19-22 года - средний возраст российских захватчиков, которые сейчас находятся в украинском плену, - СБУ. ВИДЕО

19-22 года - средний возраст российских захватчиков, находящихся на сегодняшний день в украинском плену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

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"22, 21, 20, 19... Это не обратный отсчет, это средний возраст российских захватчиков, которые сейчас находятся в украинском плену.

Сами себя они называют "пушечным мясом" и клянутся, что не хотели воевать.

Они передают привет родителям и призывают: "Не отпускайте сюда детей! Соберитесь лучше и идите на Путина!"

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СБУ призывает распространить видео среди своих знакомых и близких в РФ.

"Украина не хочет воевать, но каждый, кто придет к нам с войной – будет наказан. И попасть в плен – это еще лучший сценарий для российских оккупантов… Вместе победим!" - отметили в СБУ.

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