РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5176 посетителей онлайн
Новости Видео ПроисшествияОбщество Война
36 589 66
армия РФ (15394) война (46939) оборона (1539) Одесса (7384)

"Русский корабль, иди нах#й!" - одесситы готовятся к отпору российским оккупантам. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Одесситы готовятся к отпору российским оккупантам и укрепляют оборону города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, жители города готовят мешки с песком. Песок берут на одном из городских пляжей.

Смотрите также: "Одесса и область напичканы диверсантами", - украинские военные. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+77
показать весь комментарий
01.03.2022 15:27
+74
Добрий Ден



Нда...
Об'єднати проти себе Ілона Маска, Папу Римського, талібан та порнохаб - це, *****, талант треба мати!
Нда-а-а...
показать весь комментарий
01.03.2022 15:26
+70
Одесити , Ви МОЛОДЦІ і патріоти 👍🏼👍🏼👍🏼✊
Бийте русню , так як ви знаєте як це робити 😡
показать весь комментарий
01.03.2022 15:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Путлер не делай Маме нервы.
показать весь комментарий
01.03.2022 15:25 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2022 15:25 Ответить
Одесити , Ви МОЛОДЦІ і патріоти 👍🏼👍🏼👍🏼✊
Бийте русню , так як ви знаєте як це робити 😡
показать весь комментарий
01.03.2022 15:26 Ответить
храни їх Бог !
показать весь комментарий
01.03.2022 16:11 Ответить
дякую друже
показать весь комментарий
01.03.2022 16:17 Ответить
Деловым одесситам предложение - передайте на Брайтон Бич
‼️‼️‼️

Хай вагнеровцам предложат мильярд за голову хутина и мильярд за голову Медведева
И головы через день будут лежать на блюде в банке 😀😀😀

Организовавшим этот процесс - 10%
показать весь комментарий
01.03.2022 15:26 Ответить
вагнеровцы - нацисты )(уйла-роССии, они скрепоносцы .. умрут бесплатно ..
показать весь комментарий
01.03.2022 15:30 Ответить
Они не идейные , работают за бабки
ЗА МИЛЬЯРД **** УБЬЮТ
показать весь комментарий
01.03.2022 15:31 Ответить
Добрий Ден



Нда...
Об'єднати проти себе Ілона Маска, Папу Римського, талібан та порнохаб - це, *****, талант треба мати!
Нда-а-а...
показать весь комментарий
01.03.2022 15:26 Ответить
🤣
показать весь комментарий
01.03.2022 17:12 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2022 15:27 Ответить
«Шикарный вид».(с)
Слава Україні! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
01.03.2022 15:27 Ответить
Вернися в унітаз.
показать весь комментарий
01.03.2022 15:29 Ответить
Выпей боярки воин, ты уссался
показать весь комментарий
01.03.2022 15:30 Ответить
сиди в погребе петя как ты все жизнь сидишь. Сцыкло
показать весь комментарий
01.03.2022 15:39 Ответить
кацапа, откуда пишешь, из какого танка?)

впрочем, неважно.. семечки в карман клади - на удобрение пойдешь)
показать весь комментарий
01.03.2022 15:41 Ответить
Судя по всему тебе лет 13-14. А жизнь уже прожил зря. Лучше умри сейчас. Не копти небо.
показать весь комментарий
01.03.2022 15:49 Ответить
https://khreschatyk.news/mertvyh-kadyrovtsiv-zvozyat-v-morgy-bilorusi-v-merezhi-z-yavylasya-rozmova-rodychiv-video/
показать весь комментарий
01.03.2022 15:59 Ответить
Русский военный корабль, иди на куй. И пару домов под обстрелом. Для истории!
показать весь комментарий
01.03.2022 15:27 Ответить
БРАТЬЯ Одеситы дай Вам бог Здоровья ето приятно видеть летят уже нашы 70 самолетоа из ЭС
показать весь комментарий
01.03.2022 15:28 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2022 15:31 Ответить
А когда на морє качка і лютуєт ураган...

Подробности сорвавшейся десантной операции с целью захвата Одессы ❗️❗️

Изданию "Думская" удалось связаться с родственниками нескольких российских морских пехотинцев 810-й бригады РФ, которая дислоцируется в оккупированном Крыму.

Они рассказали некоторые подробности вчерашней неудавшейся попытки морского десанта «прямо в Одессу».

Путинское командование, действительно, планировало такую операцию, причем большие десантные корабли, вы не поверите, собирались причалить к заминированному и заблокированному противотанковыми ежами Лузановскому пляжу, предварительно отработав по окрестностям из систем залпового огня. Одновременно в заливе летали вертолеты врага и большое количество БПЛА.

