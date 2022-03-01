РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8903 посетителя онлайн
Новости Видео Киевские новостиОбщество Война
67 918 61
армия РФ (15394) беспилотник (2101) война (46939) уничтожение (3854)

Украинский "Байрактар" уничтожил два ЗРК "Бук" и танк российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Экипаж Bayraktar TB2 снова провел успешную атаку на технику российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на этот раз украинские воины уничтожили два ЗРК "Бук" и танк.

Также смотрите: "Что Байрактар животворящий делает!" - атака беспилотника ВСУ на колонну бронетехники российских оккупантов. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+75
Прямо зараз штурмова авіація нищить колонну довжиною 64км на північ від Києва
показать весь комментарий
01.03.2022 09:52
+44
показать весь комментарий
01.03.2022 09:46
+33
Еще бы штук 300
показать весь комментарий
01.03.2022 09:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Еще бы штук 300
показать весь комментарий
01.03.2022 09:42 Ответить
Прямо зараз штурмова авіація нищить колонну довжиною 64км на північ від Києва
показать весь комментарий
01.03.2022 09:52 Ответить
Откуда информация?
показать весь комментарий
01.03.2022 09:57 Ответить
Тебе стало грустно?
показать весь комментарий
01.03.2022 10:04 Ответить
Да ховати задовбаємся.
показать весь комментарий
01.03.2022 10:07 Ответить
нет я жду когда наши её разобьют.
показать весь комментарий
01.03.2022 10:11 Ответить
Колонна довжиною 64 км, фантастика якась.
показать весь комментарий
01.03.2022 10:01 Ответить
Нажаль... це правда, є супутникові знімки. Але добре, що колона, адже поля на Поліссі розкисли, тому або впепед під обстріл, або назад... не зможуть розлізтися в боки, хіба що пішки. Може хоч гради заглохнуть навіки
показать весь комментарий
01.03.2022 10:04 Ответить
Чому нажаль. Это-же праздник.
показать весь комментарий
01.03.2022 10:05 Ответить
Ну хрен його знає, здається що якщо всю кацапську армію вишикувати в колону, вона стільки не буде мати.
показать весь комментарий
01.03.2022 10:06 Ответить
Я бачив відео - вони зараз з інтервалом пересуваються.
показать весь комментарий
01.03.2022 10:45 Ответить
, узнай вначале сколько километров на марше полк занимает
показать весь комментарий
01.03.2022 14:22 Ответить
Я спочатку не второпав
Пс))))
Шановні
Якщо подайте.. то подавати перевірену інфу.
показать весь комментарий
01.03.2022 10:06 Ответить
Насправді залежить від відстані між технікою, і що вважати колонно. Якщо між технікою метрів 50 і більше, і колнною ввіжати коли між одиницями не більше кулометра, то може і будет така колонна
показать весь комментарий
01.03.2022 10:26 Ответить
Яки опечатки... Кулометра - дуже гарне слово Кулемет на метр. Чи може ще як?
показать весь комментарий
01.03.2022 10:27 Ответить
50 метров между машинами , 1 километр между батальонами - обычное построение колоны на марше если нет угроз
показать весь комментарий
01.03.2022 14:32 Ответить
Не знаю за 60, але що 40 км. то чув, на кордоні з Білорусью. Але цікавий факт, колона на 80% складається з автомобілів та різних там кунгів, і іншого непотрібу, від якого на війні користі мало, Тупо масовка.
показать весь комментарий
01.03.2022 10:26 Ответить
Ні, це снаряди, міни, паливо, піхота. Так що палити до тла!
показать весь комментарий
01.03.2022 10:38 Ответить
Это снабжение и связь, очень важные вещи на войне, поверьте.
показать весь комментарий
01.03.2022 10:39 Ответить
А щодо 64 км., так це реально відстань у колоні визначає старший колони. Беремо 40 метрів. Довжина, наприклад Уралу-4320, складає 7,4 метра. 64000/47,4 = 1300 машин. Якщо взяти до уваги вимоги ПДР:

п. 25.4: Колона, що рухається без супроводу оперативними транспортними засобами, має бути поділена на групи (не більше п'яти транспортних засобів у кожній), дистанція між якими має забезпечувати можливість обгону групи іншими транспортними засобами.

то виходить що в колоні довжиною 64 км. буде приблизно 1000 авто Урал-4320.
показать весь комментарий
01.03.2022 10:59 Ответить
Треба випалювати ту мерзоту з нашої землі!
показать весь комментарий
01.03.2022 09:44 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2022 09:46 Ответить
я заскринил и на рабочий стол поставил и в фейс на аву тоже шоб кацапота видела какая она ..господи прости их и сотри с лица Земли эту нечисть
показать весь комментарий
01.03.2022 10:55 Ответить
У них другая челюсть просто
показать весь комментарий
01.03.2022 10:56 Ответить
Героям Слава! Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 09:47 Ответить
ВНИМАНИЕ

ОБяЗАТеЛЬНО. ******

ВСЮ. ОПТИКУ НА ТЕхНИКЕ

ФаРы
Фонари
Прожектора
Короче все приборы со стеклом бронещели со теплом в том числе

Хорошим молотком , топором , любым куском железа
Даже палками. Это стекло не броня.

