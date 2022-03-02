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"Воруют, выносят абсолютно все": российские оккупанты мародерствуют в магазинах Херсона. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликовали кадры того, как российские военные мародерствуют в магазинах Херсона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Вот она - хваленая армия Путина. "Офицеры, россияне" - это обычная гопота, умеющая только убивать мирное население и грабить оккупированные территории"
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+23 Мосий Шило
показать весь комментарий01.03.2022 17:28
+22 Gyro
показать весь комментарий01.03.2022 17:20
+19 Иван Петров d4225322
показать весь комментарий01.03.2022 17:21
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от і пруть все собі як тая моль - шубу дома доїсти забирає
мародери
височезний дух армії раши
Я одного не можу зозуміти, якщо в Україні по всіх містах люди в черги стають до тероборони десятками тесяч, як не сотнями, до чого оті всі понти по збору і так званого іноземного легіону на декілька тисяч, от скажіть??? Я хочу боронити місто зі зброєї у руках, а не з пляшками голірки
тому вони і казяться