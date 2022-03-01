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$300 за убитого или пленного оккупанта: Мэр Чернигова Атрошенко объявил награду за уничтожение войск РФ и их техники. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко объявил награду за уничтожение российских захватчиков и их техники.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Слава Украине! Мы защитим наш Чернигов от оккупантов!
Личная премия от меня за сожженный БТР – 150 тыс. грн, БМП – 200 000, танк – 250 000, пленные или убитые рашистско-фашистские оккупанты 300$ за каждого", – говорится в сообщении.
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+14 Muron
показать весь комментарий01.03.2022 11:20
+8 Roman Rjevskiy
показать весь комментарий01.03.2022 11:23
+6 Vlad_Len
показать весь комментарий01.03.2022 11:30
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Российские морпехи-срочники не захотели ехать в Одессу.
Об этом сообщает «Думская», которой удалось связаться с родственниками нескольких морских пехотинцев 810-й бригады РФ, которая дислоцируется в оккупированном Крыму.
Командование РФ планировало отправить десантные корабли в Одессы с высадкой в районе Лузановки. Одновременно в заливе летали вертолеты врага и большое количество БПЛА.
Украинская ПВО и другие защитники Одессы готовились дать решительный отпор противнику, но в самый последний момент россияне вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив.
«Думская» пишет, что на кораблях русских произошел бунт: срочники отказались выполнять приказ и штурмовать побережье большого города-миллионника.
Бийте, козаки, цих москалів та їх картопляних прихвоснів, без втоми! Паліть їх без жалю й благань помилування! Плющіть цю сволоту моССковсько-СС-есівську так, щоб земля під ними розверзлася аж до пекла!
Слава Україні!
Смерть рашиССтським окупантам!
Только уничтожать !!!😡
даєш усюди об"яви: русиш-окупант, приходь у полон, отримаєш 150 долярів.
А 150 залишається тобі. З кожного