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Мэр Черкасс Бондаренко призвал готовиться к обороне: "Ситуация контролируемая, но мы должны готовиться ко всем событиям". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко призвал жителей города готовиться к обороне.

Об этом говорится в видеообращении Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (1 марта) мною будет подписано распоряжение о запрете продажи алкоголя в магазинах. Это для безопасности. Ситуация контролируемая. Главное на сегодняшний день - это безопасность граждан и готовиться к обороне города. Как бы это ни звучало, мы должны готовиться ко всем событиям, потому что в стране война", - призвал мэр.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
конечно сейчас не время, но я хочу, чтобы мы помнили, что именно американцы призывали нас как можно быстрее формировать силы тро, они знали, что будет именно такое наступление, со всех сторон, что будут пытаться захватывать крупные областные центры и именно оборона по городам с обученной тро даст нам шанс выстоять..., а еще я помню, как справку о несудимости, которая была просто необходима для желающих вступить в про нужно было ждать месяц!!..., агенты кремля или просто бездари, надеюсь вас осудят..., а мы должны выстоять, слава Украине, слава ЗСУ, всем нам мужества и победы
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01.03.2022 11:11
+5
Вбивати цапів без жалю! Кацапія буде знищена!
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01.03.2022 11:03
+5
⚡️ Министр обороны Анита Ананд заявила, что Канада вскоре отправит в Украину 100 противотанковых систем Carl Gustaf и две тысячи ракет, - УНИАН
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01.03.2022 11:03
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⚡General Motors и Volkswagen приостановили поставки машин в Россию.

Источник: УНИАН
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01.03.2022 11:03 Ответить
Вбивати цапів без жалю! Кацапія буде знищена!
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01.03.2022 11:03 Ответить
⚡️ Министр обороны Анита Ананд заявила, что Канада вскоре отправит в Украину 100 противотанковых систем Carl Gustaf и две тысячи ракет, - УНИАН
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01.03.2022 11:03 Ответить
Байрактаров 100 штук надо еще. Дайте мне один байрактар. Я уничтожу Московию.
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01.03.2022 11:06 Ответить
Заборона породжуе підпільну торгівлю та зростання цін, слабо точки в Черкассах закрить в яких продають збодяженний спирт? У кожному мікрорайоні їх хватае, а поліція роками не помічае.
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01.03.2022 11:07 Ответить
конечно сейчас не время, но я хочу, чтобы мы помнили, что именно американцы призывали нас как можно быстрее формировать силы тро, они знали, что будет именно такое наступление, со всех сторон, что будут пытаться захватывать крупные областные центры и именно оборона по городам с обученной тро даст нам шанс выстоять..., а еще я помню, как справку о несудимости, которая была просто необходима для желающих вступить в про нужно было ждать месяц!!..., агенты кремля или просто бездари, надеюсь вас осудят..., а мы должны выстоять, слава Украине, слава ЗСУ, всем нам мужества и победы
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01.03.2022 11:11 Ответить
хочется верить, что мер Бондаренко не валит из Черкас... на своем авто
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01.03.2022 11:12 Ответить
П'ять днів мовчав і ось прокинувся. Сьогодні в багатьох районах міста в 5-00 були ввімкнуті освітлювальні лампи та фонарі та лунали сирени, що це було : тенування чи диверсія готувалась?
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01.03.2022 11:23 Ответить
⚡️пам'ятаємо тральник Черкаси! Героям слава!
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01.03.2022 11:16 Ответить
оружие давай -заодно и посмотрим умеешь наезжать только на азовцев или еще что то
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01.03.2022 11:54 Ответить
 
 