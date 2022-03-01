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Оккупанты ударили по Харькову авиацией. Частично разрушен пятиэтажный жилой дом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В Харькове в результате российских обстрелов пострадал завод подъемно-транспортного оборудования и расположенные неподалеку дома

Как сообщает Цензор.НЕТ, около 13:20 в результате авиаудара в г. Харьков по проспекту Новобаварский, 5 частично разрушен пятиэтажный жилой дом с последующим горением. Число жертв и пострадавших уточняется. От ГСЧС привлечено 8 ед. техники.

Также смотрите: В результате удара крылатой ракетой по центру Харькова по меньшей мере 10 человек погибли, более 20 травмированы, - ГСЧС. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+21
Пусть будет проклят Путин со всеми теми,кто его поддерживает до десятого колена

надо повторять постоянно .Как известно мысли материализуются.
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01.03.2022 14:47
+17
Вбивайте цапів без жалю.Це лайно не має право на життя!
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01.03.2022 14:45
+15
Доник писал.. стингеры пришли.. ГДЕ *****
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01.03.2022 14:42
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Три дні вже кажуть про необхідність закрити небо.Чи відосики важливіщі?
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01.03.2022 14:41 Ответить
Нашого ППО там зовсім немає?
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01.03.2022 14:41 Ответить
не закроешь ты его там ничем-до границы с пидорорашкой 40 км и аэродромов там ихних куча ,ещё с советских времен-аэродромы второго эшелона
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01.03.2022 14:55 Ответить
Доник писал.. стингеры пришли.. ГДЕ *****
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01.03.2022 14:42 Ответить
С ЗАДНЕГО РАКУРСА ЛЕГКО ******
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01.03.2022 14:46 Ответить
Стингеры нужно на крышах домов расставлять. Против штурмовой авиации которая на низких высотах летает в самый раз
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01.03.2022 14:51 Ответить
а літак куди буде падати?
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01.03.2022 14:56 Ответить
Краще хай впаде 1 літак, ніж принесе десятки, сотни бомб чи ракет
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01.03.2022 14:59 Ответить
просто я думала, що над містом літаки заборонено збивати
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01.03.2022 15:24 Ответить
будут бомбить с высот обычными бомбами-будет вообще швах
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01.03.2022 14:56 Ответить
низкая облачность ,,самолет было слышно но не видно куда стрелять ??
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01.03.2022 16:00 Ответить
Где Стингеры?? Спросите парня который 2 года строил дороги по боком у зверя котрый готовился его зарезать. А он пел и плясал и говорил,что войны не будет. Где все??? Самолеты,вертолеты....
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01.03.2022 15:00 Ответить
вони хочуть захопити київ або хочаб харків. якщо харків, то вони об'являть його новою столицею україни.
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01.03.2022 14:44 Ответить
Хай Геніческ оголошують.
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01.03.2022 14:49 Ответить
це вже було.

а потiм ...народнае правiтельства-аааа!!! створене свинособаками, москвою, Асвабодiтельний пАход протiв бIндер на Київ з Харкова...

бронепоезд муравьева(а сейчас манкурты и пособники рашистской сволочи мураев и медведчук) и прочие традиции *********.

все, як 100 рокiв тому... свинособаки, щоб ви всi передохли страною смертю!!!

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01.03.2022 15:16 Ответить

из доклада Муравьева Ленину: «Сообщаю, дорогой Владимир Ильич, что порядок в Киеве восстановлен, революционная власть в лице Народного секретариата, прибывшего из Харькова Совета рабочих и крестьянских депутатов и Военно-революционного комитета работает энергично. Разоруженный город приходит понемногу в нормальное состояние, как до бомбардировки...».
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01.03.2022 15:16 Ответить
ЗУ-23 И ШИЛКА - ГДЕ
****** ПОЛНЫЙ..
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01.03.2022 14:44 Ответить
Сколько баз разбомбили.. может уже и нет их.
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01.03.2022 14:49 Ответить
Вбивайте цапів без жалю.Це лайно не має право на життя!
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01.03.2022 14:45 Ответить
70 САМОЛЕТОВ НОВЫХ ТОЛЬКО КИЕВ ПРИКРЫВАЕТ?
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01.03.2022 14:46 Ответить
Літаки взагалі за кордоном, що за хрень несеш.
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01.03.2022 14:46 Ответить
Во первых без паники во вторых, прикрывают все и самолеты и ппо, но это раша там летят сотни все тупо не перекрыть как бы не хотелось, главное что сухопутку мы их сжигаем в нашу пользу ракетам не захватишь ))
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01.03.2022 14:57 Ответить
до харькова они подойдут уже напределе боевого радиуса,что фактически делает это невозможным
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01.03.2022 14:58 Ответить
Пусть будет проклят Путин со всеми теми,кто его поддерживает до десятого колена

надо повторять постоянно .Как известно мысли материализуются.
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01.03.2022 14:47 Ответить
Мрази кацапские. Пора уже переносить войну и диверсии на территорию кацапстана
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01.03.2022 14:49 Ответить
Не волнуйся.эти пид..ы. сами это устроят у себя. я на самом деле жду этого.когда же они начнут сами себя взрывать и обвинят нас.Украину..Помните и знайте. они 1000 людей на воздух. снесли дома в масквабаде.убили .отравили своих людей из фсру. кто это вскрыл и освещал. дабы опровдать войну в Ичкерии.в которой угонд.ли за 100+ тысяч людей.но с Украиной такое у них не пройдет .
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01.03.2022 15:04 Ответить
Моцкали как всегда, утверждают, что это Украинцы сами по себе бьют.
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01.03.2022 14:54 Ответить
Заходив на їхній форум, все вони розуміють, тільки прикриваються фразами "ето украінци самі по сєбє стріляют". Але коли роздракониш їх, то пишуть "ми вас за то что майдан устроілі і отбівалі донбас, і за одєсу уб'єм".
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01.03.2022 15:13 Ответить
Оеееей.суки.пид.ы .
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01.03.2022 14:56 Ответить
появилось видео о нанесенном ударе по аэродрому таганрог .не знаю,правда ли
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01.03.2022 14:57 Ответить
Кацапы - вы твари, самые подлые существа на планете. Мы будем вас уничтожать везде и всегда.
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01.03.2022 15:09 Ответить
****** рваные ,СМЕРТЬ кацапским оккупантам !
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01.03.2022 15:14 Ответить
Эти суки над нами как раз прошли.
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01.03.2022 15:15 Ответить
Это ******... Московия сама себе роет могилу этими действиями. Ведь за все придется отвечать. Смерть ублюдочной "росии"! Смерть русским оккупантам! Русских выродков никогда никто не простит!!!
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01.03.2022 15:21 Ответить
Відео починаючи з 0хв.25 с. що за фраза 7 Їбучийхахол ???
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01.03.2022 15:22 Ответить
Виродки людського роду!
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01.03.2022 18:16 Ответить
 
 