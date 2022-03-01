РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13267 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины Война
31 787 22
война (46939) Киев (24552) обстрел (20241) телевидение (856)

Момент попадания российской ракеты в Киевскую телевышку. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В результате обстрелов армией РФ повреждена трансформаторная подстанция, питающая электроэнергией телевышку, а также аппаратная на самой телевышке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Концерн РРТ принимает меры по возобновлению вещания в регионах. В ближайшее время будет включено резервное вещание. Пока смотреть украинское телевидение можно на региональных Мультиплекс МХ-5.

Просим граждан воспользоваться поиском каналов на телевизоре, чтобы получить доступ к региональным каналам.

В результате обстрела телевышки в Киеве погибли пять человек, еще пять — получили ранения, сообщили в ГСЧС.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
сдохни *****. Слава Націі
показать весь комментарий
01.03.2022 18:26
+10
Касапы воюют по схеме 1917 года. Телеграф, телефон
показать весь комментарий
01.03.2022 18:27
+9
Не треба їм підказувати
показать весь комментарий
01.03.2022 18:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мені і інтернета вистачає.
показать весь комментарий
01.03.2022 18:23 Ответить
Касапы воюют по схеме 1917 года. Телеграф, телефон
показать весь комментарий
01.03.2022 18:27 Ответить
следующая почта
показать весь комментарий
01.03.2022 19:32 Ответить
Не треба їм підказувати
показать весь комментарий
01.03.2022 18:29 Ответить
Ящик вже почав грати, хвилин 15 не було сигналу
показать весь комментарий
01.03.2022 18:25 Ответить
Какой ужас
показать весь комментарий
01.03.2022 18:25 Ответить
Пацану из авто - respect
показать весь комментарий
01.03.2022 18:26 Ответить
сдохни *****. Слава Націі
показать весь комментарий
01.03.2022 18:26 Ответить
психопат з синдромом Аспергера, затятий хло наказав атакувати Бабин Яр і Святу Софію Київську
Шойгу, в тебе є шикарний шанс...
показать весь комментарий
01.03.2022 18:34 Ответить
Смерть кацапам на нашій землі 😡
всі здохнете або живцем горітимите 😠
показать весь комментарий
01.03.2022 18:36 Ответить
Представляю, как красиво будет падать останкинская игла, москва-сити, лахта-центр и прочая-прочая-прочая. Ведь посеявшие ветер пожнут бурю!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 18:41 Ответить
москва 2033, exodus
да блин и то украинцы игру делали...
показать весь комментарий
01.03.2022 18:54 Ответить
Я вірю, що буде він (Путлер) вісіти догори ногами довго, поки не здохне!
показать весь комментарий
01.03.2022 18:55 Ответить
5 человек погибло, ужасные кадры.
С момента начала этой агрессии я старался не смотреть кадры погибших Украинцев.
счас тяжело и больно
показать весь комментарий
01.03.2022 18:56 Ответить
Вот мразь!!!
показать весь комментарий
01.03.2022 18:59 Ответить
Калибры, бьют с кораблей. Сперли технологии. Как всегда
показать весь комментарий
01.03.2022 19:25 Ответить
Наступив час їбашити по московії,по останкіно!
показать весь комментарий
01.03.2022 19:13 Ответить
Надо поставить ребят по периметру Киева со стингерами. Особенно с южного направления, орки бьют калибрами с моря, с кораблей.
показать весь комментарий
01.03.2022 19:24 Ответить
Догрався член на скрипці, видно музику любив...
показать весь комментарий
01.03.2022 20:01 Ответить
Попали в Бабий Яр ракетой, а Израиль продолжает язык держать в жопе! Мерзавцы трусливые! Это - не те евреи, которые были в 67-м.
показать весь комментарий
02.03.2022 19:03 Ответить
 
 