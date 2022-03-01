"Только, что разъ#бали аэропорт военный", - в российском Таганроге совершена атака на аэродром армии РФ. Уничтожен самолет. ВИДЕО

В русском Таганроге удар по военному аэродрому. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, жители города выложили в соцсети видео, на котором видно, что на взлетной полосе горит самолет. Один из авторов записи утверждает, что по аэродрому был нанесен ракетный или авиационный удар.

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