РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10872 посетителя онлайн
Новости Видео Политика УкраиныПроисшествияОбщество
39 181 35
армия РФ (15394) мародерство (434) Черниговщина (1343)

Российские оккупанты грабят магазин в Бобровице Черниговской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Общество

Российские оккупанты ограбили магазин в Бобровице Черниговской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись мародерства оккупантов опубликована в соцсети.

Читайте также: В Бердянске российский оккупант застрелил жителя за отказ дать телефон, - ОГА
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+28
показать весь комментарий
01.03.2022 16:48
+26
Кацап всегда был мерзостью!
показать весь комментарий
01.03.2022 16:40
+25
скоро им вообще жрать нечего будет, канибализмом будут заниматся орки
показать весь комментарий
01.03.2022 16:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как это они унитаз оставили, или с голодухи нечем ср...
показать весь комментарий
01.03.2022 16:39 Ответить
Сначала будут грабить магазины. Потом будут грабить и насиловать жителей
показать весь комментарий
01.03.2022 17:29 Ответить
мне ещё лавно рассказывал дядя как русня при афганской войне грабили и вывозили всё в рашку
показать весь комментарий
01.03.2022 18:24 Ответить
скоро им вообще жрать нечего будет, канибализмом будут заниматся орки
показать весь комментарий
01.03.2022 16:40 Ответить
ныбэбыдымаэ, ****
показать весь комментарий
01.03.2022 17:36 Ответить
Кацап всегда был мерзостью!
показать весь комментарий
01.03.2022 16:40 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2022 16:41 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2022 17:07 Ответить
Голодні мавпи.
показать весь комментарий
01.03.2022 16:41 Ответить
один шариться по касі,то навєрно їх генерал.
показать весь комментарий
01.03.2022 16:44 Ответить
********.
показать весь комментарий
01.03.2022 16:41 Ответить
Сер...
показать весь комментарий
01.03.2022 16:54 Ответить
так же как и орки метро разграбили и главное бухло, вискарик наверно не когда не пил
показать весь комментарий
01.03.2022 18:26 Ответить
Кацапські вбивці-можете пожерти перед смертю...
показать весь комментарий
01.03.2022 16:41 Ответить
кацапи жріть по більше,при пораненні в кишки,знову можете поїсти!
показать весь комментарий
01.03.2022 16:45 Ответить
Мародёры....
показать весь комментарий
01.03.2022 16:43 Ответить
Одим словом - УБЛЮДКИ.
показать весь комментарий
01.03.2022 16:43 Ответить
скрепы , глубинный народ …ля ля ля , всё такое , а по факту голодные ,мерзкие , вороватые твари
показать весь комментарий
01.03.2022 16:44 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2022 16:48 Ответить
Им срут в головы победабесием 75 лет. они будут ходить в одних рваных трусах .обосранные и кричать введи. победи .Эти животные .всегда ели друг друга.это не шутка и не пропаганда.посмотрите в ихней истории.они рабы по своей воле и существу.продавать могли своих детей в рабство соседу и выкупая как в ломбарде.но по ихним .смешно сказать "законам" это. можно было делать не более 4 раз .И каннибализм у них в древности был повсеместно.ели своих сородичей. это не люди!
показать весь комментарий
01.03.2022 17:19 Ответить
Грабувати це найкраще що може кацапська армія, і так було завжди. А ще беззбройних людей вбивати.
показать весь комментарий
01.03.2022 16:44 Ответить
Воно таке вродилося. Орда завжди жила з того, що вкраде. Який пи*дець...
показать весь комментарий
01.03.2022 16:44 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2022 16:46 Ответить
Хай більше пляшок набирають ..на які потім їх садити будуть
показать весь комментарий
01.03.2022 16:48 Ответить
С голодухи и уксус сладкий

показать весь комментарий
01.03.2022 16:49 Ответить
Асвабадили магазина. Не вірю жодному слову, що вони нічого не знали. Все вони знають. Саме для цього і їде до нас цей оголтілий натовп, знищувати нас і грабувати наше майно
показать весь комментарий
01.03.2022 16:51 Ответить
Теж мені новина. Дивно було як не грабували. Саме для цього вони напали на Україну, вбивати і грабувати
показать весь комментарий
01.03.2022 17:04 Ответить
А коли ця падаль не воровала? Це вже у генетиці.
показать весь комментарий
01.03.2022 17:04 Ответить
Орда
показать весь комментарий
01.03.2022 17:09 Ответить
хоч перед утилізацією наїдяться
показать весь комментарий
01.03.2022 17:10 Ответить
Зато у нас нельзя иметь короткоствол.😢
показать весь комментарий
01.03.2022 17:16 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2022 17:37 Ответить
Работа для химиков - продукты в магазинах по ходу их движения, которые не будут открываться для местного населения, приправить цианидом или ещё чем-нибудь "вкусненьким".
показать весь комментарий
01.03.2022 18:24 Ответить
А оружия у людей нету. Надо как-то самим думать. Сам о себе не позаботишься - останешься без оружия, как говорится
показать весь комментарий
01.03.2022 18:25 Ответить
Та вони голодні падли сюди приперли, бо це теж була тактика - щоб вони звірили від голоду і трощили крамниці.

Нехай дохнуть, нехай дохнуть у пеклі.

А ми будемо жити, БУДЕМО! ЖИТИ!
показать весь комментарий
02.03.2022 12:59 Ответить
 
 