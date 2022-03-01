Российские захватчики убежали, бросив технику в селе Чемодановка в Сумской области. ВИДЕО

Российские военные убежали, бросив свою технику в селе Чемодановка в Сумской области.

Как сообщил Цензор.НЕТ, видео опубликовала журналистка Марина Данилюк-Ермолаева.

"Чемодановка, Роменский район. Знаю это маленькое село - там всего 190 человек. Но люди показали оркам, что им здесь не рады. И орки убежали, оставив на ферме свои машинки", - написала она.

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