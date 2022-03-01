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Первый обмен пленными состоялся в Сумской области: вернули пятерых бойцов из теробороны вместо одного российского оккупанта, - Гончаренко. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Сумской области состоялся обмен пленными между ВСУ и российскими оккупантами.

Об этом сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Первый обмен пленными прошел на Сумщине! Вернули наших пятерых бойцов с теробороны вместо одного российского орка. Бегите и сдавайтесь, вам здесь не рады!" – сообщил он.

Также читайте: Российская техника пройдет зеленым коридором в Сумской области для обмена пленными, - глава ОГА Живицкий

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+61
Нам наши бойцы нужны! А таких тварей еще не один десяток будет
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01.03.2022 15:50
+40
В Сумской области состоялся первый обмен пленными. Из российского плена вернулись пять бойцов территориальной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

Украинских бойцов обменяли на одного российского офицера военной полиции.

Из плена вернулись:

Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года рождения, г. Тростянец.
Позняк Валерий Семенович, 1965 года рождения, г. Ворожба Белопольского района.
Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года рождения.
Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года рождения, Сумы.
Солонар Олег Викторович, 1974 года рождения, Сумы.
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01.03.2022 15:51
+38
Креативный лозунг
«ВАШ ВРАГ В КРЕМЛЕ -А НЕ В УКРАИНЕ»
надо транслировать на рашку
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01.03.2022 15:49
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Креативный лозунг
«ВАШ ВРАГ В КРЕМЛЕ -А НЕ В УКРАИНЕ»
надо транслировать на рашку
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01.03.2022 15:49 Ответить
Это бесполезно. Они считают что это их земля, а нас придумал ленин. Там вата, которую нельзя переубедить, только подпалить чтоб тлела.
Я предлагал ватке сходить на главный скотомогильник (красную площадь) и убедиться что даже масквабад уже не их. Бесполезно.
Моё мнение такое - к чему-то их призывать, убеждать, открывать им глаза, говорить им правду бесполезно. Лишнехромосомцы не исправимы, только железный занавес и пусть варятся в собственном гуано.
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01.03.2022 17:01 Ответить
Нам наши бойцы нужны! А таких тварей еще не один десяток будет
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01.03.2022 15:50 Ответить
Наших треба ВИГРИЗАТИ з полону!
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01.03.2022 15:51 Ответить
В Сумской области состоялся первый обмен пленными. Из российского плена вернулись пять бойцов территориальной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

Украинских бойцов обменяли на одного российского офицера военной полиции.

Из плена вернулись:

Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года рождения, г. Тростянец.
Позняк Валерий Семенович, 1965 года рождения, г. Ворожба Белопольского района.
Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года рождения.
Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года рождения, Сумы.
Солонар Олег Викторович, 1974 года рождения, Сумы.
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01.03.2022 15:51 Ответить
нормальна пропорція, не забути про полоненних які сидять на Донбасі
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01.03.2022 15:52 Ответить
Один до п'яти.
Нормально
Слава Україні Смерть москалям
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01.03.2022 15:52 Ответить
обміняли на офіцера військової поліції
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01.03.2022 16:17 Ответить
Нам не язик им не воин
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01.03.2022 15:53 Ответить
Це той, що Живицкий анонсував, чи інший?
Якщо той, то соррі:
"ЗРАДА відміняється".
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01.03.2022 15:53 Ответить
https://twitter.com/i/status/1498657128764121089 красивое замазали мля
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01.03.2022 15:53 Ответить
👍
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01.03.2022 16:02 Ответить
В Ізраїлі за одного солдата 100 хамасівців звільнили
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01.03.2022 15:54 Ответить
А потом етих освобожденных Моссад вычислил и уничтожил
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01.03.2022 15:57 Ответить
Здасться..1000 міняв
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01.03.2022 16:08 Ответить
Це дуже добре, що звільнили наших людей. Просто дуже дивно що кацапи віддали п'ять за одного, вони своїх взагалі не цінять.
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01.03.2022 15:54 Ответить
тож тероборона, они гражданские
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01.03.2022 16:03 Ответить
Значит кацап что-то знал.
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01.03.2022 16:27 Ответить
или выдавал себя за кого-то другого
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01.03.2022 16:30 Ответить
Моя перша думка була, родич якоїсь шишки, ну або розвідка.
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01.03.2022 16:36 Ответить
Не думаю.

