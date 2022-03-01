Жители Купянска снова подняли над горсоветом украинский флаг. ВIДЕО

Жители Купянска снова подняли над горсоветом украинский флаг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после митинга в центре города местные жители заставили оккупантов покинуть город и под крики "Україна" подняли желто-голубой флаг над городом.

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