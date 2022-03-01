Верещук призвала Красный Крест сделать гуманитарные коридоры в Киеве и области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала Красный Крест сделать гуманитарные коридоры в Киеве и Киевской области.
Об этом она заявила в своем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Еще хочу сказать о гуманитарных коридорах в Киеве и Киевской области. Нам известно о коварных намерениях врага оцепить Киев и взять его в кольцо. Я верю, что украинская армия и все, кто с оружием в руках защищает нашу землю и Киев от преступников в погонах, которые называют себя российской армией, сделают все возможное и невозможное, чтобы этого никогда не произошло. Но я еще раз обращаюсь к Красному Кресту с требованием сделать все зависящее, чтобы были гуманитарные коридоры", - подчеркнула Верещук.
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ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ и БРАТУШЕК ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ!!!
Украине уже помощи наобещали 2+ лярда, если что, будем из этого платить
оркам война в 20 ляродв в день обходится, так может им самим взять в руки калькуляторы, пока еще осталось у них что-то из цифровых технологий и прикинуть, что будет дешевле? увалить с десяток верхушки, или продолжать нищать 150-ти миллионам недочеловекам с каждым днем