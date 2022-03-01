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Российские захватчики убежали, бросив технику в селе Чемодановка в Сумской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские военные убежали, бросив свою технику в селе Чемодановка в Сумской области.

Как сообщил Цензор.НЕТ, видео опубликовала журналистка Марина Данилюк-Ермолаева.

"Чемодановка, Роменский район. Знаю это маленькое село - там всего 190 человек. Но люди показали оркам, что им здесь не рады. И орки убежали, оставив на ферме свои машинки", - написала она.

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Топ комментарии
+54
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01.03.2022 12:25
+28
я же говорил в строй ставим лутаем и в строй технари с рукожопых кацев в акуе
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01.03.2022 12:27
+22
Це епічно- вакзал Чемаданівка-на расею...
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01.03.2022 12:27
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01.03.2022 12:25 Ответить
поворот на Низи Сумський р-н.
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01.03.2022 12:36 Ответить
Казав Шойгу що завдання вже виконали, тобто танчики покинули, а самі втекли по скрепному, "на север"
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01.03.2022 14:22 Ответить
це гірше ніж танчики артсамоходки мста та гвоздіка.
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01.03.2022 14:26 Ответить
Це епічно- вакзал Чемаданівка-на расею...
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01.03.2022 12:27 Ответить
как говорят. мордва тикала и не помогли ей никакие железки. бросили собаки танки как чемодан без ручки, в Чемодановке.
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01.03.2022 13:00 Ответить
ЗАБРАТИ
ПЕРЕФАРБУВАТИ
і в Тероборону
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01.03.2022 12:27 Ответить
Яка терОборона? В селі живе 190 жителів. І де їм взяти паливо? Зняти зброю і вивести з ладу, наприклад: спалити ел.проводку к.з., вивести з ладу колеса і т.і.
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01.03.2022 12:42 Ответить
Сусіднє Район Місто і т д
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01.03.2022 12:45 Ответить
Розібрали на метал місцеві.
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01.03.2022 13:09 Ответить
я же говорил в строй ставим лутаем и в строй технари с рукожопых кацев в акуе
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01.03.2022 12:27 Ответить
БМП-1?
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01.03.2022 12:27 Ответить
2рая мля она ***** после капиталки если верить докам но засрали так в нутянке что пипец
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01.03.2022 12:30 Ответить
що це за діалект? з тайожних гор уралу, чи з лісів мордовських?
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01.03.2022 13:09 Ответить
Это язык механов да Швидкий зв'язок: коли 4 місяця збирав Z-хуйловців, а одержав їх бандероллю за 4 тижня у пакетах - ми ж виховані )
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01.03.2022 13:12 Ответить
"язик" механов для кого? для механов?
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01.03.2022 14:07 Ответить
Та не лайтесь, пане!

Зачим нам поміж собою гиркатись?
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01.03.2022 15:22 Ответить
Вбивайте та добивайте цапів без жалю.Кацапія має згинути.
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01.03.2022 12:28 Ответить
Глупо указывать местоположение, могут вернуться. Лучше бы сожгли, если забрать в строй некому.
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01.03.2022 12:28 Ответить
та її там вже немає. поїхала боронити Україну.
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01.03.2022 13:17 Ответить
на міни-пастки перевірити.
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01.03.2022 12:28 Ответить
толя Петушарий это для тебя теперь в ЗСУ есть бтр 82
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01.03.2022 12:28 Ответить
Може бути замінована! Обережно
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01.03.2022 12:30 Ответить
не минируют кидают бегут их валят мля чувствую себя как грёбаный швейцарец после встречи с австрийцами вылазил в жаке с алебардой в поле а теперь доспех миланский каско мля германский - понторез одним словом
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01.03.2022 12:39 Ответить
Ці шестикутники червоні це мітки бульбоармії.
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01.03.2022 12:35 Ответить
у них круг вроде
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01.03.2022 12:58 Ответить
Российские морпехи-срочники устроили бунт, когда им приказали высадиться «прямо в Одессу»
https://dumskaya.net/news/rossiyskie-matrosy-ustroili-bunt-kogda-im-prikaz/?fbclid=IwAR3qQO-YgARAZFt1B1dqcSDzk8IjksKOLa75oOuMvBSlx2dv3axFNnrp1Qw
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01.03.2022 12:36 Ответить
Сукі кацапські хотіли обстріляти градами та артилерією нашу рідну Крижанівку де скупчення хат і котеджів і Лузанівку , з багатоповерховими будинками!!
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01.03.2022 13:54 Ответить
так спалили їх?
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01.03.2022 12:37 Ответить
зачем? Перекрасить эмблемы и перегнать в ближайший крупный город для тер.обороны.
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01.03.2022 12:59 Ответить
ну можна і так, я не протів головне щоб не попали під "дружній вогонь"
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01.03.2022 13:58 Ответить
Вражескую технику нужно сжигать, слив с нее солярку и сняв вооружение если есть. За убежавшими придут другие. Все равно ее нечем заправлять и в такой войне бронетехника бесполезная.
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01.03.2022 12:37 Ответить
смотря в каких условиях если в тылу тебя подержит 30 мм по колоне кацапов так - прятно и легче красивое делать
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01.03.2022 12:40 Ответить
ты наверное имбицил.
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01.03.2022 12:57 Ответить
Бачив інфу, що червоний обвод (шестикутник) на корпусі техніки, - то це бульбаші...
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01.03.2022 12:38 Ответить
Біле коло в них!
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01.03.2022 15:24 Ответить
так Чемодановка ж !!! )))
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01.03.2022 12:46 Ответить
НАДО СРОЧНО СЖЕЧ НАДО ЕСЛИ УКРАИНКИЕ ВСУ НЕ ЗАБИРАЕТ АТО ВЕРНУТСЯ ОНИ ОБРАТНО
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01.03.2022 12:53 Ответить
сколько вас умственно неполноценных удмуртов сюда набежало? ты с рождения такое, или это воздействие боярки на твой разжиженый мозжечек?
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01.03.2022 12:59 Ответить
Выходит не только запад помогает нам вооружением
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01.03.2022 13:01 Ответить
может это просто болотные рабы с менцких болот бросили хлам и свалили к себе в гомель или оршу какие нибудь
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01.03.2022 13:03 Ответить
идет демилитаризация расии
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01.03.2022 18:37 Ответить
ЕСЛИ НЕКОМУ НА НИХ СЕСТЬ ТО СЖЕЧЬ НА *** !
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01.03.2022 13:20 Ответить
спаліть то все негайно!
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01.03.2022 13:22 Ответить
 
 