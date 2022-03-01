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Оккупанты коварно обстреливают Харьков, поскольку наступательные ресурсы исчерпаны, - глава ОГА Синегубов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня российские оккупанты обстреляли здание Харьковской ОГА.
Об этом в видеообращении сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня наш враг коварно начал обстрелы центра Харькова и жилых массивов из систем "Град". А также крылатых ракет. Поразил площадь перед ОГА. На данный момент подсчитываем жертвы среди гражданского населения.
Врагу ничего не остается, чем вот так коварно совершать военные преступления. Потому что наша армия сильна, мы стоим на позициях. Фактически, наступательные ресурсы врага исчерпаны. Победа будет за нами. Слава Украине!" – сказал он.
Топ комментарии
+16 Артем Дзюбенко 4f74d8c9
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+11 Roman Mynameis
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+8 экзорцист
показать весь комментарий01.03.2022 10:19
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Нехай теж тварюки турбуються, ховаються, всираються і так далі за списком.
Украина всего: 1 500 000
Оккупанты всего: 3 500 000
Если каждый день убивать по 1000 русских военных. За 10 лет можно очистить!
Много работы
ПОВРЕЖДЕНИЕ РАДИАТОРА
САМОЕ ПРОСТОЕ ЧТО МОЖНО сделать.
ПОВРЕЖДЕНИЕ ФАР
Ещё проще
ТЕХНИКА ******* должна
С Т О Я Т Ь и днём и ночью
Ця гнида ніколи не змогла би особисто вийти на чесний, відкритий бій.
Тримайтеся,УКРАЇНЦІ!