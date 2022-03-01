Украинский "Байрактар" уничтожил два ЗРК "Бук" и танк российских оккупантов. ВИДЕО

Экипаж Bayraktar TB2 снова провел успешную атаку на технику российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на этот раз украинские воины уничтожили два ЗРК "Бук" и танк.

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