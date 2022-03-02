"Воруют, выносят абсолютно все": российские оккупанты мародерствуют в магазинах Херсона. ВИДЕО

В сети опубликовали кадры того, как российские военные мародерствуют в магазинах Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Вот она - хваленая армия Путина. "Офицеры, россияне" - это обычная гопота, умеющая только убивать мирное население и грабить оккупированные территории"

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