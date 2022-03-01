Кличко: Ситуация сложная – враг на подступах к столице. Но мы будем биться и Киев не отдадим!. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Ситуация в столице сложная. Мы готовимся защищать Киев. Сооружены укрепления на въездах в город, установлены блокпосты.
Об этом заявил в видеообращении мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс - службу КГГА.
"Ситуация у нас сложная. Враг на подступах к столице. Наши вооруженные силы, бойцы теробороны героически бьются за нашу землю. Мы готовимся защищать Киев. Сооружены укрепления на въездах в город, установлены блокпосты. Я призываю всех сохранять выдержку. Не выходить без крайней нужды на улицы. При сигнале тревоги находиться в укрытиях", – обратился к киевлянам Кличко.
Он сообщил, что все объекты критической инфраструктуры работают. Общественный транспорт работает в ограниченном режиме до 19:00. С 20:00 до 7:00 действует комендантский час. Все должны оставаться дома или в укрытиях! По городу передвигается только транспорт со спецпропусками от военного коменданта Киева.
"Ситуация – угрожающая. Враг хочет взять сердце нашей страны. Но мы будем биться и Киев не отдадим! Вооруженные силы, тероборона, небезразличные жители готовы и будут защищать столицу, – подчеркнул мэр Киева. Я хочу выразить еще раз поддержку жителям Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Ирпеня, Василькова – где враг свирепствует и уничтожает все, расстреливает мирных жителей. Поблагодарить Вооруженные силы, которые героически держат оборону, чтобы российская орда не прорвалась в Киев. Дорогие киевляне, украинцы!Не верьте дезинформации. Мы должны защитить наш город, нашу страну и наше с вами будущее! Будущее нашего государства будет только с сильными людьми, только с настоящими патриотами! Настоящими бойцами, которые сейчас показывают свой характер! Вместе мы выстоим! Слава Киеву! Слава Украине!" – подчеркнул Кличко.
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Тримаймося браття українці
Ми переможемо
Слава Україні
Смерть москалям
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Cyberpolice has created crypto wallet to raise funds to fight the aggressor.
The collected cryptocurrency will go to supporte National Police, the National Guard, the State Border Guard Service and the State Emergency Service of Ukraine:
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Пророцтва Невзорова справджуються)
Дивитись всім!!
Kavkaz Center@newkc14
Украинские войска нанесли удар оперативно-тактическими ракетам по аэродрому под Таганрогом. Если это информация подтвердится, то это самое правильное развитие событий и самое правильное решение украинского командования
Срочное задание для тех из вас, кто занимается информационной войной❗️
Надо заблокировать этих продажных блогеров.
Под хэштегом #давайзамир они выкладывают проплаченную пропаганду. Все читают как по методичке, аж смешно. Видимо, что им не сильно важна их аудитория, поэтому мы делаем так:
переходим по ссылке - нажимаем на аккаунт - нажимаем на три точки вверху справа - "жалоба" - "пожаловаться на аккаунт" - "неприемлемый контент" - "пропаганда ненависти" - "отправить".
Скрины и ссылки ниже.
Ваши смартфоны - Ваше оружие!
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Kavkaz Center@newkc14
Группа чеченских добровольцев в Украине сегодня
⚡️«Нам сказали, что Зеленский уже подписал указ о капитуляции. А теперь просто нужно доехать до Киева, занять оборону и вернуться», - российский солдат в плену ВСУ.
Kavkaz Center@newkc14
Украинские охотники за русскими вертолетами в деле
видео не могу выставить суда .
во чё на кацапских сайтах , рядом не болтайтесь мало ли что