ОНИ НОЧЬЮ не Должны ЕЗДИТЬ
показать весь комментарий
01.03.2022 09:48 Ответить
Вбивати цапів без жалю!
показать весь комментарий
01.03.2022 09:48 Ответить
Москалі зовсім Байрактари не бачать?
показать весь комментарий
01.03.2022 09:50 Ответить
Байрактара може побачити з москальського обладнання тільки бук, але він не встигае, я так розумію
показать весь комментарий
01.03.2022 09:52 Ответить
Для РЛС конус над нею - мертва зона. Вибив локатор - далі можна інше розстрілювати як в тирі
показать весь комментарий
01.03.2022 10:32 Ответить
https://twitter.com/i/status/1498565116983398403
показать весь комментарий
01.03.2022 09:51 Ответить
Сніг в підмогу
показать весь комментарий
01.03.2022 11:16 Ответить
Коротко
Гумус
Металобрухт.
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
01.03.2022 09:52 Ответить
Паника .....в Калининграде!!!!

01.03.2022
09:47

«Прошу всех сохранять спокойствие и работать»: Алиханов - о безопасности калининградцев
показать весь комментарий
01.03.2022 09:54 Ответить
**** ....tuda by raketku zahujaritj shas
показать весь комментарий
01.03.2022 11:03 Ответить
Парам-пара-рам,пюююююю!!!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 09:55 Ответить
Під Херсоном скупчення, взяли в облогу. По місту бродять орки голодні.
Миколаїв чекав наступу з двох-трьох напрямків вночі. Та щось пішло не так. Одні зупинились і чекають, інші повернули назад на Херсон. ЗСУ по Херсону попросили нічого не робити, напевно якийсь пІдарунок готують, на кшталт позавчорашнього з Байрактару.
На Миколаїв наступ призупинений, але йде колона в підтримку. Йде окільними дорогами. Може так і є, ті чекають циєї.
Цікаво, чим ті орки харчуються?
показать весь комментарий
01.03.2022 09:59 Ответить
Сухпайками, у яких термін скінчився у 2015 році.
показать весь комментарий
01.03.2022 10:52 Ответить
С Херсоном не так все хорошо. мордва наворовала желтых школьных автобусов, наловила гражданских людей и делает ими живой щит чтобы пройти в центр города.
показать весь комментарий
01.03.2022 10:58 Ответить
Как же радуют новости от Байркатаров. Ребятам операторам респект.
показать весь комментарий
01.03.2022 10:01 Ответить
Да Байрактары реально хорошее психологическое оружие. Особенно то, что так точно бьет. Побольше бы купить таких аппаратов!
показать весь комментарий
01.03.2022 19:33 Ответить
Пропоную після війни всіх 200х іхтамнєтів не передавати в рашку, а біля кожного пункту пропуску на нашій території організувати величезні цвинтарі, на видному місті, по христианськи, в величезним обеліском з інформацією: чому загинули, де загинули, ПІБ, дати і т.д. Щоб всі наступні покоління при в'їзді на нашу територію про це не забували. Родичі най приїжджають, провідують, пам'ятають та дітям і онукам передають!
показать весь комментарий
01.03.2022 10:14 Ответить
Добра пропозиція. На обеліску напис: "Хто з мечем на нашу землю приходить - від меча і гине!"
показать весь комментарий
01.03.2022 10:24 Ответить
А голодны орков ,можно поить водкой с метанолом или карбидом
показать весь комментарий
01.03.2022 10:28 Ответить
Та й просто давати бухла побільше, принаймні, по пляшці на рило, а потім тепленькими....
показать весь комментарий
01.03.2022 10:54 Ответить
Українські вояки, нищіть москальську гадину, Бог на нашому боці! Молимся за Вас. Слава Україні! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
01.03.2022 10:28 Ответить
Каждая кокошникоголовая тварь, пришедшая на нашу землю, должна сдохнуть...!
показать весь комментарий
01.03.2022 11:05 Ответить
Ребятки рассьІпайте по трассе металичесские жучки, гнутьІе гвозди, сваренньІе с арматурьІ ежики. Ета колонна застрянет на сутки, а потом палите ее, особенно ночью.
показать весь комментарий
01.03.2022 11:40 Ответить
Кацапия Указ №273 от 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

=========================

Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
показать весь комментарий
01.03.2022 14:06 Ответить
 
 