Украинская ПВО и другие защитники Одессы готовились дать решительный отпор противнику, но в самый последний момент россияне вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив.

По нашим данным, на российских кораблях произошел самый настоящий бунт: русские мужчины отказались выполнять приказ и штурмовать побережье славянского русскоязычного города.

Российские солдаты, берите пример со своих товарищей! Ваш враг в Кремле. Не в Украине! https://t.me/operativnoZSU/9890
показать весь комментарий
01.03.2022 15:28 Ответить
Креативный лозунг
«ВАШ ВРАГ В КРЕМЛЕ -А НЕ В УКРАИНЕ»
надо транслировать на рашку
показать весь комментарий
01.03.2022 15:30 Ответить
С елдаками дагестанцев.
показать весь комментарий
01.03.2022 15:52 Ответить
Цей пісок,для майбутніх трупів кацапів,щоб не воняли на вулицях!
показать весь комментарий
01.03.2022 15:28 Ответить
ышо металолом сру тор 2м
показать весь комментарий
01.03.2022 15:30 Ответить
Мер Чернігова пропонує винагороду за підбиту техніку та вбитих окупантів

БТР - 150 тис. грн
БМП - 200 тис грн
Танк - 250 тис грн
Поранені або вбиті - 300 $ за голову
показать весь комментарий
01.03.2022 15:34 Ответить
Як в армії служити, то всі хворі. А як воювати з кацапами, то всі здорові. (с)
показать весь комментарий
01.03.2022 15:31 Ответить
ТАК ДО ОГОРОДОВ НАДО УСПЕТЬ ВЫГНАТЬ КАЦАПОВ ИЗ УКРАИНЫ 😀😀😀
показать весь комментарий
01.03.2022 15:33 Ответить
маскалям раз везе, бо поки-що тільки з чоловіками воюють. А як жінки почнуть.... Бо скоро городи
показать весь комментарий
01.03.2022 15:36 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2022 15:40 Ответить
***
- пап...я сейчас хорошо зарабатываю..я могу и тебе и вам купить кучу картошки...
- так..мала... не ний....давай копай хутчиш... а то бач - наша мамка заскучала...
показать весь комментарий
01.03.2022 16:45 Ответить
надо перегноем землю удобрять, пока лезут, ..выгонять это такое.. потом сезон уничтожения калорадских жуков начнется ..
показать весь комментарий
01.03.2022 15:38 Ответить
Ну кто бы сейчас не хотел отправить БАНДЕРоль со жмуром руССким на раССию ..
показать весь комментарий
01.03.2022 15:35 Ответить
Виразно,дуже виразно! Й,влучно
Слава Україні!
Будьмо достойні Славних Пращурів
показать весь комментарий
01.03.2022 16:19 Ответить
Русский корабль иди на#уй!! Белорусский трактор иди в пи#ду!!
показать весь комментарий
01.03.2022 15:36 Ответить
Правильно! В Чехии трактора качественные .. ЗЕТОР.
Поэтому: Белорусский трактор иди в пи#ду!!
показать весь комментарий
01.03.2022 15:39 Ответить
А куда потом эти мешки с песком?
показать весь комментарий
01.03.2022 15:37 Ответить
висипемо назад на пляж. будеш влітку на ньому засмагати
показать весь комментарий
01.03.2022 16:04 Ответить
РЕСПЕКТ!Воистину-ЭТОТ НАРОД НЕ ПОБЕДИТЬ
показать весь комментарий
01.03.2022 15:37 Ответить
Я меня мамка, коренные одесситка, русская была на всю голову.. стала почти щирою УКРАЇНКОЮ.. вот чего касапутин и добился..
показать весь комментарий
01.03.2022 15:39 Ответить
КУМЗ угодил в санкционный список Японии из 49 юрлиц - теперь заводу нельзя экспортирова
Сегодня 13:02
Уральский алюминиевый завод Вексельберга попал под санкции Японии
показать весь комментарий
01.03.2022 15:39 Ответить
Хай Ваксельберг сдаёт на убийство хутина - мильярд . Шапка по кругу уже идёт
показать весь комментарий
01.03.2022 15:42 Ответить
сплошная русофобия
показать весь комментарий
01.03.2022 17:19 Ответить
Ой, а не догадываешься почему ?) Заслужено !
показать весь комментарий
01.03.2022 21:39 Ответить
после получения списков от хакеров, украинские ССО заявили, что идут за начальством частей участвующих в войне "мы за вами идем",
показать весь комментарий
01.03.2022 15:42 Ответить
Ооооооо Значит дела ****ы ....Представители духовенства РПЦ призвали остановить войну в Украине
показать весь комментарий
01.03.2022 15:45 Ответить
КГБ-ист чует куда ветер дует.... ))
показать весь комментарий
01.03.2022 15:51 Ответить
Представители духовенства РПЦ -- идут на Х вмесе с кораблем. Вонючие кгб ублюдки все за поребрик . Закончились диверси и сераратизм
показать весь комментарий
01.03.2022 15:52 Ответить
у орков с русским городом Харьковом что-то пошло не так...., ну ничего....., скоро они узнают, что такое русский город Одесса..... )
показать весь комментарий
01.03.2022 15:50 Ответить
Одесса - не русский город - основали французы на месте турецкой крепости ( а ещё ранее - литовской), строили итальянские архитекторы и украинские строители, торговали евреи и греки,пригороды заселяли казаки. Русским он стал при советах, отставниками заселялся.
показать весь комментарий
01.03.2022 16:22 Ответить
Одессой ее Катька назвала в период ымперии.До нее это был Хаджибей.И был и порт и город.Вата считает,что до Катьки тут был вакуум и не было жизни.На то она и вата...
показать весь комментарий
01.03.2022 17:47 Ответить
И вы правы,это многонациональный город.
показать весь комментарий
01.03.2022 17:49 Ответить
ТАГАНРОГ !!!!!!! ********* по военному аэродрому!!!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 15:53 Ответить
Главное не переборщить. Всё таки украинская территория)
показать весь комментарий
01.03.2022 15:55 Ответить
Жители Таганрога сообщают о взрыве, раздавшемся над городом 1 марта. По словам очевидцев, звук донесся со стороны военного аэродрома - на снимках читателя 161.RU видно задымление возле этой территории.

