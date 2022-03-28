6 871 11
Мэр Черкасс Бондаренко призвал готовиться к обороне: "Ситуация контролируемая, но мы должны готовиться ко всем событиям". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко призвал жителей города готовиться к обороне.
Об этом говорится в видеообращении Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня (1 марта) мною будет подписано распоряжение о запрете продажи алкоголя в магазинах. Это для безопасности. Ситуация контролируемая. Главное на сегодняшний день - это безопасность граждан и готовиться к обороне города. Как бы это ни звучало, мы должны готовиться ко всем событиям, потому что в стране война", - призвал мэр.
Топ комментарии
+7 Hanka Panyanka
показать весь комментарий01.03.2022 11:11
+5 время
показать весь комментарий01.03.2022 11:03
+5 Запорізький козак
показать весь комментарий01.03.2022 11:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Источник: УНИАН