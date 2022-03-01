"Не дают даже людей спасать", - войска РФ продолжают бомбить жилые кварталы Бородянки. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская авиация продолжает наносить удары по жилому сектору Бородянки (Киевская область), и даже не дает возможности спасти людей из-под завалов.
Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет на своей странице в соцсети "Фейсбук".
"Российская авиация продолжает наносить удары по жилому сектору Бородянки, не дает возможности разобрать дом, разрушенный бомбой. Российская армия – это армия террористов", – пишет Бутусов.
"Летит вертолет... Не дают даже людей спасать. Прилетает боевая авиация и бомбит нас. Здесь нет никаких войск, здесь обычные жители Бородянки - бабушки, дедушки, дети. Люди в подвалах прячутся. Смотрите люди, что вы творите", - отмечает один из жителей Бородянки.
Топ комментарии
+31 Gaussedge
показать весь комментарий01.03.2022 17:43
+9 Планшет Студента
показать весь комментарий01.03.2022 17:50
+8 Планшет Студента
показать весь комментарий01.03.2022 17:51
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Так зрозуміло?
гегемонимбециллом мира, которого все должны бояться.
только попробуйте
москве болота
страна без яо
все, приехали
хватит повторять ошибки
был борька алкаш, получили войну в чечне, сотни тысячи убитых при населении чуть больше 1мл
пришел "вставатель" с колен плешивый фюрер еще хуже
не ра бо та ет
делим всем миром на 3 5 частей
и под протекторат чтобы китаю дальний восток не достался
все