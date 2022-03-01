Российские оккупанты грабят магазин в Бобровице Черниговской области. ВИДЕО
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Российские оккупанты ограбили магазин в Бобровице Черниговской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись мародерства оккупантов опубликована в соцсети.
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показать весь комментарий01.03.2022 16:48
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показать весь комментарий01.03.2022 16:40
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