"Русский корабль, иди нах#й!" - одесситы готовятся к отпору российским оккупантам. ВИДЕО

Одесситы готовятся к отпору российским оккупантам и укрепляют оборону города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, жители города готовят мешки с песком. Песок берут на одном из городских пляжей.

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