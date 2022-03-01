"Нам п#здят. Я сам в плен сдался. У них дороги по деревням - асфальт. Не знаю вернусь ли в Россию. Я здесь хочу остаться", - пленный русский звонит домой. ВИДЕО
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Пленный русский с разрешения наших военных позвонил домой и рассказал о том, как сдался в плен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем разговоре с родственником, которого в этом году должны призвать в армию, он всячески предостерегал его от участия в российско-украинской войне и рассказал некоторые свои впечатления от пребывания в Украине.
"Меня умыли, куртку дали. Я в тепле и накормлен. То что говорили нам - неправда... У них дороги по селам - асфальт. Освещение на улице есть повсюду... Многих убило. Я сам подошел и сдался... Я не знаю, вернусь ли в Россию. Я бы здесь хотел остаться", - рассказал пленный.
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показать весь комментарий01.03.2022 19:25
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И конечно же деды, отцы
Не пускайте «своих» в Украину
Вы поверьте - они «не бойцы»
Тут их будут сжигать, будут резать
бить асфальтом и просто стрелять
Даже там где армейцев не видно
В каждой хате солдаты сидят
Батько візьме до рук автомата
Сину мати гранати подасть
Дочка добре рушницю провірить
І чекає на «ваших» напасть
Вы сумели из щедрых душою
И приятных в общеньи людей
Испарить к вам любовь и терпенье
И теперь получили ЗВЕРЕЙ
Что ж, поверьте , теперь эти ЗВЕРИ
Ваших рОдных на тряпки порвут
Не пускайте «своих» в Украину
Пусть чуть дольше они проживут …