Турчинов - к россиянам: Пришло время повесить Путина на Красной площади. ВИДЕО

Россиянам я бы посоветовал повесить Путина на Красной площади рядом с мавзолеем.

Об этом сказал экс-секретарь СНБО Украины, руководитель Центрального штаба Европейской Солидарности Александр Турчинов в комментарии из штаба теробороны Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Турчинов обратился к "адекватным россиянам и порабощенным народам Российской империи": "Пришло время, Путин вас унижает, Путин вас предает, превращая вашу жизнь в хаос и постоянную опасность. Он разрушает будущее ваших детей. Пришло время подниматься, и я бы советовал повесить этого старика-маразматика на Красной площади рядом с мавзолеем. Это была бы отличная инсталляция, которая позволила бы наконец жить достойно!".