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"Они раненых сами убивают!": Пленный оккупант позвонил маме и рассказал о зверствах в армии РФ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Пленный русский оккупант рассказывает о зверствах в своей армии – офицеры убивают своих раненных солдат, покидают погибших на поле боя, не извещают родных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Нас отправили на смерть. Они даже 200-х не забирают! Они раненных сами убивают! Неделя прошла, а никому даже похоронка не пришла", - сказал оккупант.
"Этому "воину" повезло больше, чем другим, - он попал в плен в Украину.
Захватчик плачет и просит маму обратиться в "Союз матерей России", надеется на обмен.
Солдат боится и за судьбу родных, поэтому просит не рассказывать всю правду о войне в Украине, чтобы не попасть под репрессии российских спецслужб", - сообщили в СБУ.
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+45 Іван Брен
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Отметил как "Вредньіе или опасньіе действия".
давно вже всі знают куди скидати
І
Conversation
Oleg Helgiv
@Helg40498291
Співати про "медаль за город Вашингтон" та отримати пиз.и в місті Охтирка - цей дисонанс бажаного та можливого світ запам'ятає назавжди. І зробить висновки.(с) Віктор Трегубов
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8:24 PM · Mar 1, 2022·Twitter for Android
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варіант № 158
"Трощили их чем попало, забирали у них технику, разбивали колоны на части и выгоняли их от Николаевской области. Вы настоящие герои! Сегодня вы герои!" - цитирует издание городского голову.
Сенкевич добавил, что после разгрома колонны российские военные разбежались по лесам. Сейчас их ищут местные охотники.
наступний розкаже що вони їх їдять
а ми будемо сидіти і пускати скупу сльозу на його страждання
а людей мирних тут повбивали хто?
наволоч фашистська
І більше для них
Щоб вони розуміли
Що вони ***** не потрібні *****
Що вони просто м'ясо
https://www.youtube.com/watch?v=Bz9YoJfrKAY