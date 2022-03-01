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Турчинов - к россиянам: Пришло время повесить Путина на Красной площади. ВИДЕО
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Россиянам я бы посоветовал повесить Путина на Красной площади рядом с мавзолеем.
Об этом сказал экс-секретарь СНБО Украины, руководитель Центрального штаба Европейской Солидарности Александр Турчинов в комментарии из штаба теробороны Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Турчинов обратился к "адекватным россиянам и порабощенным народам Российской империи": "Пришло время, Путин вас унижает, Путин вас предает, превращая вашу жизнь в хаос и постоянную опасность. Он разрушает будущее ваших детей. Пришло время подниматься, и я бы советовал повесить этого старика-маразматика на Красной площади рядом с мавзолеем. Это была бы отличная инсталляция, которая позволила бы наконец жить достойно!".
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+50 vigo
показать весь комментарий01.03.2022 09:29
+48 сергей твердохлеб
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+40 Andy Fisher 67a9edc7
показать весь комментарий01.03.2022 09:33
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в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
ОБяЗАТеЛЬНО. ******
ВСЮ. ОПТИКУ НА ТЕхНИКЕ
ФаРы
Фонари
Прожектора
Короче все приборы со стеклом бронещели со теплом в том числе
Хорошим молотком , топором , любым куском железа
Даже палками. Это стекло не броня.
ОНИ НОЧЬЮ не Должны ЕЗДИТЬ
ТОЛЬКО СТОЯТЬ
Шо делать когад
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Slava Ukraine!
Geroyam Slava!
Слава нації !
Эти обращения сродни обращений к гитлеровцам во второй мировой - совершенно бесполезны.
Він ще українцям не розказав, як відав Крим.