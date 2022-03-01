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"Кто тут "русский мир" ждал? Вы этого хотели?": Здание Харьковской ОГА после обстрела войсками РФ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Харькове, по предварительной информации, в результате ракетных ударов оккупанта по центру города повреждены Харьковская ОГА, оперный театр, филармония и часть жилого массива.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Информации о раненых и погибших пока нет. Видео из здания ОГА.
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показать весь комментарий01.03.2022 09:45
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русские оккупанты могут ещё раз быть по этому месту , что бы убить спасателей .
так они делали в Сирии
передайте им
****, не думав, що колись таке побачу!тварі, хто стріляв, втварі, хто цього бажав, горіти вам вогнем!
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
ВСЕ ДІЄ! БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом на ВСІХ ФРОНТАХ!
- Ета что - "русскаязичниє"?
- Ні! То ті що хотіли жить на Хрещатику і бачить з вікна Росію та готувалися "заглянуть в глаза Путіну" і вилизать йому сраку! Вас зустрічають!
Не заладилось что-то у Каина.
Видно, Авель уже не тот.
Не терпила он неприкаяный,
А скорее наоборот.
Вот он встал, матерясь и харкая.
Покачнулся разок слегка.
Нож обломанный под лопаткою:
(Подвела братана рука!)
Вот напрягся весь, раскорячился,
Зубы стиснул, В глазах - свинец.
И зассал старшой, и попятился
Он лицом к лицу не боец.
- Что глядишь на меня не по-доброму?
Мы ж одна семья, я ж твой брат!
Ты же сам пошел не в ту сторону,
Так что сам, считай, виноват.
Ты забудь, браток, коль пропало че,
Я же просто свое вернул.
Обопрись скорей на мое плечо,
Ты ножом сам себя пырнул.
Авель выслушал, плюнул под ноги
И сказал ему слово свое:
-Да не брат ты мне, гнида подлая!
И пошел покупать ружье.
(с) Марк-таки да, Киевская хунта.
Итальяно- бандеровец Алькапоне.
Україна отримує щеплення від"рузьге мир"...
Слава Україні!
Смерть рашистскій *********!