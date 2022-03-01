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армия РФ (15394) война (46939) пленные (1838)

"Нам п#здят. Я сам в плен сдался. У них дороги по деревням - асфальт. Не знаю вернусь ли в Россию. Я здесь хочу остаться", - пленный русский звонит домой. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Пленный русский с разрешения наших военных позвонил домой и рассказал о том, как сдался в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем разговоре с родственником, которого в этом году должны призвать в армию, он всячески предостерегал его от участия в российско-украинской войне и рассказал некоторые свои впечатления от пребывания в Украине.

"Меня умыли, куртку дали. Я в тепле и накормлен. То что говорили нам - неправда... У них дороги по селам - асфальт. Освещение на улице есть повсюду... Многих убило. Я сам подошел и сдался... Я не знаю, вернусь ли в Россию. Я бы здесь хотел остаться", - рассказал пленный.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии
+128
а...так вот зачем Зеленский дороги асфальтировал.....
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01.03.2022 19:25
+95
Вся економіка в асфальті, а з нею, Нептуни, Вільхи, Стугни...пілять.... Але нехай, з тим всім після перемоги розбиратись будемо. А тепер срачі припинити треба.
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01.03.2022 19:35
+69
да кому ты нужен здесь гомнюк - по деревням..., сам ты деревня
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01.03.2022 19:25
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Закопати ублюдка!!!!
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01.03.2022 22:13 Ответить
На путена працюєш?
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02.03.2022 13:44 Ответить
Ну вот на хрен мне этот водевиль здесь на Цензоре, когда самолеты на форсаже над головой заходят и бомбят. Пусть на русвеснах эти видосики постят.
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01.03.2022 22:21 Ответить
Пусть повоюет за Украину и искупит кровью, чтоб заслужить прощение. Говорить можно многое, а в реале может дырявым оказаться.
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01.03.2022 22:43 Ответить
Приезжай, и сам все прояснишь. А так ты просто ****** мальчик.
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02.03.2022 00:33 Ответить
То что твой папка - сосед через два дома? Не, правда😄😂
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02.03.2022 04:17 Ответить
Честно, я не представляю какая пропаганда в россии сейчас. В детстве я часто приезжала в россию на каникулы к бабушке/ родственникам. Было этак лет 30-34 назад, так вот и тогда глядя на их полупустые магазины с допотопной консервацией расставленной по полкам, темные улицы и тд я постоянно слышала эти речи « от, хохлушка, у вас там и жрать-то нечего, пьянь кругом, от людей смердит сильно, ленивые…» и тд я тогда не могла понять что они такое говорят. А сейчас просто тяжело представить.
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02.03.2022 00:46 Ответить
Не берите пленных больше, з исключением " high rank officers"
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02.03.2022 01:00 Ответить
На путена працюєш?
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02.03.2022 13:45 Ответить
Россияне в массе своей не знают вообще, где та Украина находится, но готовы жопу рвать, чтобы идти сюда с войной - самый обыкновенный фашизм)
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02.03.2022 01:14 Ответить
накормили куртку дали.Тарелку чая и кусок сухаря и шуруй в свой угол...жди!
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02.03.2022 02:24 Ответить
https://youtu.be/nKEmC4w9BpU это сказано я так думаю и это лично мое мнение о наших солдатах и офицерах.а это чистой масти ***********.пацаны дай ВАМ БОГ силы и здоровья.глушите этих ******.
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02.03.2022 07:01 Ответить
Жены, матери, дети России
И конечно же деды, отцы
Не пускайте «своих» в Украину
Вы поверьте - они «не бойцы»

Тут их будут сжигать, будут резать
бить асфальтом и просто стрелять
Даже там где армейцев не видно
В каждой хате солдаты сидят

Батько візьме до рук автомата
Сину мати гранати подасть
Дочка добре рушницю провірить
І чекає на «ваших» напасть

Вы сумели из щедрых душою
И приятных в общеньи людей
Испарить к вам любовь и терпенье
И теперь получили ЗВЕРЕЙ

Что ж, поверьте , теперь эти ЗВЕРИ
Ваших рОдных на тряпки порвут
Не пускайте «своих» в Украину
Пусть чуть дольше они проживут …
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02.03.2022 08:37 Ответить
как это в Украине нет бандеровцов? А я?
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02.03.2022 09:51 Ответить
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