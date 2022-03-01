РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10872 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
11 955 23
Киев (24552) Киевская область (3539) Красный Крест (401) Верещук (471)

Верещук призвала Красный Крест сделать гуманитарные коридоры в Киеве и области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала Красный Крест сделать гуманитарные коридоры в Киеве и Киевской области.

Об этом она заявила в своем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Еще хочу сказать о гуманитарных коридорах в Киеве и Киевской области. Нам известно о коварных намерениях врага оцепить Киев и взять его в кольцо. Я верю, что украинская армия и все, кто с оружием в руках защищает нашу землю и Киев от преступников в погонах, которые называют себя российской армией, сделают все возможное и невозможное, чтобы этого никогда не произошло. Но я еще раз обращаюсь к Красному Кресту с требованием сделать все зависящее, чтобы были гуманитарные коридоры", - подчеркнула Верещук.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+10
Нічого вони не зроблять, навіть не надійтеся- рашистів зупинять лише могильні хрести, а не Червоний.
показать весь комментарий
01.03.2022 16:08
+7
показать весь комментарий
01.03.2022 16:14
+6
⚡️В Харькове сбили вражеский самолет, бомбивший город.

По предварительной информации главы Новобаварского района Татьяны Цыбульник, сбитый самолет упал в районе рынка Лоск. Это тот самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на Новобаварском проспекте, где продолжают разгребать завалы. Предварительно: в доме погибли 8 человек, 8 травмированы.
показать весь комментарий
01.03.2022 16:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
⚡️В Харькове сбили вражеский самолет, бомбивший город.

По предварительной информации главы Новобаварского района Татьяны Цыбульник, сбитый самолет упал в районе рынка Лоск. Это тот самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на Новобаварском проспекте, где продолжают разгребать завалы. Предварительно: в доме погибли 8 человек, 8 травмированы.
показать весь комментарий
01.03.2022 16:07 Ответить
"Пилота" нашли уже?
показать весь комментарий
01.03.2022 16:10 Ответить
Частково.
показать весь комментарий
01.03.2022 16:14 Ответить
Вряд ли это падло осталось в живых. Даже если выбросилось с парашютом-всё равно застрелится. Ведь от рук харьковчан смерть будет намного ужаснее.
показать весь комментарий
01.03.2022 17:03 Ответить
Нічого вони не зроблять, навіть не надійтеся- рашистів зупинять лише могильні хрести, а не Червоний.
показать весь комментарий
01.03.2022 16:08 Ответить
ЗАХОДИТЕ В ТЕЛЕГРАММ ИЩИТЕ БЕЛОУСОВ,РОСИИ САЙТ ЗНАКОМВСТ,РАБОТА ИДР.ЗАХОДИТЕ В ГУГЛ КАРТЫ ИЩИТЕ ГОСТИНИЦЫ,РЕСТОРАНЫ,КАФЕ и др.
ПИШИТЕ ИМ СКИДУЙТЕ ВИДЕО,ФОТО РАЗБИТОЙ ТЕХНИКИ ,ТРУПЫ,ПЛЕННЫХ !!!В АЛИЭКСПЕСС ,**** ЗАХОДИТЕ ВЫБЕРАЙТЕ ЛЮБОЙ ТОВАР ПИШИТЕ ИМ ПИСЬМА СТОП ВОЙНА,ФОТО РАЗБИТЫХ ГОРОДОВ,ПОГИБШИХ ЛЮДЕЙ!!!
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ и БРАТУШЕК ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 16:10 Ответить
Самое опасное гуманитарные коридоры от кацапов,эти свиньи рожденные свиноматками могут расстрелять и коридоры .Берегите себя люди ,не доверяйте никогда кацапам .
показать весь комментарий
01.03.2022 16:11 Ответить
если Резников, или кто там, обещал по 5 лямов деревянных каждому орку за сдачу в плен, 150тыс по 5 лямов = 750 млрд фублей, это примерно 5 лярдов бакинских (это по щадящему курсу 150 деревянных), да объявите вы награду за бункер ***** 1 лярд! его же завтра, а то и сегодня бомбанут и принесут на блюдечке, а мы потом решим где деньги взять
показать весь комментарий
01.03.2022 16:13 Ответить
За 1 мильярд его голову принесут на блюде
показать весь комментарий
01.03.2022 16:15 Ответить
так вообще нет проблем
Украине уже помощи наобещали 2+ лярда, если что, будем из этого платить

оркам война в 20 ляродв в день обходится, так может им самим взять в руки калькуляторы, пока еще осталось у них что-то из цифровых технологий и прикинуть, что будет дешевле? увалить с десяток верхушки, или продолжать нищать 150-ти миллионам недочеловекам с каждым днем
показать весь комментарий
01.03.2022 16:30 Ответить
Згадайте ''зелений коридор''в Іловайську!!! Кацапам-оркам віри не має!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 16:14 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2022 16:14 Ответить
Картоплю можна різати на частини, як і москалів.
показать весь комментарий
01.03.2022 16:15 Ответить
😀
показать весь комментарий
01.03.2022 16:16 Ответить
никаких коридоров, это дорога в один конец
показать весь комментарий
01.03.2022 16:15 Ответить
Так Киев окружен или нет?....или коридор нужен потому что постоянно стреляют?
показать весь комментарий
01.03.2022 16:20 Ответить
Ні, на захід вільний, там йдуть "страшні біндеровці".
показать весь комментарий
01.03.2022 16:25 Ответить
ервоний хрест на нас клав Пуй ще з 2014
показать весь комментарий
01.03.2022 16:21 Ответить
Надо сообщить Кулебе, что YouTube убирает видео с убитыми рашистами. Я выставила много ссылок на Стихи.ру на видео, а его убрали. А там люди из росии, беларусии и всего мира.
показать весь комментарий
01.03.2022 17:07 Ответить
Коридори то пастка. Ми не будемо тікати.
показать весь комментарий
01.03.2022 17:26 Ответить
У цієї баби постійні клопоти ...то нема кому кацапські трупи збирати..то гуманітарні коридори... Було б добре якби їй хтось заткнув пику.
показать весь комментарий
01.03.2022 17:54 Ответить
Пика у тебе, непотріб.
показать весь комментарий
02.03.2022 01:35 Ответить
 
 