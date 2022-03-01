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"Кто тут "русский мир" ждал? Вы этого хотели?": Здание Харьковской ОГА после обстрела войсками РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Харькове, по предварительной информации, в результате ракетных ударов оккупанта по центру города повреждены Харьковская ОГА, оперный театр, филармония и часть жилого массива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Информации о раненых и погибших пока нет. Видео из здания ОГА.

Также смотрите: Российские оккупанты наносят ракетный удар по Харькову: Под обстрел попало здание ОГА. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+61
Подтверждаю. Настолько упоротые некоторые, что и сейчас утверждают, что ВСУ сами обстреливают своих людей. Это клиника и такое не лечится.
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01.03.2022 09:48
+52
Есть подозрение, что кто ждал, тот и ждёт. На Донбассе 8 лет так, примерно, и не поумнели.
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01.03.2022 09:44
+28
Миша бобкин быстро переобулся на ходу.
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01.03.2022 09:45
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Короче, даже Миша Добкин будет лично отрезать головы кацапам !
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01.03.2022 09:44 Ответить
Миша бобкин быстро переобулся на ходу.
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01.03.2022 09:45 Ответить
Хотілось би бачити , але віриться мало .
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01.03.2022 09:46 Ответить
Ні не буде. Жидобільшовик це діагноз. Ну щось на кшталт "раку мозку".
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01.03.2022 09:48 Ответить
Краще відрізати голову цій Дупі.
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01.03.2022 10:05 Ответить
Есть подозрение, что кто ждал, тот и ждёт. На Донбассе 8 лет так, примерно, и не поумнели.
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01.03.2022 09:44 Ответить
Подтверждаю. Настолько упоротые некоторые, что и сейчас утверждают, что ВСУ сами обстреливают своих людей. Это клиника и такое не лечится.
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01.03.2022 09:48 Ответить
Лікується . Свинцем .
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01.03.2022 09:53 Ответить
Ну колись же ліки були такі - "свинцеві примочки" От ми їх і " модернізуємо"!
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01.03.2022 10:13 Ответить
Эти смотрят ртв. Там так и пропогандують.
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01.03.2022 10:04 Ответить
RTR заборонили сьогодні в Австрії та вилучили з YouTube прохання до всіх хто має вільний час в інтернеті, під кожним відео від рашистів робить скаргу краще вибирати "спам" та "пропаганда тероризму" тоді швидше заблоковані будуть як канали так й відео пропагандонів
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01.03.2022 10:47 Ответить
Украинцы сами себя калибрами обстреливают. Дбл бл
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01.03.2022 11:21 Ответить
Не поумнели- за борт!!!
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01.03.2022 10:03 Ответить
Я живу на Донбассе я лично люблю Украину, Цензор отличный сайт!
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01.03.2022 10:46 Ответить
Это не подозрение. Это факт.
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01.03.2022 11:06 Ответить
это так...., причем те, кто в 14-м были адекватными, теперь стали упоротыми.....
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01.03.2022 11:25 Ответить
Подтверждаю! Юг Одесской области. Ваты море: от "ниправда, ничего этого нет", до "ничо, пупкин придёт - порядок наведёт". Горбатого могила... Один плюс, после прилётов по области их уже не 80%
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01.03.2022 11:31 Ответить
Смерть цапам! Вбивати окупантів без жалю.
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01.03.2022 09:47 Ответить
SOS !

русские оккупанты могут ещё раз быть по этому месту , что бы убить спасателей .

