В Черниговской области появились колонны военной техники с тактическим знаком "О" - силы из Беларуси. Их остановили люди. ВИДЕО

В Черниговской области появились колонны военной техники с тактическим знаком "О" на бортах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такая отметка свидетельствует о том, что подразделение входит в состав группировки оккупантов из Беларуси.

Именно такой знак есть на технике, которую остановили мирные жители в одном из сел Черниговской области.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черниговскую область вошли белорусские войска, - СМИ