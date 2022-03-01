Оккупанты ударили по Харькову авиацией. Частично разрушен пятиэтажный жилой дом. ВИДЕО

В Харькове в результате российских обстрелов пострадал завод подъемно-транспортного оборудования и расположенные неподалеку дома

Как сообщает Цензор.НЕТ, около 13:20 в результате авиаудара в г. Харьков по проспекту Новобаварский, 5 частично разрушен пятиэтажный жилой дом с последующим горением. Число жертв и пострадавших уточняется. От ГСЧС привлечено 8 ед. техники.

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