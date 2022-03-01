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Киев (24552) Кличко (4516)

Кличко: Ситуация сложная – враг на подступах к столице. Но мы будем биться и Киев не отдадим!. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Ситуация в столице сложная. Мы готовимся защищать Киев. Сооружены укрепления на въездах в город, установлены блокпосты.

Об этом заявил в видеообращении мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс - службу КГГА.

"Ситуация у нас сложная. Враг на подступах к столице. Наши вооруженные силы, бойцы теробороны героически бьются за нашу землю. Мы готовимся защищать Киев. Сооружены укрепления на въездах в город, установлены блокпосты. Я призываю всех сохранять выдержку. Не выходить без крайней нужды на улицы. При сигнале тревоги находиться в укрытиях", – обратился к киевлянам Кличко.

Он сообщил, что все объекты критической инфраструктуры работают. Общественный транспорт работает в ограниченном режиме до 19:00. С 20:00 до 7:00 действует комендантский час. Все должны оставаться дома или в укрытиях! По городу передвигается только транспорт со спецпропусками от военного коменданта Киева.

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"Ситуация – угрожающая. Враг хочет взять сердце нашей страны. Но мы будем биться и Киев не отдадим! Вооруженные силы, тероборона, небезразличные жители готовы и будут защищать столицу, – подчеркнул мэр Киева. Я хочу выразить еще раз поддержку жителям Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Ирпеня, Василькова – где враг свирепствует и уничтожает все, расстреливает мирных жителей. Поблагодарить Вооруженные силы, которые героически держат оборону, чтобы российская орда не прорвалась в Киев. Дорогие киевляне, украинцы!Не верьте дезинформации. Мы должны защитить наш город, нашу страну и наше с вами будущее! Будущее нашего государства будет только с сильными людьми, только с настоящими патриотами! Настоящими бойцами, которые сейчас показывают свой характер! Вместе мы выстоим! Слава Киеву! Слава Украине!" – подчеркнул Кличко.
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Топ комментарии
+18
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01.03.2022 15:19
+16
Коротко
Тримаймося браття українці
Ми переможемо
Слава Україні
Смерть москалям
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01.03.2022 15:14
+13


Kavkaz Center@newkc14

Украинские войска нанесли удар оперативно-тактическими ракетам по аэродрому под Таганрогом. Если это информация подтвердится, то это самое правильное развитие событий и самое правильное решение украинского командования
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01.03.2022 15:18
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Правила форума Совет форумчан
Коротко
Тримаймося браття українці
Ми переможемо
Слава Україні
Смерть москалям
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01.03.2022 15:14 Ответить
❗️❗️❗️Кіберполіція створила криптогаманці для збору коштів на потреби боротьби з агресором

Зібрана криптовалюта піде на підтримку Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС.

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Cyberpolice has created crypto wallet to raise funds to fight the aggressor.

The collected cryptocurrency will go to supporte National Police, the National Guard, the State Border Guard Service and the State Emergency Service of Ukraine:

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01.03.2022 15:38 Ответить
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01.03.2022 15:14 Ответить
Дійсно - якось він на дно ліг
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01.03.2022 15:18 Ответить
Он не трус. Он хытрый )) - Еще не все понятно по ситуации )
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01.03.2022 15:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=haYU_k6o5To

Пророцтва Невзорова справджуються)

Дивитись всім!!
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01.03.2022 15:16 Ответить
Ты какого х.я тут ошиваешься, бегом на штурм груз 200.
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01.03.2022 15:23 Ответить
Рюсськэ швайнэ!! ИДИ НА ***!!!
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01.03.2022 15:26 Ответить
А ведь мы тебя найдём ..
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01.03.2022 15:55 Ответить
Да ,***** и его банда закончит хреново ,да и ты тоже ,ведь мы обязательно всех уродов типа тебя найдём и уничтожим .
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01.03.2022 15:57 Ответить


Kavkaz Center@newkc14

Украинские войска нанесли удар оперативно-тактическими ракетам по аэродрому под Таганрогом. Если это информация подтвердится, то это самое правильное развитие событий и самое правильное решение украинского командования
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01.03.2022 15:18 Ответить
да правда, из мариуполя лупанули, жалко только сбили ее, но сбили близко к земле может искандером, и на земле пожар был , вроде уже потушили
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01.03.2022 16:06 Ответить
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01.03.2022 15:19 Ответить
Внимание активистам тиктока!
Срочное задание для тех из вас, кто занимается информационной войной❗️

Надо заблокировать этих продажных блогеров.
Под хэштегом #давайзамир они выкладывают проплаченную пропаганду. Все читают как по методичке, аж смешно. Видимо, что им не сильно важна их аудитория, поэтому мы делаем так:

переходим по ссылке - нажимаем на аккаунт - нажимаем на три точки вверху справа - "жалоба" - "пожаловаться на аккаунт" - "неприемлемый контент" - "пропаганда ненависти" - "отправить".

Скрины и ссылки ниже.

Ваши смартфоны - Ваше оружие!

