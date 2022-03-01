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Оккупанты ударили по Харькову авиацией. Частично разрушен пятиэтажный жилой дом. ВИДЕО
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В Харькове в результате российских обстрелов пострадал завод подъемно-транспортного оборудования и расположенные неподалеку дома
Как сообщает Цензор.НЕТ, около 13:20 в результате авиаудара в г. Харьков по проспекту Новобаварский, 5 частично разрушен пятиэтажный жилой дом с последующим горением. Число жертв и пострадавших уточняется. От ГСЧС привлечено 8 ед. техники.
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показать весь комментарий01.03.2022 14:47
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+15 Сергей Иванов 5059218f
показать весь комментарий01.03.2022 14:42
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а потiм ...народнае правiтельства-аааа!!! створене свинособаками, москвою, Асвабодiтельний пАход протiв бIндер на Київ з Харкова...
бронепоезд муравьева(а сейчас манкурты и пособники рашистской сволочи мураев и медведчук) и прочие традиции *********.
все, як 100 рокiв тому... свинособаки, щоб ви всi передохли страною смертю!!!
из доклада Муравьева Ленину: «Сообщаю, дорогой Владимир Ильич, что порядок в Киеве восстановлен, революционная власть в лице Народного секретариата, прибывшего из Харькова Совета рабочих и крестьянских депутатов и Военно-революционного комитета работает энергично. Разоруженный город приходит понемногу в нормальное состояние, как до бомбардировки...».
****** ПОЛНЫЙ..
надо повторять постоянно .Как известно мысли материализуются.