Несколько опрошенных редакцией таганрожцев утверждают, что взрыв было слышно во многих частях города, в том числе в его центре. Один из собеседников 161.RU заявил, что вместе с основным хлопком были слышны несколько более тихих взрывов.
показать весь комментарий
01.03.2022 15:54 Ответить
.
Жители Таганрога сообщили о взрыве от пущенной ВСУ ракеты в районе военного аэропорта

Власти пока не прокомментировали эту информацию официально.

В Таганроге на военном аэродроме произошёл взрыв. Видео с места событий рассылают в социальных сетях жители города.

Как утверждают таганрожцы, дым на взлётной полосе пошёл после взрыва. Первые сообщение об этом пошли 1 марта около 15.00.

Таганрог, Мариупольское шоссе. Только что раз***ли аэропорт военный, западный район

- комментирует за кадром автор одного из видео. Местные жители говорят, что звуки были похожи на взрыв бомбы
показать весь комментарий
01.03.2022 16:05 Ответить
наши с мариуполя точкой жахнули, жалко сбили, но сбили низко осколки и топливо попадало и чтото там загорелось
показать весь комментарий
01.03.2022 16:26 Ответить
Хорошо, что в Одессе нет проблем с песком
показать весь комментарий
01.03.2022 15:57 Ответить
Яка **** тепер заперечить, що укри викопали Чорне море???? Одеса - Ви справжні УКРИ! Пишаюсь Вами!Люблю ВАС! Разом до Перемоги!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 16:07 Ответить
ЗАХОДИТЕ В ТЕЛЕГРАММ ИЩИТЕ БЕЛОУСОВ,РОСИИ САЙТ ЗНАКОМВСТ,РАБОТА ИДР.ЗАХОДИТЕ В ГУГЛ КАРТЫ ИЩИТЕ ГОСТИНИЦЫ,РЕСТОРАНЫ,КАФЕ и др.
ПИШИТЕ ИМ СКИДУЙТЕ ВИДЕО,ФОТО РАЗБИТОЙ ТЕХНИКИ ,ТРУПЫ,ПЛЕННЫХ !!!В АЛИЭКСПЕСС ,**** ЗАХОДИТЕ ВЫБЕРАЙТЕ ЛЮБОЙ ТОВАР ПИШИТЕ ИМ ПИСЬМА СТОП ВОЙНА,ФОТО РАЗБИТЫХ ГОРОДОВ,ПОГИБШИХ ЛЮДЕЙ!!!
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ и БРАТУШЕК ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 16:08 Ответить
Чисто по одесски:
показать весь комментарий
01.03.2022 16:22 Ответить
Не иди на..., а идет на...
Должна быть незавершенность и бесконечность во фразе.
показать весь комментарий
01.03.2022 16:58 Ответить
 
 