01.03.2022 09:29
+48
Єдино дієвий спосіб.
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01.03.2022 09:29
+40
Международные эксперты заявили что панику на московской бирже может сдержать выброшенный на красную площадь труп путина.
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01.03.2022 09:33
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Єдино дієвий спосіб.
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01.03.2022 09:29 Ответить
Вся країна підримує цю чудову думку!!!! Смерть *****!!!!
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01.03.2022 09:41 Ответить
Кращепокласти поруч з іншим володьєй
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01.03.2022 09:29 Ответить
Ні хай висить. Не вчили з Пастором не сперечатися?
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01.03.2022 09:31 Ответить
владимира владимировича, положить на владимира ильича в позу 69
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01.03.2022 10:19 Ответить
От вміє ж Кривавий Пастор сказати влучно!
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01.03.2022 09:29 Ответить
Ну я як би - за.
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01.03.2022 09:30 Ответить
Кацап - Зомбі, раби, труси. Не витягнуть його вони з бункера. Хоча звертатися треба.
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01.03.2022 09:30 Ответить
Якщо неможливо витягнути щура, або крота, його дірку засипають, або заливають водою. В данному випадку можна заварити двері з цього боку і насипати зверху Еверест.
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01.03.2022 09:31 Ответить
да просто его в том бункере завалить и отрезать коммуникации
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01.03.2022 09:32 Ответить
Удар протибункерною бомбою зі стовідсотковою вірогідністю відріже каналізацію.
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01.03.2022 09:33 Ответить
Ты хотел сказать вакуумной.... Тогда точно п..... Ц
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01.03.2022 09:57 Ответить
Не знаю як правильно, їх звуть ще бетонобойними, вакуумна фіг знає, може і вона.
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01.03.2022 10:11 Ответить
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
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01.03.2022 09:31 Ответить
Пастор жжот
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01.03.2022 09:31 Ответить
Нужно было по русски сказать,москалье украинский не понимает...
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01.03.2022 09:32 Ответить
Все вони розуміють, але "діяти" можуть тільки на колінах як ті кріпаки.
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01.03.2022 09:36 Ответить
МАВЗОЛЕЮ ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН САВЖИЙ ВОЛОДЯ
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01.03.2022 09:33 Ответить
Международные эксперты заявили что панику на московской бирже может сдержать выброшенный на красную площадь труп путина.
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01.03.2022 09:33 Ответить
*СВІЖИЙ
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01.03.2022 09:33 Ответить
ВНИМАНИЕ

ОБяЗАТеЛЬНО. ******

ВСЮ. ОПТИКУ НА ТЕхНИКЕ

ФаРы
Фонари
Прожектора
Короче все приборы со стеклом бронещели со теплом в том числе

Хорошим молотком , топором , любым куском железа
Даже палками. Это стекло не броня.

