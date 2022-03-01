Кличко: Ситуация сложная – враг на подступах к столице. Но мы будем биться и Киев не отдадим!. ВИДЕО

Ситуация в столице сложная. Мы готовимся защищать Киев. Сооружены укрепления на въездах в город, установлены блокпосты.

Об этом заявил в видеообращении мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс - службу КГГА.

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"Ситуация у нас сложная. Враг на подступах к столице. Наши вооруженные силы, бойцы теробороны героически бьются за нашу землю. Мы готовимся защищать Киев. Сооружены укрепления на въездах в город, установлены блокпосты. Я призываю всех сохранять выдержку. Не выходить без крайней нужды на улицы. При сигнале тревоги находиться в укрытиях", – обратился к киевлянам Кличко.

Он сообщил, что все объекты критической инфраструктуры работают. Общественный транспорт работает в ограниченном режиме до 19:00. С 20:00 до 7:00 действует комендантский час. Все должны оставаться дома или в укрытиях! По городу передвигается только транспорт со спецпропусками от военного коменданта Киева.

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"Ситуация – угрожающая. Враг хочет взять сердце нашей страны. Но мы будем биться и Киев не отдадим! Вооруженные силы, тероборона, небезразличные жители готовы и будут защищать столицу, – подчеркнул мэр Киева. Я хочу выразить еще раз поддержку жителям Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Ирпеня, Василькова – где враг свирепствует и уничтожает все, расстреливает мирных жителей. Поблагодарить Вооруженные силы, которые героически держат оборону, чтобы российская орда не прорвалась в Киев. Дорогие киевляне, украинцы!Не верьте дезинформации. Мы должны защитить наш город, нашу страну и наше с вами будущее! Будущее нашего государства будет только с сильными людьми, только с настоящими патриотами! Настоящими бойцами, которые сейчас показывают свой характер! Вместе мы выстоим! Слава Киеву! Слава Украине!" – подчеркнул Кличко.