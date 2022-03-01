Первый обмен пленными состоялся в Сумской области: вернули пятерых бойцов из теробороны вместо одного российского оккупанта, - Гончаренко. ВIДЕО

В Сумской области состоялся обмен пленными между ВСУ и российскими оккупантами.

Об этом сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

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"Первый обмен пленными прошел на Сумщине! Вернули наших пятерых бойцов с теробороны вместо одного российского орка. Бегите и сдавайтесь, вам здесь не рады!" – сообщил он.

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