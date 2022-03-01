"Кто тут "русский мир" ждал? Вы этого хотели?": Здание Харьковской ОГА после обстрела войсками РФ. ВИДЕО

В Харькове, по предварительной информации, в результате ракетных ударов оккупанта по центру города повреждены Харьковская ОГА, оперный театр, филармония и часть жилого массива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Информации о раненых и погибших пока нет. Видео из здания ОГА.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Также смотрите: Российские оккупанты наносят ракетный удар по Харькову: Под обстрел попало здание ОГА. ВИДЕО