ОНИ НОЧЬЮ не Должны ЕЗДИТЬ
ТОЛЬКО СТОЯТЬ

Шо делать когад
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01.03.2022 09:34 Ответить
Аве,пасторе!
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01.03.2022 09:38 Ответить
Разом з його друганами повесить. -
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01.03.2022 09:40 Ответить
С местом повешения не согласен. Красная площадь должна стать эпицентром воронки глубиной 300 м и диаметром 3 км, покрытой 30-метровым стекловидным слоем от всего, что рядом было, включая Кремль и дохлых дедушек Членина со Сралиным.
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01.03.2022 09:41 Ответить
Слухайте ,ті росіяни, тільки но на 23 лютого вітали свою армію з днем захистника вітчизни, бажали їм захищати росію від України.Там немає притомних ,то орда,мордор, зверінець, зрозумійте це вже! Почитайте коменти в ютуб,під блогерами кацапіі, і чим раніш ми це усвідомимо,тим більш будемо підготовлені то зустрічи з злочинцем.
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01.03.2022 09:42 Ответить
Ви не уявляєте собі які кляті українці можуть бути.Вчора спілкувалися з жінкою з Чернігова,клята москалька,з дочкою переругалася,з чоловіком голландцем.Коли я запитала як мати відправляють в Україну воювати?вона відповіла що б і сама благословила синів своїх .Занавіс.Моя сестра,мої друзі,знайомі усі там….Це ходяче зомбі,це фанатична лічинка руського миру,вона за війну,ця істота без цердця
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01.03.2022 10:07 Ответить
Так і є,я про це і кажу.Вони настільки нахабні ,підлі ,самозакохані,підступні ,це не люди ,це істоти із психікою звіра.Але навіть звір береже своїх дітей, це моральні потвори, котрих врятує тільки знищеня, бо вони прийшли на землю вбивати та руйнувати.
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01.03.2022 10:11 Ответить
Не тількі х*йла а всю шоблу
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01.03.2022 09:43 Ответить
На каждого ***** свой зубец.
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01.03.2022 09:43 Ответить
Журнашлюх нациських там не вистачить місця для шибениць
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01.03.2022 09:45 Ответить
Главное - решиться и сказать. Запустить мысль в ноосферу. Доброе начало полдела откачало)
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01.03.2022 09:45 Ответить
Он сам застрелится, когда кацапские военные решатся его уничтожить, ибо радиоктивным пеплом быть не захотят, а ОНО в итоге отдаст приказ на глобальную ядерную войну (ему терять уже нечего), скоро увидите, как у него сейчас руки чесались применить в Украине ТАКТИЧЕСКОЕ ЯО (он ждет подходящего повода)!
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01.03.2022 09:47 Ответить
І двійники його кудись поразбігалися...
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01.03.2022 09:53 Ответить
Россияне, вы думаете это он нам угрожает ядерным оружием, это он вам угрожает, пытаясь за счёт ваших жизней оставаться при вечной тоталитарной власти, а мы на своей земле и нам всё равно, ни какому нацисту маньяку *********** мы не покоримся.
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01.03.2022 09:51 Ответить
Я вже давно колись казав,що кривавий пастор ще посцить на могилу *****,так воно і буде.
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01.03.2022 09:52 Ответить
Пожалуй впервые с ним соглашусь!
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01.03.2022 09:53 Ответить
Аве Пастор!
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01.03.2022 09:54 Ответить
За ноги.
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01.03.2022 09:56 Ответить
❗️❗️❗️Шановні колеги, попередьте усіх, щоб не піднімали з дороги сині сірникові коробки, це міни. Передали військові. Бережіть себе!❗️❗️❗️інформація надана ДКР НПУ
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01.03.2022 09:56 Ответить
Согласен с Турчиновым , но сначала все таки ,черенок лопаты в Жопу , что бы чуток помучился
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01.03.2022 09:59 Ответить
ідея файна , але ні до кого . Тамтешні раби ще не в повній мірі ярмом натерли плечі .
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01.03.2022 10:00 Ответить
Лилия Стацкая Не погоджуюсь з Вами , тiльки 98% . Есть 2% статистической погрешности типа Макаревича и Шевчука
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01.03.2022 10:04 Ответить
Есть ,но они ничего не решают и изменить не в состоянии,слишком малочислены их просто не слышат,а еще ненавидят за правду.
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01.03.2022 10:12 Ответить
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01.03.2022 10:12 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Slava Ukraine!
Geroyam Slava!
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01.03.2022 10:12 Ответить
Так, Їуйло бадьоро виглядало би. А пр жити гідно, то не до кацапів.
Слава нації !
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01.03.2022 10:13 Ответить
Не меньше 75% рашистов за *****. Надежда на их разум иллюзия. Только крах экономики Московии приведет к тому что они сами хлопнут своего фюрера в "Ипатьевском" доме
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01.03.2022 10:14 Ответить
Жду завтра. Любопытно глянуть насколько Анонимус сможет отдрюкать карточки и счета росеян. Хочу видеть исторический момент победы холодильника над телевизором.
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01.03.2022 10:15 Ответить
Надеюсь у анонимуса всё получится. Хай русня бусинками расплачуется друг с другом
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01.03.2022 11:45 Ответить
Нифига, только натуробмен, только хардкор!
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01.03.2022 12:08 Ответить
Popitka ne pitka. No obrascatsa k razumu k obezjanam bezpolezno. Ja za poslednije dni postaralsa nemnozko(bog prosti) pogovoritj ,posporitj s russkimi. BESPOLEZNO. Ot slova- voobse. Ja negavorju, cto nenado.Ja govorju-bespolezno!
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01.03.2022 10:15 Ответить
к ним бесполезно призывать , даже те кто против войны выходит, способны лишь кричать "позор", снимать на телефон, как их крутят и заталкивают в автозаки -ничего там не поменялось и не поменяется (
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01.03.2022 10:16 Ответить
Россияне не смогут повесить *****, они не знают где у него находится шея так как всё время вылизывали ему дупу и кроме её ничего не видели. И сейчас вылизывают.
Эти обращения сродни обращений к гитлеровцам во второй мировой - совершенно бесполезны.
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01.03.2022 10:21 Ответить
Дуже добрє!
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01.03.2022 10:22 Ответить
Если власть в РФ переменится, то кремлёвскому гопнику и его холуям (в первую очередь кадыркину) не поздоровится. И никакие гарантии "гаранту" не помогут.
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01.03.2022 10:25 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ. НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ЛИДЕРЫ США И ЕС ДАЛИ ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ О НЕ ПРИВЛЕЧЕНИИ ИХ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕЯННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПОМОЩНИКАМ ГЛАВНОГО АГРЕССОРА ЕСЛИ ОНИ АРЕСТУЮТ ПУТИНА. ГЕРОЯМ СЛАВА.
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01.03.2022 10:27 Ответить
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01.03.2022 10:28 Ответить
Не надо вешать. Пусть живет. В киевском зоопарке.
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01.03.2022 10:46 Ответить
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01.03.2022 10:47 Ответить
Полк болтунов на изготовке )) - Толку конечно ноль. Но хоть не вредит так явно как жопоблок.Мне интересно куда подевались все эти парубии,яценюки,ляшки и прочая языкатая воявничисть. Где же они многоразово заявлени патриоты ? А хмет хоть копеечку на армию выделил ? - Так отож.
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01.03.2022 10:51 Ответить
https://www.facebook.com/100027161644758/videos/683160343105252/
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01.03.2022 10:56 Ответить
Поймать Киву и отрезать яйца.
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01.03.2022 11:17 Ответить
BOMBIT kreml i etogo gavniuka liliputa putlera.SLAVO UKRAINE
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01.03.2022 10:52 Ответить
Турчинов росіянам?
Він ще українцям не розказав, як відав Крим.
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01.03.2022 11:16 Ответить
І навіть цього мало...Вирвати язик і возити в клітці світом.Щоб кожен міг плюнути в цього ****ло
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01.03.2022 11:20 Ответить
А почему повесить? Он ведь не почувствует даже, что умирает. Подумать не успеет о своей прожитой жизни.
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01.03.2022 11:21 Ответить
Это слишком легкая для него смерть!Нюрнбергский процесс,позор на весь мир -это самое верное для него наказани
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01.03.2022 11:45 Ответить
Мне все равно, как ***** сдохнет. Я хочу увидеть его труп и плюнуть в него. А потом утопить в нужнике
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01.03.2022 11:49 Ответить
 
 