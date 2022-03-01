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В Купянске, который мэр сдал оккупантам, люди вышли на митинг за Украину. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В городе Купянск Харьковской области, который с разрешения мэра перешел под контроль оккупантов, местные жители устроили митинг за Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, люди вышли с украинскими флагами и выкрикивают "Буде все Україна!".
Они также толпой бросились на автомобиль, в котором, по предварительным данным, ехали российские оккупанты.
Люди также стоят перед российскими военными и их техникой и скандируют: "Уходите!" ("Йдіть геть!").
На видео видно, что оккупанты использовали для разгона митинга слезоточивый газ.
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