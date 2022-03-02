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"Воруют, выносят абсолютно все": российские оккупанты мародерствуют в магазинах Херсона. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликовали кадры того, как российские военные мародерствуют в магазинах Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Вот она - хваленая армия Путина. "Офицеры, россияне" - это обычная гопота, умеющая только убивать мирное население и грабить оккупированные территории"

Также смотрите: Российские оккупанты грабят магазин в Бобровице Черниговской области. ВИДЕО

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Топ комментарии
+23
Сегодня в мой родной Чистяково(Торез) привезли первых 2 десятка жмуров из-под Марика. Вой стоит неимоверный!!! Так вам пидорм и надо!!!!
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01.03.2022 17:28
+22
Якщо в Херсоні залишилися ще ті, які хочуть вітати "рузскій мір", то ось їм наочна ілюстація....
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01.03.2022 17:20
+19
Вот такое же было в Донбассе с поправкой того что там было всё таки не обычные солдаты, а больше всякие солдаты удачи, но по сути то же самое. Они иначе не умеют.
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01.03.2022 17:21
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Якщо в Херсоні залишилися ще ті, які хочуть вітати "рузскій мір", то ось їм наочна ілюстація....
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01.03.2022 17:20 Ответить
Думаю не допоможе. Ватність це невиліковна хвороба.
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01.03.2022 17:25 Ответить
А чо, гитлеровцы тоже так мародерствовали. Яйки, млеко... Нормальное поведение оккупантов. Они же голодные, Путлер их не снабжает, крутятся как могут.
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01.03.2022 17:35 Ответить
Не мародёрствовали. Бывали конечно случаи, но Гитлер своим солдатам давал деньги и они расплачивались с населением. Дед в первый класс пошел при немцах, так рассказывал, что первый раз в жизни он шоколад ел от угрожавшего детей немца. Потом правда учебу бросили. Это в днепропетровской области.
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01.03.2022 18:46 Ответить
Кто хочет в русский мир в Херсоне пусть скинут им свои адреса
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01.03.2022 17:58 Ответить
а хто в Херсоні вітав "рузскій мір"? ти звідки пишеш, херой
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01.03.2022 18:05 Ответить
А ты шо за гов*о, чтобы я тебе давал отчёт? Или ты, талпайоп, думаешь что война началась неделю назад? ПНХ.
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01.03.2022 18:53 Ответить
придурок, я живу в Каланчаку, подвись карту де він знаходиться,
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01.03.2022 19:48 Ответить
Ты тупой? Не способен понимать прочитанное? Ещё раз специально для тебя, последний раз - ПНХ. А говорить ты можешь что угодно.
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01.03.2022 19:56 Ответить
Вот такое же было в Донбассе с поправкой того что там было всё таки не обычные солдаты, а больше всякие солдаты удачи, но по сути то же самое. Они иначе не умеют.
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01.03.2022 17:21 Ответить
Сегодня в мой родной Чистяково(Торез) привезли первых 2 десятка жмуров из-под Марика. Вой стоит неимоверный!!! Так вам ****** и надо!!!!
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01.03.2022 17:28 Ответить
Воющие думали, что пацаны поехали просто на шашлыки. Передайте там, что из-за своего дебелизма они вляпались в войну, а там такое бывает.
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01.03.2022 17:46 Ответить
А заминировать магазин , так сказать - горячий обед оставить ?
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01.03.2022 17:21 Ответить
Гопніки помийні! Нехай та їжа вам поперек горла стане!
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01.03.2022 17:22 Ответить
дайте людям оружие пусть отстреливают.
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01.03.2022 17:22 Ответить
Навизволялися, курви!
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01.03.2022 17:23 Ответить
їм просто повідомили, що свіфта не буде і рубль гигнув
от і пруть все собі як тая моль - шубу дома доїсти забирає

мародери

височезний дух армії раши
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01.03.2022 17:23 Ответить
"Ну что вьі прицепились, фошьіздьі! Бедньіе мальчики, в трусиках, три дня не кушали. Им сам путин пообещал хлеб-соль от хохлов, а зльіе хохльі почему-то путина не слушаются, совсем другим кормят!"
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01.03.2022 17:23 Ответить
«Хоть перед смертью нажрутся!»
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01.03.2022 17:24 Ответить
Так а шо вы хотели, они ***** еду 2015 года едят, а тут 2022, ска аналоговнетная армия, что в Грузии унитазы таскали что здесь. Как были ордой орков так и остались.
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01.03.2022 17:24 Ответить
Зброю людям влада не видає . Закликає воювати палками і коктейлями молотова або змиритись з тим що попали в окупацію .
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01.03.2022 17:24 Ответить
А кому видавати зброю? Виборцям ОПЗЖ і Шарія? Ти знаєш зміст слова - "репутація"?
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01.03.2022 17:28 Ответить
То хай уже тоді мовчать про палки і коктейлі молотова !
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01.03.2022 17:34 Ответить
Підтверджую!!! У Дніпрі теж саме!!! Це зрада!!! До теріторіальної оборони нікого не беруть, ще й хамлять на самій бидлячій російській (хоч я й сам російськомовний). Слухавку на горячій лінії тероборони теж ніхто не бере.

