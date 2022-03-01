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Жители Купянска снова подняли над горсоветом украинский флаг. ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Жители Купянска снова подняли над горсоветом украинский флаг.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после митинга в центре города местные жители заставили оккупантов покинуть город и под крики "Україна" подняли желто-голубой флаг над городом.
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+57 Roman Rjevskiy
показать весь комментарий01.03.2022 13:48
+52 KharkovCity
показать весь комментарий01.03.2022 13:46
+51 Гоша Фантомас b9eb6379
показать весь комментарий01.03.2022 13:45
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То скорей всего потом сообщат что его не поймали
И что нашли его застелившымся, со сломаными руками и ногами
И запиской на щирій Українській, з вибаченнями
- Темпы наступления снижены, у колонн бронетехники проблемы с обеспечением топливом и боеприпасами.
- Ракетные удары по Харькову и Чернигову ведут от невозможности зайти в города.
- Сумы, Лебедин и Охтырка остаются в окружении.
- Мариуполь: успеха у противника нет. К админграницам Донецкой и Луганской областей также не прошли.
- Херсон: противник вышел на рубеж Скадовска/Голой Пристани/Херсона/Новой Каховки, наступает на Николаев.
- Буча, Гостомель - мародерство и грабежи со стороны армии РФ.
- Киев: противник сосредоточился на окружении города.
Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, отвечая на вопросы британских СМИ.
Можливо на тілі буде багато травм. А ле це діло десяте
это кацапы рашисты такие
просто они первдые дни считай добрые были
скоро войдут в обычный режим кацапский
Ми переможемо
Слава Україні
Смерть москалям
Александр Коваленко
@zloy_odessit
Внимание, если меня читают СМИ! Вы часто демонстрируете неверную карту российского вторжения в Украину. Вы показываете чуть ли не захваченные области, но это не так. Враг продвигается по трассам к городам, но на территории у него не хватает ресурсов! Не обманывайте читателей!
запомни,лапоть эту разницу
panzerfaust против фашистов и оккупантов
это какой то оруэл
Пишу с подвала в НБ
Теперь что скажешь?
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ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ и БРАТУШЕК ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ!!!
А рузге страшно не любит признавать потери, это неуважение к солдату, отношение как к биомассе. Хочу навести пример из жизни А.В. Суворова (они воюют именно по его заветам) составляя донесение, его адьютант спросил А сколько писать убитых турков ? пиши 8000 чего их жалеть супостатов. У них все по простому, раз мы брехуны то и другие не могут не брехать.