Просто цивільні полонені не підходять російській пропаганді - показувати, що цівільні громадяни воюють з "Арміей Асвабадителей" їм ну дуже не хочеться!
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01.03.2022 22:20 Ответить
в параше ему пи...да, затягают и посадят за измену, либо что более вероятно - прогнут так, что до конца жизни будет иба...ть против своих же внештатным сотрудником. Любовь параши к своим - своеобразна.
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01.03.2022 15:56 Ответить
вряд-ли, если за него 5 наших отдали, то скорее всего, его наши не до оценили, возможно чей-то сыночек побаловаться в Украину поехал. надеюсь его родословную перед обменом хорошо изучили
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01.03.2022 15:59 Ответить
вот в этом сипске
https://censor.net/ua/news/3320364/**************************************************************************************************
Никитин Юрий Александрович - отсутствует, что-то не так с этим пленным
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01.03.2022 16:03 Ответить
підозріло. вірю, якщо це чийсь синок
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01.03.2022 15:56 Ответить
та там всі чийсь синки ))
(я зрозумів ваш натяк)
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01.03.2022 16:29 Ответить
Кацапы, не нарушайте скрепную традицию - сразу своих пленных в сибирские лагеря.
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01.03.2022 15:58 Ответить
Не буде у них скоро сибірських таборів... і Сибіру теж не буде
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01.03.2022 16:28 Ответить
Сибір буде, тільки під назвою "Сібіль нась".
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01.03.2022 16:35 Ответить
西伯利亚
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01.03.2022 17:25 Ответить
Уже каждый четвёртый руське уехал из Дальнего Востока. А на их место приезжают китайцы и корейцы. Значит конвой у них будет узкоглазый.
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01.03.2022 16:51 Ответить
⚡️Президент Украины Зеленский созвонился с канцлером Германии Шольцом.

"Рассказал об обстрелах Россией жилых кварталов украинских городов во время мирных переговоров. Подчеркнул необходимость закрытия неба над Украиной. Работа касательно принятия Украины в ЕС должна ускориться", - пишет Зеленский.
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01.03.2022 15:58 Ответить
Міняти требо спочатку пораненних й калек .
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01.03.2022 15:59 Ответить
Дуже дивно, що за москалик такий, чийсь синок?
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01.03.2022 15:59 Ответить
100% дальний родственник кого то из крупных
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01.03.2022 16:28 Ответить
думаєте чийсь синок би пішов у м"ясорубку???
може просто "важлива птаха - багато шоб не чірікав" ???
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01.03.2022 16:31 Ответить
У кремлёвских дети уже возрастные и заграницей и сейчас их финансово е-ут не по детски, так что думаю как написал выше где вы поставили лайк
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01.03.2022 16:38 Ответить
та и я сначала так подумал... а потом как-то начал сопоставлять))))
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01.03.2022 16:47 Ответить
здорові повині разміновувати нашу землю
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01.03.2022 16:00 Ответить
Хороший обмен)
Потому что их "офицеры" не стоят и половины наших солдат))
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01.03.2022 16:01 Ответить
Опять же, если без эмоций, приказ пыни о повышенной готовности ЯО, если кто не понял, - нечаянное признание, что блицкриг просран.

Иначе просто незачем. А как же красная кнопка, спросите вы.

Друзья, это грань, которую бояться совсем уж лишено смысла. Ей богу.

Как, впрочем, и всего другого, что делает это уе…ище. Пытаться предотвратить, сопротивляться, но точно не бояться.

И, да, провал блицкрига - это итог 5-и дней, а не всего противостояния.

Просто обращаю внимание на правильную интерпретацию подобных "деталей".

Александр Феденко
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01.03.2022 16:03 Ответить
Курс хороший.
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01.03.2022 16:03 Ответить
та все нормально поміняли.. це обмін на рівні польових командирів... Наші хлопці були в цих поліцаїв, а поліцейский начальничок в нас.. от і провернули оборудку.. на горе-вояк рашці насрати...
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01.03.2022 16:06 Ответить
Что за бред?! Пять наших за одного орка?
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01.03.2022 16:09 Ответить
Проторговались. Надо было минимум 1 к 10.
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01.03.2022 16:32 Ответить
Ай молодці!
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01.03.2022 16:12 Ответить
Молодцы!
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01.03.2022 16:29 Ответить
Horoshij kurss obmena👍
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01.03.2022 16:30 Ответить
Раба обміняли на 5 людей! Класссс!
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01.03.2022 16:35 Ответить
В чем ценность этого кучерявого, что за него пятерых отдают?
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01.03.2022 16:42 Ответить
Kurss derevjanovo rubla padaet, a moskal prijvazen k rublu.
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01.03.2022 16:53 Ответить
///

Пилот-легенда Вооруженных Сил Украины на МиГ-29, которого называют "Призраком Киева", уничтожил уже 20-й самолет российских оккупантов.

Об этом говорится в Telegram-канале "Новости Вооруженных Сил".

Отмечается, что по состояния на 11 утра вторника, 1 марта, легендарный пилот уничтожил уже 20 самолетов армии РФ и шлет всем привет.

Пользователи сети за подвиги военнослужащего зовут его Призраком, желто-голубой ласточкой, Ангелом и настоящим украинским Героем.
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01.03.2022 17:00 Ответить
НУ ВСЁ! ТЕПЕРЬ ***** КАЦАПАМ! ИЗГОИ НА СОТНИ ЛЕТ ДЛЯ ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ!
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01.03.2022 17:34 Ответить
Слабо торгувались. Це майор, наскільки пам'ятаю.
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01.03.2022 17:44 Ответить
Мабудь багато знав, раз кремль за нього вхопився. Пам'ятаєте як свідка-учасника для Гаагського трибуналу по збитому боїнгу поміняли?
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01.03.2022 19:08 Ответить
Надо собирать пленных для восстановления Украины, как пленные немцы восстанавливали после второй мировой. Пусть будет бесплатная рабочая сил
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02.03.2022 07:43 Ответить
 
 