Я одного не можу зозуміти, якщо в Україні по всіх містах люди в черги стають до тероборони десятками тесяч, як не сотнями, до чого оті всі понти по збору і так званого іноземного легіону на декілька тисяч, от скажіть??? Я хочу боронити місто зі зброєї у руках, а не з пляшками голірки
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01.03.2022 17:31 Ответить
Смерть цапам!
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01.03.2022 17:24 Ответить
Та ладно уже. Пусть хоть пожрут напоследок до отвала. Червям приятней будет приступать к трапезе.
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01.03.2022 17:25 Ответить
пля унитазы мля унизноносная и легендарная рузге армия :D
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01.03.2022 17:26 Ответить
ця крамничка належить знатному ригу (той що голосував 16січня 14-го ще) і шанувальнику великих братів Сальдо
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01.03.2022 20:49 Ответить
просили там давно оружие, люди с голыми руками хотят в горло им вцепиться. Если будет возможность раздайте.
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01.03.2022 17:27 Ответить
А кому видавати зброю? Виборцям ОПЗЖ і Шарія? Ти знаєш зміст слова - "репутація"?
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01.03.2022 17:30 Ответить
та знаю что навыбирали себе и ожидали прихода, вот оно и пришло, они поняли наверное все.
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01.03.2022 17:32 Ответить
Не п***ди кацап. Очень много хороших людей и патриотов ищут где взять оружие. А у шариевских сепаров оружие давно есть
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01.03.2022 17:43 Ответить
Це ти не *****, Гівно Зелене. До кожного під черепушку не заглянеш - про що він думає і як він голосував на минулих виборах. Ти ось анонімствуєш, і путін знає, що ти за один.
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01.03.2022 18:05 Ответить
Слухайте,хотіли би люди,то всі зібралися та вигнали би цю наволоч.А так,можно ,как всегда на власть трандеть,оружие не дают.Где ваши депутатики,которых вы выбирали,полицейские.Ждуны,заховалися під ковдру і хотять,щоб за них хтось щось робив.В Украіні війна,виходьте,допомагайте нашим хлопцям відстоювати нашу країну.У государства не хватает оружия.Где ваши мужики,где охотники с ружьями,или там одни сцикуны остались
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01.03.2022 17:54 Ответить
выпустили из городов всех кто хотел уехать, они ближе к западной границе уехали и с ружьями и дорогими машинами. Нужно было не выпускать их.
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02.03.2022 11:47 Ответить
ЇХ спалять разом з накраденим
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01.03.2022 17:29 Ответить
Потрібно водку вздовж трас поставити, хай до всрачки напиваються. Легше знищувати буде цю п'янь
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01.03.2022 17:33 Ответить
Всі, хто народився за "совка" знають пісню "Альоша" про пам'ятник радянському солдатові у Болгарії, ми її на уроці співів вчили - https://text-pesni.com/pesnya/pokazat/2115/*******-pesni/tekst-perevod-pesni-alesha-alesha-bolgarii-russkij-soldat-beleet-li-v-pole-porosha/ Насправді ж у Болгаріі Радянська Армія боїв не вела - https://www.bbc.com/russian/international/2014/09/140909_bulgaria_liberation_anniversary Єдиними втратами були сорок з чимось солдатів, які на якійсь залізничній станції надибали цистерну зі спиртом, а спирт виявився метиловим.
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01.03.2022 17:46 Ответить
Русской армії не існує є рузькая армія мародерів. Ганьба на віки.
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01.03.2022 17:36 Ответить
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01.03.2022 17:40 Ответить
Нужно было заминировать и с пульта подорвать когда все залезут в мышеловку. Толку просто наблюдать. Травите еду и алкоголь, закладывайте взрывчатку. Окупанты должны бояться слезть с танка чтобы посрать в кустах. А протесты то все х***ня.
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01.03.2022 17:41 Ответить
Херсон і є пастка.. звідси немає виходу крім як під смерчи ЗСУ ..
тому вони і казяться
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01.03.2022 20:53 Ответить
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01.03.2022 17:42 Ответить
Вот разница - на Николаев шли три колоны фашистов. Где то между Новым Бугом и Баштанкой отработали наши вертушки и арта. Уже никто никуда не идёт. Есть видео где Баштанские фермера угоняют уралы с пушками и сожжённая техника - вот это по хозяйски. А это в Херсоне какая то нищета росийская - только зачем - все згорят в Украине.
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01.03.2022 17:42 Ответить
Ничего нового. Жители Х...стана такие все поголовно
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01.03.2022 17:43 Ответить
А я не зрозумів, де українська армія? Нам Херсон не потрібен так само як і Нова Каховка, Мелітополь, Бердянськ? Чому воюють лише за Київ, а в інших містах людям радять без зброї кидатися на танки з коктейлями? Це що за дебілізм? Де українська армія з танками та градами? Якщо армію не відправляють на допомогу то чому теробороні районних міст не дають джавеліни? Чому вони всі лежать на складах? Нам їх давали не для того, щоб Зеленський тримав їх на складах і потім здав їх ***** коли всі міста окупують!
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01.03.2022 18:18 Ответить
Цензор ты задолбал - ВИДЕО НИХЕРА НЕ РАБОТАЮТ С ТВИТЕРА!
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01.03.2022 18:58 Ответить
 
 