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Российские захватчики убежали, бросив технику в селе Чемодановка в Сумской области. ВИДЕО
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Российские военные убежали, бросив свою технику в селе Чемодановка в Сумской области.
Как сообщил Цензор.НЕТ, видео опубликовала журналистка Марина Данилюк-Ермолаева.
"Чемодановка, Роменский район. Знаю это маленькое село - там всего 190 человек. Но люди показали оркам, что им здесь не рады. И орки убежали, оставив на ферме свои машинки", - написала она.
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