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В результате удара крылатой ракетой по центру Харькова по меньшей мере 10 человек погибли, более 20 травмированы, - ГСЧС. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате удара крылатой ракетой по центральной площади в Харькове по меньшей мере 10 человек погибли, более 20 травмированы, из-под завалов спасены 10 человек.
Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"По меньшей мере 10 человек погибших, более 20 травмированных, спасатели и волонтеры спасли из-под завалов около 10 человек. Продолжаются работы по расчистке завалов. Разрушена полностью лестничная клетка и частично коридоры на всех этажах", - говорится во вторник в Телеграмм-канале.
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Источники из Ингушетии сообщают, что в результате ударов #украинской армии были убиты не менее 10 путинских марионеток из #Ингушетии и 12 получили ранения. При этом реальное число убитых власти скрывают.
Слава Украине!
Источники в Украине сообщают, что на Житомирском направлении 2 дня назад была уничтожена колонна кадыровской банды в составе 60 ед. военной техники.
Также сообщается о конфликте между кадыровцами и русскими офицерами перешедший в перестрелку. Убито 4 кадыровцев и 6 русских
Слава Украине!
У серпня 1919 року Одесу зайняли російські війська. Тільки за перші дні свого панування в Одесі денікінці повісили і розстріляли без суду і слідства три тисячі робітників.
У вересні 1919 року російські денікінські війська зайняли місто Фастів. Почався погром, який набув надзвичайно жорстокого характеру. Різанина єврейського населення тривала тиждень: сотні єврейських дівчат-підлітків, жінок і старих були зґвалтовані. Були майже повністю знищені вогнем всі будівлі міста, що належать євреям.
На Костянтинівському та Краматорському заводах Донбасу денікінці розстріляли кожного десятого робітника, а у Харкові - понад дві тисячі...
операция не «бросок мангуста»
должна называться
«кидок песца»
очень важная артерия...
Про це розповіли у благодійній організації Повернись живим, опублікувавши відповідне відео.
«Перші результати роботи нашого спільного зі спецпризначенцями ресурсу по відслідковуванню техніки та людей ворога: Findokupant. Дивіться зі звуком! Україна https://nv.ua/ukr/ukraine/events/zsu-znishchuyut-tehniku-rf-zavdyaki-dodatku-findokupant-video-novini-ukrajini-50221262.html
Заправка техники параши !!!
Бензин +сахар+ олифа
Дизель + сахар
Канистры готовьте заранее
Это важно !!!
гріє пузо в Егивпі.
і це з початку війни.
Ну що, бандерівці! Росія не змогла нас розтрощити. І ввела у гру свою маріонетку Лукашенко.
Вже офіційно - білоруські війська ввійшли з чернігівського напрямку.
На нас вже офіційно напади дві країни.
Воювати з нами в білорусів ще менше мотивації, ніж в росіян.
Але вочевидь вже можна говорити про те, що війна затягується.
Путін нас не відпустить. Почнеться війну на виснаження.
Захід видав нам умовну безлімітну картку для походу у супермаркет.
Тоді як ресурси Путіна (а в Лукашенка своїх ресурсів немає).
Зараз всім дуже важливо прийняти нову реальність війни.
Зрозуміти, що це тепер - наше життя.
І його треба жити і проживати.
Зберігай спокій та роби що робив.
Дуже важливо в цих надскладних, стресових, нелюдських умовах бути людьми. Працювати. Зберігати працездатність та життєздатність суспільства та країни.
Кожен на своєму місці повинен робити внесок у перемогу.
А для перемоги треба, щоби продовжувалося життя, працювало постачання, вироблялася продукція. Працювати там де можемо і так як можемо.
Заради того, щоби військо воювало, а нація жила.
Наше завдання - вижити та перемогти!
Але не у спринті, а в марафоні.
И я не понимаю, почему эти ПРО до сих пор наши партнеры нам не передали.
Уже понятно, что рф соснули тунца в прямых столкновениях и все что им остается это запускать ракеты на расстоянии по городам
як це було із Чаушеску 😡