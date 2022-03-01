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война (46939) Данилюк-Ярмолаева (356) Буткевич Богдан (430)

"Без цензуры в прямом эфире": Борьба продолжается! – День 6. Итоги. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Шестой день Народной войны Украины

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают итоговый антипанический стрим за день, где отделят правду от манипуляций.

Смотрите также: "Без цензуры в прямом эфире": Чрезвычайное положение 2022 | Оружие для всех | Попрет ли Путин дальше? | Ватное бешенство. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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Топ комментарии
+11
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01.03.2022 22:34
+11
Білорускі партизани пишуть що почали потрошки підривати залізні дороги по яких потяги з русскім ржавим мотлохо возять 💪
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01.03.2022 22:37
+4
послухайте цапів
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01.03.2022 22:41
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01.03.2022 22:34 Ответить
Білорускі партизани пишуть що почали потрошки підривати залізні дороги по яких потяги з русскім ржавим мотлохо возять 💪
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01.03.2022 22:37 Ответить
послухайте цапів
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01.03.2022 22:41 Ответить
Околиці Миколаєва, за сьогодні. Голова ОДА В. Кім.

- Очень был удивлен и рад тому, что люди стали и перекрыли технику, голыми руками останавливали. В Баштанке, Снигиревке гражданке разоружили и в плен взяли русских. Бежали [оккупанты]конно-пешим способом, они ее палят. Красота, удовольствие. Растянулись через весь Баштанский район… В деталях: пошли [русские военные] со стороны Снигиревки, разбились на две колонны, передислоцировались, взяли Баштанку, ввязались в бои с ТРО, заблокировали там их колонну, потом они ушли на Вознесенск и Воссиятское. Оттуда направлялись на Новый Буг. В итоге все населенные пункты под нашим контролем. А большая часть техники вернулась назад через Снигиревку. Вся та куча видео, где над этим ржут люди… Сейчас ночь, когда люди собирают технику, то, что они побросали на полях и складывают себе в ангары, ждут когда они в следующий раз пойдут. У нас было мало оружия в сельской местности, а сейчас неизвестно сколько там оружия. Должен вам сказать, что завтра посчитаем, уже есть видео, что 800 единиц техники, но завтра посмотрим, сколько на самом деле, но очень много техники положили. С наших потерь : один вертолет Ми-8, работали самолеты, два пилота живы их эвакуировали в больничку. В основном, может и есть, но незначительные потери. У врага они значительные. Только в Баштанке мирное населении двоих взяли в плен, два БТР забрали на терроборону. Теперь у терробороны два БТР. Завтра будем ездить смотреть. В поле осталось большое скопление техники с людьми. Им некуда бежать, кончилась солярка, поэтому мы поедем завтра их искать. Наверное, где-то к обеду. Что-нибудь найдем. Или если они будут как-то отходить… Посмотрим, - сказал глава ОВА.
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01.03.2022 22:41 Ответить
⚡️Google решила помочь Украине в условиях войны, - глава Минцифры Михаил Федоров

Компания выделила 15 млн долларов, прямые гранты и рекламные кредиты; включила оповещения SOS на сайте "Поиск" по всей Украине; отключила некоторые функции Google Maps в Украине для защиты граждан; а также усилила защиту Google-аккаунтов украинцев.
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01.03.2022 22:43 Ответить
Polish intelligence source says that multiple former special forces soldiers from western countries, especially the UK and US, have transferred via Poland to enter Ukraine, to help fight the Russians.
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01.03.2022 22:45 Ответить
Сумы совсем уже захлёбывается. Посему нету помощи?
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01.03.2022 23:32 Ответить
Губернатор уже просто орет
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01.03.2022 23:34 Ответить
откуда? харьков взят, киев в окружение, мариуполь в окружение,херсон взят , на донбасе котел огромный, чтото пыталось оттуда вырваться вертушками расхерачили, сегодня в херсоне тербаты решили засаду устроить в сиреневом парке глянь чем закончилось , если впечатлительный не смотри там пипец запчасти людские разбросаны https://youtu.be/MetZloUo2f8 ситуация чето совсем не очень
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01.03.2022 23:57 Ответить
Та ти кацап недожариний , як правильно сайт ютуба пишеться .
Баньте його
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02.03.2022 01:37 Ответить
бедный зеля то кричал переговоры только при выводе войск, потом стал кричать ладно переговоры хотябы при прекращение стрельбы и остановке продвижения , теперь уже ладно я согласен на переговоры, но хотя бы чтобы были намеки на прекращение огня, чую забанят меня но настроение чет реально ******, когда в центре киева ракеты прямо над головой прилетели а у нас не то что их не сбили , но даже не предупредили, тут чтото уже всё опустилось , самый прикол почитаешь да мы тут 1000 кацапов там 5000кацапов там техники сто тысяч миллионов настреляли и забрали ,а на деле ***** какаята
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02.03.2022 00:07 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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02.03.2022 05:57 Ответить
Ще один кацап
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02.03.2022 02:30 Ответить
Скільки кацапів
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02.03.2022 01:39 Ответить
 
 