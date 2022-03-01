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Два вертолета оккупантов сбиты над киевским водохранилищем возле Вышгорода. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
Группу вертолетов российских оккупантов украинские защитники атаковали над киевским водохранилищем и уничтожили по меньшей мере два из них.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи с места происшествия видно, что оккупанты активно использовали тепловую защиту.
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+36 Запорізький козак
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Я ніколи не чув від українців такого висліву!!!
Ти рашист?
Та ні, там раків куча, корм...
⚡Россиянам реккомендуют воздержаться от путешествий, - РИА Новости
В Украине он получает всего 2% от оклада!
https://charter97.org/ru/news/2022/3/1/456958/
сподіваюсь що таки збили
Смерть москалям
Сообщения были связаны с событиями на Украине, в том числе говорилось о предполагаемом числе погибших. В уведомлениях содержались прогнозы по поводу влияния спецоперации на Украине на экономику России.
Запрацювало!
Супутники Ілона Маска вже запущені над Україною! За даними сервісу Speedtest швидкість завантаження в Києві сягає до 200 Мб/с.
До речі, вже є сьогоднішнє відео як збивають кацапів над Київським морем.