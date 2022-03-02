19-22 года - средний возраст российских захватчиков, которые сейчас находятся в украинском плену, - СБУ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
19-22 года - средний возраст российских захватчиков, находящихся на сегодняшний день в украинском плену.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
"22, 21, 20, 19... Это не обратный отсчет, это средний возраст российских захватчиков, которые сейчас находятся в украинском плену.
Сами себя они называют "пушечным мясом" и клянутся, что не хотели воевать.
Они передают привет родителям и призывают: "Не отпускайте сюда детей! Соберитесь лучше и идите на Путина!"
СБУ призывает распространить видео среди своих знакомых и близких в РФ.
"Украина не хочет воевать, но каждый, кто придет к нам с войной – будет наказан. И попасть в плен – это еще лучший сценарий для российских оккупантов… Вместе победим!" - отметили в СБУ.
Пожалуйста, подождите...
Поширюйте скрізь, в кого є можливість поширюйте через гучномовці в містах, людям треба ВІРА.
Так, звісно, була Чечня, та й Афган, але це сприймалося як нездатність ефективно боротися з партизанщиною. А, мовляв, у звичайній війні росіяни все ще огого.
Ми зараз наочно довели, що король не просто голий, а ще й трішки обісраний.
А це означає, що Росія втрачає один зі своїх головних зовнішньополітичних бонусів - імідж злобної, але сильної потвори. Вона злобна та слабка потвора, нездатна впевнено завалити навіть країну неспівставно менше за неї. Відтепер будь-які розмови про протистояння зі Штатами, не кажучи вже про НАТО в цілому, будуть викликати лише посмішки.
Співати про "медаль за город Вашингтон" та отримати 3,14зди в місті Охтирка - цей дисонанс бажаного та можливого світ запам'ятає назавжди. І зробить висновки. https://ibigdan.livejournal.com/28080220.html
А ще їх можна для експериментів в таємних американських лабораторіях використовувати. 😁
В рашке с демографией и генами и так напряг... Так им и надо...
Пусть их родители их остановят выступлениями против власти.
Тому жалість тут ні до чого. Убивайте! А інакше вони уб'ють вас.
Переписка в телефоне убитого в Киевской области российского оккупанта. Он обещает сестре, что война продлится недолго, а любимая девушка желает оккупанту "не жалеть" украинцев.
Донька України
@Vicki712
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28 лют.
Вибачте, але я трохи горю зі слів, що русня, яку ми беремо в полон ше діти. Та мені по№бать, скільки їм років. Хоч 15. Може зараз вони і не усвідомлюють на всі 100%, куди влізли, але через 10 років вони стануть дядьками готовими вбивати українців вже свідомо. Тому отсєчь жалість
Молодые пацаны? Хорошо, китайцам больше самок кацапов достанется и будут уже детки их раскосые и жёлтолицые, а ванька размножаться уже не сможет, разве что с червями.
Відрубувати праву руку - це буде маленька плата за вбивства!
Степан Стефурак ( 19 років )
Іван Гутник-Залужний ( 24 роки )
Микита Яровий ( 21 рік )
Максим Кривденко ( 22 роки )
Володимир Цірик (1993 рн)
Руслан Конюшенко (1994 рн)
Максим Ісаєнко (1997 рн)
Андрій Матвієнко ( 28 років )
Євген Костюк ( 19 років )
Олександр Капуш ( 23 роки ) ............................................................. Це назавжди обірвані долі наших хлопців.
Ніякого жалю, нами починають маніпулювати. Тільки ненависть, яка допоможе вистояти.