"Только, что разъ#бали аэропорт военный", - в российском Таганроге совершена атака на аэродром армии РФ. Уничтожен самолет. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество За рубежом
В русском Таганроге удар по военному аэродрому. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, жители города выложили в соцсети видео, на котором видно, что на взлетной полосе горит самолет. Один из авторов записи утверждает, что по аэродрому был нанесен ракетный или авиационный удар.
Топ комментарии
+150 CTuMyJI
показать весь комментарий01.03.2022 16:04
+103 ViktorXP
показать весь комментарий01.03.2022 16:08
+96 Планшет Студента
показать весь комментарий01.03.2022 16:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Подожди, кацапчик, жесть ещё впереди. Мы не вы, обстреливать жилые кварталы не будем, но у рашни столько болячек что лечение будет очень болезненным - депутинизация, деимперилизация, десоветизация, дебилизация, etc.
а своими жопами спокойно сидеть
"а чемы можем"
вот пусть своими жопами почувствуют что такое война
это вам еще в жилые дома ракеты не летят
в отличиии от ваши
"братья" хреновы
жаль, что ненадолго
ХОЧА КАЦАПАМ КАКНУТЬ У БОШКИ ЩО ТО ГАЛІВУДСКАЄ КІНО І ЗАБОРОНЯТЬ КАМЕРИ НА ТЕЛЕФОНАХ.