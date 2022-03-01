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Представители Евросоюза вышли из зала во время выступления Лаврова на конференции ООН по разоружению. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время трансляции выступления главы МИД России Сергея Лаврова на конференции ООН представители Евросоюза устроили бойкот и покинули зал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство "Франс Пресс".

"Дипломаты демонстративно покинули зал в начале речи Лаврова, которая была записана заранее", - говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, когда началась трансляция, европейские дипломаты поспешили выйти из зала. При этом за пределами зала демарш приветствовали аплодисментами. Слушать российского министра остались только делегации из Йемена, Алжира, Венесуэлы, Сирии и Туниса.

Также читайте: Лаврова не пускают на встречу ООН из-за санкций, Захарова возмущена: "Какая-то чушь! Какие документы, какие правила, какие инструкции?"

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+123
ЛАВРОВ-ІДІ НА Х..Й
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01.03.2022 15:39
+69
Суки попущені.. Всі вже відверто плюють в свинорило!
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01.03.2022 15:40
+49
І тільки так! Нічого- скоро і іноземці навчаться.
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01.03.2022 15:41
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а загорелое ***** перекосилось.
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01.03.2022 17:38 Ответить
******** хтось це лайно по місту!! Можете ссилатися на те, що це зробили Українці!!
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01.03.2022 17:52 Ответить
Лавруха - іди *****!
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01.03.2022 17:59 Ответить
Сам себе речь ********
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01.03.2022 18:58 Ответить
Я был в Тунисе, однажды разговорился с таксистом, а он оказался ватником!
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01.03.2022 19:28 Ответить
когда будут "уплотнять" небезю? или как там его
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01.03.2022 21:53 Ответить
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