так они делали в Сирии
передайте им
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01.03.2022 09:48 Ответить
А навпроти в кадрі-університет, який я колись закінчив…
****, не думав, що колись таке побачу!тварі, хто стріляв, втварі, хто цього бажав, горіти вам вогнем!
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01.03.2022 09:49 Ответить
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

ВСЕ ДІЄ! БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом на ВСІХ ФРОНТАХ!
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01.03.2022 09:50 Ответить
У біларусів ,та молдован ,грузинів,зараз є могутній шанс!
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01.03.2022 09:55 Ответить
Який "НАРОД Білорусі", білоусів палять під Київом
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01.03.2022 09:57 Ответить
За Японців та Китайців забули.
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01.03.2022 10:32 Ответить
Сподіваюсь, незабаром побачити подібне відео із кремля.
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01.03.2022 09:51 Ответить
Ракетників знищувати разом з виводками
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01.03.2022 09:51 Ответить
Мерзотники . .
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01.03.2022 09:53 Ответить
Одного часу в Миколаєві було трохов боязко ходити в вишиванці. Зараз це була б БРОНЯ для всіх без виключення.
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01.03.2022 10:03 Ответить
Вивести підарів на парад.
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01.03.2022 10:12 Ответить
Закінчилась російсько-українська війна Полонених ведуть по вулицях Києва Дивляться вони - а на каштанах тіла з виряченими очима і висолопленими язиками , висять Один з острахом питає:
- Ета что - "русскаязичниє"?
- Ні! То ті що хотіли жить на Хрещатику і бачить з вікна Росію та готувалися "заглянуть в глаза Путіну" і вилизать йому сраку! Вас зустрічають!
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01.03.2022 10:30 Ответить
Вражеских летчиков и артиллеристов в плен не брать
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01.03.2022 10:08 Ответить
Панове проверьте, у кого адекваты в москве--- ква-ква есть, там квартиры по бросовых ценах продают и сваливают оттуда,
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01.03.2022 10:08 Ответить
Куди?? Їм вже скрізь зась!
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01.03.2022 10:36 Ответить
Думаю настав час заарештовувати колоборантів вони відомі ,вони є в Києві і регіонах ,не даймо цим зрадникам і далі нищити Украіну.
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01.03.2022 10:11 Ответить
Що це було .?? Це денацифікація Харківа , чи вже - дерусизація . ? .
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01.03.2022 10:13 Ответить
Каин и Авель

Не заладилось что-то у Каина.

Видно, Авель уже не тот.

Не терпила он неприкаяный,

А скорее наоборот.

Вот он встал, матерясь и харкая.

Покачнулся разок слегка.

Нож обломанный под лопаткою:

(Подвела братана рука!)

Вот напрягся весь, раскорячился,

Зубы стиснул, В глазах - свинец.

И зассал старшой, и попятился

Он лицом к лицу не боец.

- Что глядишь на меня не по-доброму?

Мы ж одна семья, я ж твой брат!

Ты же сам пошел не в ту сторону,

Так что сам, считай, виноват.

Ты забудь, браток, коль пропало че,

Я же просто свое вернул.

Обопрись скорей на мое плечо,

Ты ножом сам себя пырнул.

Авель выслушал, плюнул под ноги

И сказал ему слово свое:

-Да не брат ты мне, гнида подлая!

И пошел покупать ружье.

(с) Марк-таки да, Киевская хунта.
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01.03.2022 10:26 Ответить
Ещё чуть-чуть, и захлебнутся они в своем русском мире. Он уже у них возле ноздрей.
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01.03.2022 10:15 Ответить
"Пуля, даже попавшая в задницу, многое меняет в голове".
Итальяно- бандеровец Алькапоне.
Україна отримує щеплення від"рузьге мир"...
Слава Україні!
Смерть рашистскій *********!
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01.03.2022 10:21 Ответить
.
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01.03.2022 10:38 Ответить
харькавская ОДА продовжує любіть ***** і рузьке мір?
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01.03.2022 10:42 Ответить
Бл.ді кацапська та пророкацапські звали *****. Церез це страждає вся країна. Росіяни ПНХ
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01.03.2022 11:35 Ответить
Так точно.
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01.03.2022 11:51 Ответить
Привет Шариям,Вилкулам,Королевским,Шуфричам и Кивам.Долгих вам жизни.В аду!
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01.03.2022 11:48 Ответить
90% харькавчан ждалі асвавбадітєлєй.... ДОЧЕКАЛИСЬ?(((((
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01.03.2022 15:33 Ответить
 
 