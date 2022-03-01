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Момент попадания российской ракеты в Киевскую телевышку. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
В результате обстрелов армией РФ повреждена трансформаторная подстанция, питающая электроэнергией телевышку, а также аппаратная на самой телевышке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Концерн РРТ принимает меры по возобновлению вещания в регионах. В ближайшее время будет включено резервное вещание. Пока смотреть украинское телевидение можно на региональных Мультиплекс МХ-5.
Просим граждан воспользоваться поиском каналов на телевизоре, чтобы получить доступ к региональным каналам.
В результате обстрела телевышки в Киеве погибли пять человек, еще пять — получили ранения, сообщили в ГСЧС.
Топ комментарии
+12 Сергей Белоконь fcb5aa46
показать весь комментарий01.03.2022 18:26
+10 Серж Пир
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+9 Олександр Аганін a039b4fa
показать весь комментарий01.03.2022 18:29
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Шойгу, в тебе є шикарний шанс...
всі здохнете або живцем горітимите 😠
да блин и то украинцы игру делали...
С момента начала этой агрессии я старался не смотреть кадры погибших Украинцев.
счас тяжело и больно