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Оккупанты коварно обстреливают Харьков, поскольку наступательные ресурсы исчерпаны, - глава ОГА Синегубов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня российские оккупанты обстреляли здание Харьковской ОГА.

Об этом в видеообращении сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня наш враг коварно начал обстрелы центра Харькова и жилых массивов из систем "Град". А также крылатых ракет. Поразил площадь перед ОГА. На данный момент подсчитываем жертвы среди гражданского населения.

Врагу ничего не остается, чем вот так коварно совершать военные преступления. Потому что наша армия сильна, мы стоим на позициях. Фактически, наступательные ресурсы врага исчерпаны. Победа будет за нами. Слава Украине!" – сказал он.

Также смотрите: Обстрел в Харькове: Предварительно известно об 11 погибших и десятках раненых. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
Тримайся Харків.
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01.03.2022 10:14
+11
Хлопці, ТРО, волонтери - не треба скупчуватися! Кожна ракета, кожний бойовий виліт і все інше коштують значних грошей і ресурсів, і якщо на клаптику землі не буде дорогої техніки, або великої кількості людей, вони навряд чи будуть атакувати. Коли я привозив допомогу ТРО у пункті сбору в одном зі східних міст, то офігів, як на клаптику 100х200 метрів зібралося пару тысяч добровольців - ВИ ШО ДУРНІ? ТРЕБА ТРИМАТИ ДИСТАНІЮ, РОЗГУРТОВУВАТИСЯ - ВОНИ АТАКУЮТЬ З НЕБА, ТА МАЮТЬ СУПУТНИКИ - АДРЕСИ ПУНКТІВ СБОРУ ЇХ РОЗВІДКА ТАКОЖ МОНІТОРИТЬ.
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01.03.2022 10:18
+8
Харків вчергове підтвердив славу міста-Героя!
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01.03.2022 10:19
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Тримайся Харків.
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01.03.2022 10:14 Ответить
Чому б у відповідь на обстріл цивільних кварталів українських міст не почати обстрілювати кацапські та білоруські?
Нехай теж тварюки турбуються, ховаються, всираються і так далі за списком.
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01.03.2022 10:17 Ответить
Численность вооружённых сил, резерва и военизированных формирований:

Украина всего: 1 500 000

Оккупанты всего: 3 500 000

Если каждый день убивать по 1000 русских военных. За 10 лет можно очистить!

Много работы
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01.03.2022 10:17 Ответить
Нічого. Дамо п"ятирічку в три роки!
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01.03.2022 10:20 Ответить
Ті 3.5 мільйони годувати треба, ще трохи вони друг друга сами з'їдять, а ***** на десерт.
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01.03.2022 10:51 Ответить
Бажаючих бути гарматний м'ясом вже нема,резерви не надходять Сумська обл з боку росії було кілька бензовозів за сьогодні в все.
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01.03.2022 11:12 Ответить
Мобилизацию даже 500 тыс кацапов реально провести только при условии начавшейся внешней угрозы, а она на данный момент отсутствует. Для этого ***** может разбомбить Воронеж, и сказать Родина-мать зовёт, но сейчас век цифровых технологий, мгновенных слухов и соцсетей и это сыграло с ним злую шутку. Никто не поведётся.Совковый дебил мыслит категориями 80 годов - газеты, телевизор, и техника у него такого же возраста.
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01.03.2022 11:37 Ответить
ВНИМАНИЕ

ПОВРЕЖДЕНИЕ РАДИАТОРА

САМОЕ ПРОСТОЕ ЧТО МОЖНО сделать.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ФАР

Ещё проще

ТЕХНИКА ******* должна

С Т О Я Т Ь и днём и ночью
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01.03.2022 10:17 Ответить
лучшее повреждение - коктейль.
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01.03.2022 11:48 Ответить
Кремльовський підар проводить денафікацію не в той бік.
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01.03.2022 10:18 Ответить
Хлопці, ТРО, волонтери - не треба скупчуватися! Кожна ракета, кожний бойовий виліт і все інше коштують значних грошей і ресурсів, і якщо на клаптику землі не буде дорогої техніки, або великої кількості людей, вони навряд чи будуть атакувати. Коли я привозив допомогу ТРО у пункті сбору в одном зі східних міст, то офігів, як на клаптику 100х200 метрів зібралося пару тысяч добровольців - ВИ ШО ДУРНІ? ТРЕБА ТРИМАТИ ДИСТАНІЮ, РОЗГУРТОВУВАТИСЯ - ВОНИ АТАКУЮТЬ З НЕБА, ТА МАЮТЬ СУПУТНИКИ - АДРЕСИ ПУНКТІВ СБОРУ ЇХ РОЗВІДКА ТАКОЖ МОНІТОРИТЬ.
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01.03.2022 10:18 Ответить
Харків вчергове підтвердив славу міста-Героя!
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01.03.2022 10:19 Ответить
Так і є. Сцикливий щур сховався в бункер і вбиває жінок та дітей.
Ця гнида ніколи не змогла би особисто вийти на чесний, відкритий бій.
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01.03.2022 10:23 Ответить
Це помста за харківський гімн. Воно злопам'ятне ху*ло
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01.03.2022 10:49 Ответить
********* и им по областному центру, прямо в центр! Скоты вонючие!
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01.03.2022 10:57 Ответить
Харків,рідненький,тримайся!Душа рветься за всіх-Київ,Чернігів,Маріуполь,Одесу,Суми,Херсон.....За всіх,всі рідні.Серце-суцільна рана...
Тримайтеся,УКРАЇНЦІ!
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01.03.2022 11:02 Ответить
Заблуждаетесь. Генералы орков хорошо знают, как брать большие города в Сирии. Алеппо, например. Нужна защита от ракет. Они будут превращать дома в щебенку не входя в город. Люди должны быть в городе, но в укрытиях. Они таким образом выгоняют людей, чтоб ровнять города
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01.03.2022 11:36 Ответить
Руководитель департамента МО Росии Конашенков Игорь Евгеньевич С отличием окончил инженерный факультет Житомирского высшего командного военного училища радиоэлектроники ПВО. Теперь руководит операций. Как можно быть такой гнидой ?

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01.03.2022 11:37 Ответить
Та по Бєлгороду ДАВНО ТРЕБА ТОЧКОЮ-У ******!!!
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01.03.2022 12:19 Ответить
открывайте охоту на руснявых кацапов... как на кабанов... как на простых кабанов... они по жизни ссыкливые будут падать на колени... не верьте... убивайте руснявых кацапов... не жалейте ни одного...
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01.03.2022 12:38 Ответить
 
 