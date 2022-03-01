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Видео Война в Украине
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армия РФ (3316) Луганщина (1885) митинг (728) оккупация (2385) Купянск (3)

В Купянске, который мэр сдал оккупантам, люди вышли на митинг за Украину. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В городе Купянск Харьковской области, который с разрешения мэра перешел под контроль оккупантов, местные жители устроили митинг за Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, люди вышли с украинскими флагами и выкрикивают "Буде все Україна!".

Они также толпой бросились на автомобиль, в котором, по предварительным данным, ехали российские оккупанты.

Люди также стоят перед российскими военными и их техникой и скандируют: "Уходите!" ("Йдіть геть!").

На видео видно, что оккупанты использовали для разгона митинга слезоточивый газ.

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Топ комментарии
+52
Раздавайте людям оружие. Чтобы люди не бросались под танки с голыми руками
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01.03.2022 13:19
+38
Вражений мужністю українців. Україна переможе
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01.03.2022 13:21
+24
Это видео нужно максимально распространять. Никто их сюда не звал.
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01.03.2022 13:23
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Раздавайте людям оружие. Чтобы люди не бросались под танки с голыми руками
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01.03.2022 13:19 Ответить
и гранаты чтоб в окошко или в лючок сразу
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01.03.2022 13:35 Ответить
В Екатеринбурге отменяют

Из-за запрета губернатора проводить публичные мероприятия и на фоне сложившейся политической ситуации в мире в городе отменили мероприятия. Отмены, в частности, коснулись ЦПКиО, «Теле-клуба», Ельцин Центра и кинотеатров итд

Тяжелая эпидемиологическая обстановка и военная операция на Украине оказали влияние на проведение культурных мероприятий в стране и, в частности, в Екатеринбурге. В городе отменили масленичные гулянья, концерты иностранных и российских звезд, лекции и киносеансы

концерты, праздники и киносеансы
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01.03.2022 13:20 Ответить
****, в них - "масленичные гулянья, концерты, лекции и киносеансы, праздники".
Щоб до вас долетіли "Гради", щоб у вас все горіло, щоб ви вили від безкінечних похоронів...
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01.03.2022 13:47 Ответить
Вражений мужністю українців. Україна переможе
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01.03.2022 13:21 Ответить
Это видео нужно максимально распространять. Никто их сюда не звал.
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01.03.2022 13:23 Ответить
Довольно крупный жд-узел, есть индустрия, не маленький городок. От нас направление на восток. До первого города РФ Валуйки там с 25км, а до Харькова ещё есть автотрасса неплохая столько же. И само собой жд-дорога прямая. Плацдарм просто отличный. В стране война, военное положение, комендантский час, и не одного растреляного по трибуналу за зраду! Окуеть!
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01.03.2022 13:27 Ответить
Мера Купянска на гіляку.
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01.03.2022 13:40 Ответить
раше туди кацапня з білгородщини затаварівацца приїжджали. за українськими смаколиками. дамо їм смаколиків!
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01.03.2022 13:54 Ответить
В білгородській області (осколи, валуйки) половина сел досі українською розмовляє
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01.03.2022 14:00 Ответить
Уже и флаг наш подняли
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01.03.2022 13:27 Ответить
Як тільки собі цього виродка у мери вибрали?
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01.03.2022 13:27 Ответить
так єто ж единственньій район Украиньі, где в 2014 победил добкин!
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01.03.2022 14:04 Ответить
Слава Героям!
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01.03.2022 13:30 Ответить
Не підготувалися. Хоч бі один коктейль Молотова жбурнули в той кацапомобіль
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01.03.2022 13:31 Ответить
Вбивайте та добивайте цапів без жалю.Кацапія має згинути.
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01.03.2022 13:32 Ответить
и никто не догадается достать нож и проколоть шины, достать бутылочку смузи...
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01.03.2022 13:35 Ответить
Украинцев никому и никогда не победить ! Мы с Вами СИЛА !
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01.03.2022 13:38 Ответить
Там були нормальні хлопаки що з газовою мафією боролися,але ж їх мало.
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01.03.2022 13:38 Ответить
"Зрада" чи "перемога"
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01.03.2022 13:39 Ответить
Вот в чем вопрос
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01.03.2022 13:40 Ответить
Возможно ,что как и в Бердянске флаги украинские но оккупанты остаются в городе или вокруг него
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01.03.2022 14:11 Ответить
Не выходите с голыми руками.
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01.03.2022 13:39 Ответить
molodcy !
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01.03.2022 13:40 Ответить
Хтось же вибрав мером цього зрадника, але зараз людям потрібно дати зброю.
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01.03.2022 13:42 Ответить
Це все так, але важко протистояти, коли кордон починається з півночі, де вже недружній Лукашенка, кордон раші і майже до Придністров'я. А запеклі бої вже шість днів і ночей
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01.03.2022 15:17 Ответить
https://t.me/bestwareznicof/13701
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01.03.2022 13:43 Ответить
Их сюда не звали. Украина понад усэ!
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01.03.2022 13:52 Ответить
Які люди,Боже милосердний,які люди в Україні!
Кацапам немає тут місця, ми переможемо!
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01.03.2022 14:10 Ответить
дайте всем оружия чтобы уничтожали русню!
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01.03.2022 18:14 Ответить
 
 