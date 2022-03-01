РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53254 посетителя онлайн
Видео Война в Украине
11626 34
армия РФ (3316) война (6142) Зеленский (9933) Харьков (2418)

Ракета в центральную площадь Харькова - это откровенный террор. После такого Россия - государство-террорист, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Ракета в центральную площадь Харькова - откровенный, ничем не прикрытый террор. Там не было никакой военной цели.

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Ракета в центральную площадь Харькова - это откровенный, ничем не прикрытый террор. После такого Россия - это государство-террорист. Никто не простит. Никто не забудет", - отметил Зеленский.

Также смотрите: Обстрел в Харькове: 9 человек погибли, 37 ранены, - мэр. ВИДЕО

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+20
THAAD и Patriot (которые в рот дают всем ракетам рф включая искандеры) уже давно закрывать должны крупные города и стратегические обьекты. Этого рф очень боиться. После нашего запроса партнерам о предоставлении такого оружия, дней 20 назад, песков начал вой https://tass.ru/politika/13640279 (Как отметил представитель кремля, это стало бы новым шагом к дестабилизации). Потому что через 20 дней не получилось бы с территории белоруссии и из далека обстреливать ракетами наши города.

И я не понимаю, почему эти ПРО до сих пор наши партнеры нам не передали.

Уже понятно, что они соснули тунца в прямых столкновениях и все что им остается это запускать ракеты на расстоянии по городам
показать весь комментарий
01.03.2022 12:30
+13
И як державу-террориста рашку расхерачить нафик
показать весь комментарий
01.03.2022 12:31
+6
Спамте критиканів й панекеров. То або ідіоти або рашиссти йобані.
показать весь комментарий
01.03.2022 12:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
THAAD и Patriot (которые в рот дают всем ракетам рф включая искандеры) уже давно закрывать должны крупные города и стратегические обьекты. Этого рф очень боиться. После нашего запроса партнерам о предоставлении такого оружия, дней 20 назад, песков начал вой https://tass.ru/politika/13640279 (Как отметил представитель кремля, это стало бы новым шагом к дестабилизации). Потому что через 20 дней не получилось бы с территории белоруссии и из далека обстреливать ракетами наши города.

И я не понимаю, почему эти ПРО до сих пор наши партнеры нам не передали.

Уже понятно, что они соснули тунца в прямых столкновениях и все что им остается это запускать ракеты на расстоянии по городам
показать весь комментарий
01.03.2022 12:30 Ответить
Я тоже не понимаю.....ждут опять хер знает чего. Можно закрыть и не обезательно на вес мир говоритью молча закрыть и все.
показать весь комментарий
01.03.2022 12:33 Ответить
Й тим долбайоб.
показать весь комментарий
01.03.2022 12:43 Ответить
ЧЕСНО
ПРЕЗИДЕНТЕ

хватить бла бла бла, від вас Карлик саме цього очікує, що ви з фізичних дій перейдете в бла бла бла диптоматію