1. https://vm.tiktok.com/ZMLSKPP56/
2. https://vm.tiktok.com/ZMLSKFNUJ/
3. https://vm.tiktok.com/ZMLSKhDEd/
4. https://vm.tiktok.com/ZMLSKDQJn/
5. https://vm.tiktok.com/ZMLSK22y8/
6. https://vm.tiktok.com/ZMLSKLdwM/
7. https://vm.tiktok.com/ZMLSKh5fu/
8. https://vm.tiktok.com/ZMLSKAR5h/
9. https://vm.tiktok.com/ZMLSKH6nu/
10. https://vm.tiktok.com/ZMLSKWYrT/
11. https://vm.tiktok.com/ZMLSKGHM2/
12. https://vm.tiktok.com/ZMLSKX7oe/
13. https://vm.tiktok.com/ZMLSK3p5S/
14. https://vm.tiktok.com/ZMLSK7E6U/
15. https://vm.tiktok.com/ZMLSE18aD/
16. https://vm.tiktok.com/ZMLSE1rd6/
17. https://vm.tiktok.com/ZMLSKprNq/
18. https://vm.tiktok.com/ZMLSKwW9p/
19. https://vm.tiktok.com/ZMLSKnjrj/
20. https://vm.tiktok.com/ZMLSKvVv7/
21. https://vm.tiktok.com/ZMLSKvgeL/
22. https://vm.tiktok.com/ZMLSKKMAL/
23. https://vm.tiktok.com/ZMLSKX9Ys/
24. https://vm.tiktok.com/ZMLSKVNCQ/
25. https://vm.tiktok.com/ZMLSKpxva/
26. https://vm.tiktok.com/ZMLSKXvus/
27. https://vm.tiktok.com/ZMLSKw61s/
28. https://vm.tiktok.com/ZMLSE1d8j/
29. https://vm.tiktok.com/ZMLSKTLSk/
30. https://vm.tiktok.com/ZMLSKs2et/
31. https://vm.tiktok.com/ZMLSE1jjU/
32. https://vm.tiktok.com/ZMLSK9KPQ/
33. https://vm.tiktok.com/ZMLSKgrFf/
34. https://vm.tiktok.com/ZMLSKGASf/
35. https://vm.tiktok.com/ZMLSKVQSR/
36. https://vm.tiktok.com/ZMLSKpFUw/
37. https://vm.tiktok.com/ZMLSKgcuJ/
38. https://vm.tiktok.com/ZMLSKbbcY/
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01.03.2022 15:20 Ответить
Выходи Виталя. Хук справа, апперкот слева.
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01.03.2022 15:21 Ответить
НЕЗЛАМНУ УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ НІКОМУ ТА НІКОЛИ НЕ ПЕРЕМОГТИ
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01.03.2022 15:21 Ответить


Kavkaz Center@newkc14

Группа чеченских добровольцев в Украине сегодня
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01.03.2022 15:22 Ответить
Ну доїхали... А от повернуться мало лише хто
⚡️«Нам сказали, что Зеленский уже подписал указ о капитуляции. А теперь просто нужно доехать до Киева, занять оборону и вернуться», - российский солдат в плену ВСУ.
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01.03.2022 15:23 Ответить
оно жалко что доехали,а вот вернуть это врядли
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01.03.2022 15:24 Ответить


Kavkaz Center@newkc14

Украинские охотники за русскими вертолетами в деле

видео не могу выставить суда .
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01.03.2022 15:23 Ответить
Блокпосты о которых ты рассказывают напоминают посмешище из веток и нескольких покрышек. Где бетонные заграждения и перерытые рвами дороги? Где огневые точки в том числе на многоетажных недостроях? Где розданное оружие населению Киева и прилегающих населенных пунктов а не только жителям Оболони? К тому же Киев нужно оборонять далеко за его периметром. Потому что если возьмут в кольцо то вся ета оборона бесполезна.
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01.03.2022 15:26 Ответить
Смерть цапам! Цапія буде зруйнована.Українці гуртуємося, допомагаємо кому потрібна допомога.
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01.03.2022 15:37 Ответить
На Киев??? Домой, накуй..
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01.03.2022 15:54 Ответить
Киевляне определят полезность этого мэра. Видео поможет.
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01.03.2022 16:02 Ответить
Всё правильно патриотично сказал Виталий , ботов которые разжигают срачь на форуме делят на группы по голосованию в спам и бан, считайте их за врагов или дрг
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01.03.2022 16:08 Ответить
Военные России нанесут удары в Киеве по объектам СБУ и 72-го главного центра информационно-психологических операций (ПСО), сообщили в Минобороны РФ во вторник.

во чё на кацапских сайтах , рядом не болтайтесь мало ли что
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01.03.2022 16:32 Ответить
Братья украинцы! Хватит уже сидеть в обороне. Настало время перейти в атаку и сокрушить зверя в его логове! Переходите границу на территорию страны агрессора. Противник не ожидает этого и будет застигнут врасплох. У него нет оборонительных рубежей. Один сильный удар и мы нанесём врагу неприемлемый ущерб, наши ВСУ пройдутся огненным ураганом по всей стране и ударят в самое её сердце. Не упускайте момент. Вперёд! На Москву!
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01.03.2022 17:02 Ответить
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01.03.2022 17:56 Ответить
 
 