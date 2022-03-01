Два вертолета оккупантов сбиты над киевским водохранилищем возле Вышгорода. ВИДЕО

Группу вертолетов российских оккупантов украинские защитники атаковали над киевским водохранилищем и уничтожили по меньшей мере два из них.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи с места происшествия видно, что оккупанты активно использовали тепловую защиту.

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