Повністю Зачищайте від гнид що лізуть
показать весь комментарий
01.03.2022 12:52 Ответить
придется сбить рашкованскую ракету, а это прямое нападение. НАТО еще к этому не готово.
показать весь комментарий
01.03.2022 13:01 Ответить
нападение на ракету? что-то новое... ракета не корабль, не является территорией государства.
показать весь комментарий
01.03.2022 13:19 Ответить
тут проблема в том что для такой техники нашим пвошникам нужно проходить переобучение, а это время которого нет
показать весь комментарий
01.03.2022 12:37 Ответить
Тому що ти дол#айоб, тому й "нє панімаєш".
показать весь комментарий
01.03.2022 12:42 Ответить
И як державу-террориста рашку расхерачить нафик
показать весь комментарий
01.03.2022 12:31 Ответить
Так і буде. ЯО у цих скажених гієн заберуть. Й кількість армії буде обмежана як у Німців.
показать весь комментарий
01.03.2022 12:44 Ответить
комментарий отмечен как спам
А раньше не была, полудурок?
показать весь комментарий
01.03.2022 12:31 Ответить
....
показать весь комментарий
01.03.2022 12:43 Ответить
А все інше не відвертий терор ? Розумію , що не втримався .
показать весь комментарий
01.03.2022 12:32 Ответить
Обережно... спам поручь.
показать весь комментарий
01.03.2022 12:48 Ответить
Под Харьковом в плен сдалась целая рота солдат РФ:
Video: https://t.me/Dialog_Ukraine/20042
показать весь комментарий
01.03.2022 12:33 Ответить
Кацапи розкрутять на пропогандаТВ що ДРГ "украв взялі, пєріадєтьіх в нашу форму" . Такі відео без документів та імен не робіть - це на руку рашисстам. Не будьте корисними ідіотами!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 12:48 Ответить
По видосику это явно не рота. Отделение 10-15 человек. Хотя я, как оптимист , надеюсь что это просто остатки какой-то роты.
показать весь комментарий
01.03.2022 12:55 Ответить
Это преступление против человечества: атака жилых кварталов Харькова оружием массового поражения, артиллерийскими залпами «Смерч», который стреляет ракетами начиненными кластерными бомбами. Это сотни шариков-бомб многие из которых еще не взорвались, бешеные собаки за все ответят, шо там на мацкве еще пока сирены не гудят? Ничего, скоро всё будет.
показать весь комментарий
01.03.2022 12:37 Ответить
Тепер будемо чекати ще 5 днів щоб щось схоже було сказано про Білорусь . Це в кращому випадку .
показать весь комментарий
01.03.2022 12:40 Ответить
Надеюсь , что наше руководство разорвёт ВСЕ отношения и с ********** !!!
Они реально уже на территории Украины и воюют вместе с кацапами .
Украина сейчас сражается с двумя странами .
На нас напала и паРаша и *********.
Будь они прокляты на все века …
показать весь комментарий
01.03.2022 12:59 Ответить
Лукашенко пообіцяв не застосовувати війська, не запускати ракети, не піднімати гелікоптери проти України, - Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3319819
показать весь комментарий
01.03.2022 13:03 Ответить
Спамте критиканів й панекеров. То або ідіоти або рашиссти ******.
показать весь комментарий
01.03.2022 12:46 Ответить
йди далі на перемовини
показать весь комментарий
01.03.2022 12:47 Ответить
Хочеш щоб окупанти не стріляли, лови "любителей сруского мира" та до стовба скотчем біля будівлі, наприклад багато є контингенту з ОПЗЖ, мураєвські, Добкін та інші хворі на голову яки запрошували окупантів, їх треба на вулиці під час обстрілу, так це не дуже гуманно але життя людей того стоїть
показать весь комментарий
01.03.2022 12:50 Ответить
Не надо заглядывать в глаза убийце! Договариваться надо после полной победы!
показать весь комментарий
01.03.2022 12:50 Ответить
А з тероризтами що? Вірно - перемовин не ведуть!
показать весь комментарий
01.03.2022 12:55 Ответить
С бульбенфюрером уже поговорили и шо? Им пофиг на обвинения - понимают только язык силы...лупить из всего что есть,диверсантов,коллаборантов и мародеров к стенке сразу без колебаний!
показать весь комментарий
01.03.2022 13:02 Ответить
В сенсі терорист, а попередні п'ять днів чим вона була( я не кажу за останні 8 років)
показать весь комментарий
01.03.2022 13:04 Ответить
было две ракеты....
вторая ударила тогда, когда приехали спасатели....
(тактика террористов)
руцкие фашисты-террористы..
показать весь комментарий
01.03.2022 13:07 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Slava Ukraine!
Geroyam Slava!
показать весь комментарий
01.03.2022 13:15 Ответить
а вчора був не тероризм????? я офігєваю від цього дятла.
показать весь комментарий
01.03.2022 13:22 Ответить
А вот мнение на этот счёт израильского военного аналитика, офицера Армии обороны Израиля Игаля Левина.

"...То, что Россия делает в русскоговорящем (!) Харькове, - прямое истребление русскоязычного населения - граждан Украины", - отметил военный аналитик. Эту жестокость российских военных Левин объяснил тем, что украинцы берут в плен сотни боевиков, и зачастую те сами сдаются в плен.

"Русские солдаты воевать не хотят, понимание того, что украинцы охотно берут их в плен, мотивирует в этот самый плен сдаваться, если припекает на поле боя. Так вот, командование РФ стало наносить удары по гражданским целенаправленно и демонстративно. Чтобы украинцы озлобились и убивали на месте. Не брали пленных", - отметил израильский офицер.

Левин напомнил, что именно так командование России поступало во времена войны в Чечне.

"В ходе первой войны чеченцы брали большое количество мальчиков-срочников в плен. Мотивации у них воевать не было совсем. Тогда русские начали утюжить города. Чеченцы озлобились и стали в ответ резать русских солдат. Власти РФ начали форсить эту тему с отрезанными головами. Некоторые видео снимались специально. На этом делался акцент. И к началу второй кампании, в начале нулевых, русскому солдату уже вбили в голову, что чеченец - это мясник. Такому лучше не сдаваться", - отметил Левин, добавив, что другого объяснения преступным обстрелам мирного населения он не видит.
показать весь комментарий
01.03.2022 13:29 Ответить
Суки!!! Плакали всей семьей все утро
Я все детство и юность на этой площади гулял, сколько там праздников, ярмарок и концертов замечачетельных для людей было.
Ничего, еще отстроим и все там будет еще лучше как раньше. Слава Украине!
показать весь комментарий
01.03.2022 14:03 Ответить
Так, в 70-х весняні змагання студентів- спортсменів на площі і те, що ви сказали! А які салюти- фейєрверки 1 і 9 Травня, 23 Серпня - дня звільнення Харкова
, на 7 листопада також. Київ відпочиває! Харків - це - молодість мільйонів -харків"ян і студентів зі всього світу, які навчались в Харкові ! Скільки білгородців, інших росіян, які навчались і працювали в Харкові, а відтепер в ньому живуть, де ви? Пітєрскій підар, зовсім поїхавший головою, поливає вас крилатими ракетами! Це можна прощати?
показать весь комментарий
02.03.2022 19:10 Ответить
 
 