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"Не дают даже людей спасать", - войска РФ продолжают бомбить жилые кварталы Бородянки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российская авиация продолжает наносить удары по жилому сектору Бородянки (Киевская область), и даже не дает возможности спасти людей из-под завалов.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Российская авиация продолжает наносить удары по жилому сектору Бородянки, не дает возможности разобрать дом, разрушенный бомбой. Российская армия – это армия террористов", – пишет Бутусов.

"Летит вертолет... Не дают даже людей спасать. Прилетает боевая авиация и бомбит нас. Здесь нет никаких войск, здесь обычные жители Бородянки - бабушки, дедушки, дети. Люди в подвалах прячутся. Смотрите люди, что вы творите", - отмечает один из жителей Бородянки.
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Топ комментарии
+31
Як я ненавиджу свинособак, усіх в ад!
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01.03.2022 17:43
+9
Там, де треба. Не істери.
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01.03.2022 17:50
+8
Облизня вони візьмуть, а не Київ. Тут кожен будинок- фортеця, а кожен житель- кіборг!
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01.03.2022 17:51
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Як я ненавиджу свинособак, усіх в ад!
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01.03.2022 17:43 Ответить
Кде вчерашние инстребители? где стингеры которые десятками тысяч передали хз когда? странно.
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01.03.2022 17:45 Ответить
Стінгери---нове озброєння для ЗСУ. Черз день-два мають бути результати.
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01.03.2022 17:48 Ответить
Там, де треба. Не істери.
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01.03.2022 17:50 Ответить
не истерю, людей жалко, сильно хочется видеть ублюдков кацапсинских горящими еще при жизни, для полного осознания ими - что они натворили, еще до того как они здохнут
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01.03.2022 18:01 Ответить
всякому овощу свое время
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01.03.2022 18:03 Ответить
Це війна, а не трибуна Колізею, на якій ти вимагає "зрєліщ".
Так зрозуміло?
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01.03.2022 18:13 Ответить
Вот именно, это война и воздушные налеты 6 день. Так когда надо Стингеры в войска отдать? Недели через 3, а может через пару месяцев, пусть кацапы еще бомб накидают?
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01.03.2022 18:45 Ответить
Тю...
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01.03.2022 18:46 Ответить
Шо тю? Герой планшета.
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01.03.2022 19:10 Ответить
у них план взять Киев.....с....ки!!!
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01.03.2022 17:46 Ответить
Облизня вони візьмуть, а не Київ. Тут кожен будинок- фортеця, а кожен житель- кіборг!
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01.03.2022 17:51 Ответить
Смерть цапам!
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01.03.2022 17:52 Ответить
виродки, ті хто скидав і давав наказ
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01.03.2022 18:00 Ответить
Они обозленные за 6 дней позора и теперь изменили стратегию и будут бомбить жёстко.
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01.03.2022 18:15 Ответить
К сожалению именно так. Эти рашисты в состоянии только мстить любыми методами за свою же тупость и бестолковость. Маленький завистливый и жадный народец, считающий себя гегемон имбециллом мира, которого все должны бояться.
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01.03.2022 19:21 Ответить
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01.03.2022 18:46 Ответить
От фашистов иного нельзя ожидать.
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01.03.2022 18:50 Ответить
Авианалет на Харьков , опять, было 4 самолета
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01.03.2022 18:51 Ответить
Всю московию под снос! Жалко, в 90-е не снесли!
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01.03.2022 18:52 Ответить
если "русская элита" попробует сохранить это недорозумение
только попробуйте
москве болота
страна без яо
все, приехали
хватит повторять ошибки
был борька алкаш, получили войну в чечне, сотни тысячи убитых при населении чуть больше 1мл
пришел "вставатель" с колен плешивый фюрер еще хуже
не ра бо та ет

делим всем миром на 3 5 частей
и под протекторат чтобы китаю дальний восток не достался
все
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01.03.2022 18:59 Ответить
 
 