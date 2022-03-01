Украинский "Байрактар" уничтожил два ЗРК "Бук" и танк российских оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Экипаж Bayraktar TB2 снова провел успешную атаку на технику российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на этот раз украинские воины уничтожили два ЗРК "Бук" и танк.
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+75 Владимир Николенко 123e1460
показать весь комментарий01.03.2022 09:52
+44 Шимус
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+33 Сергей Яковлев e7f4e3fd
показать весь комментарий01.03.2022 09:42
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Пожалуйста, подождите...
Пс))))
Шановні
Якщо подайте.. то подавати перевірену інфу.
п. 25.4: Колона, що рухається без супроводу оперативними транспортними засобами, має бути поділена на групи (не більше п'яти транспортних засобів у кожній), дистанція між якими має забезпечувати можливість обгону групи іншими транспортними засобами.
то виходить що в колоні довжиною 64 км. буде приблизно 1000 авто Урал-4320.
ОБяЗАТеЛЬНО. ******
ВСЮ. ОПТИКУ НА ТЕхНИКЕ
ФаРы
Фонари
Прожектора
Короче все приборы со стеклом бронещели со теплом в том числе
Хорошим молотком , топором , любым куском железа
Даже палками. Это стекло не броня.
ОНИ НОЧЬЮ не Должны ЕЗДИТЬ
Гумус
Металобрухт.
Слава нації
Смерть москалям
01.03.2022
09:47
«Прошу всех сохранять спокойствие и работать»: Алиханов - о безопасности калининградцев
Миколаїв чекав наступу з двох-трьох напрямків вночі. Та щось пішло не так. Одні зупинились і чекають, інші повернули назад на Херсон. ЗСУ по Херсону попросили нічого не робити, напевно якийсь пІдарунок готують, на кшталт позавчорашнього з Байрактару.
На Миколаїв наступ призупинений, але йде колона в підтримку. Йде окільними дорогами. Може так і є, ті чекають циєї.
Цікаво, чим ті орки харчуються?
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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.