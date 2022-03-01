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"Они раненых сами убивают!": Пленный оккупант позвонил маме и рассказал о зверствах в армии РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Пленный русский оккупант рассказывает о зверствах в своей армии – офицеры убивают своих раненных солдат, покидают погибших на поле боя, не извещают родных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Нас отправили на смерть. Они даже 200-х не забирают! Они раненных сами убивают! Неделя прошла, а никому даже похоронка не пришла", - сказал оккупант.

"Этому "воину" повезло больше, чем другим, - он попал в плен в Украину.

Смотрите также: "Нам п#здят. Я сам в плен сдался. У них дороги по деревням - асфальт. Не знаю вернусь ли в Россию. Я здесь хочу остаться", - пленный русский звонит домой. ВИДЕО

Захватчик плачет и просит маму обратиться в "Союз матерей России", надеется на обмен.

Солдат боится и за судьбу родных, поэтому просит не рассказывать всю правду о войне в Украине, чтобы не попасть под репрессии российских спецслужб", - сообщили в СБУ.
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Топ комментарии
+45
Почему я стал такой кровожадный,суки кацапские
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01.03.2022 22:31
+33
я это предполагал ещё и до вторжения, когда оценивал, что подвозимые запасы крови сейчас парашникам не нужны. экономически невыгодно при таких дешёвых расходниках. как и спасать тяжелораненных и тяжелоискалеченных. их ведь потом содержать надо или утилизировать. снова на валааме, как диды завещали. так и вышло.
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01.03.2022 22:32
+32
Стая орков, а не армия.
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01.03.2022 22:32
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Почему я стал такой кровожадный,суки кацапские
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01.03.2022 22:31 Ответить
Бо вони сказали, що ми "біндєровци-фошісти", а вони просто "рашисти"
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01.03.2022 22:33 Ответить
А в єто время канал "Смешарики" на ютюбе вьіпускает подборку: "Азбука добротьі и мир во всем мире"

Отметил как "Вредньіе или опасньіе действия".
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01.03.2022 22:38 Ответить
Село Забарівка черніг обл.ж/д станція заправка ворожих танків 200шт.
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01.03.2022 22:44 Ответить
Є фото відео? І координати?
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01.03.2022 22:59 Ответить
Взагалі не розумію, що ви пишите тут про техніку, який сенс?!
давно вже всі знают куди скидати

І
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02.03.2022 00:35 Ответить
я это предполагал ещё и до вторжения, когда оценивал, что подвозимые запасы крови сейчас парашникам не нужны. экономически невыгодно при таких дешёвых расходниках. как и спасать тяжелораненных и тяжелоискалеченных. их ведь потом содержать надо или утилизировать. снова на валааме, как диды завещали. так и вышло.
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01.03.2022 22:32 Ответить
Они спасают только офицеров. Была инфа. Остальных приказ не оставлять живых. Типа с нацистами сражаются.
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01.03.2022 22:36 Ответить
я вообще то прикидывал, что под видом санитаров будут теперь ходить утилизаторы. думаю и офицеров если и спасали, то только тех, которых в расход можно будет снова пустить. офицер таки стоит дороже солдата и должен ещё послужить если не стал полным инвалидом. инвалидов тоже спасать экономически не выгодно. это параша сегодня. но судя по тому, что они там на местности не могут ориентироваться, то в картах они не шарятся. деньги на обучение потрачены зря.
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01.03.2022 22:42 Ответить
Некоторые ориентируются, но пространства Украины огромные. Так что то что многие теряются это нормально.
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01.03.2022 22:53 Ответить
Дидославск . так бдут называться все рашные города после войны .
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01.03.2022 22:41 Ответить
Стая орков, а не армия.
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01.03.2022 22:32 Ответить
по 50 дол. за мертву душку касаба
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01.03.2022 22:35 Ответить
А не дорого бурятина нынче, дешевле даже чем курятина.
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01.03.2022 23:29 Ответить
Ше пару діб, та по курсу срубля буде 20 баксів!
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01.03.2022 23:47 Ответить
витріть йому носа і відправте до маменьки, а завтра воно повернеться щоб нас убивати
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01.03.2022 22:32 Ответить
Не думаю,скорее повесится.
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01.03.2022 22:34 Ответить
Ага, як солдат з досвідом вєдєнія боєвих дєйствій
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01.03.2022 22:34 Ответить
Це однаково робили і фашики, і комуняки, у дусі дєдов, пля
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01.03.2022 22:32 Ответить
неправда. є інформація. що німці сввоїх раненах в 44 в білорусії по 200 км з оточення виносили. вони своїх цінували. на це здібні тільки рашенфашисти. приклад-підрив штолень з пораненими в Севастополі.
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02.03.2022 00:04 Ответить
Не удивлён
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01.03.2022 22:33 Ответить
Tweets

Conversation


















Oleg Helgiv


@Helg40498291



Співати про "медаль за город Вашингтон" та отримати пиз.и в місті Охтирка - цей дисонанс бажаного та можливого світ запам'ятає назавжди. І зробить висновки.(с) Віктор Трегубов
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8:24 PM · Mar 1, 2022·Twitter for Android


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01.03.2022 22:33 Ответить
вы хотели дна
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01.03.2022 22:33 Ответить
Прийшов час на "КАМНИ С НЕБА"
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01.03.2022 22:34 Ответить
Не понимаю зачем тогда они мешки для трупов брали.
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01.03.2022 22:35 Ответить
Елементарно - розпиляти бабло.
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01.03.2022 22:58 Ответить
Мішки для трупів вони брали не для своїх вояків. Вони ж вважали, що буде бліц-криг і мало хто загине. Може бути і така версія, що мішки вони взяли для нашої армії і нашого мирного населення.
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02.03.2022 01:51 Ответить
плвч ярославни
варіант № 158
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01.03.2022 22:36 Ответить
Думали ,що в нас палки та сокири
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01.03.2022 22:37 Ответить
Жителей Баштанки, Снигиревки и близлежащих сел за уничтожение колонны российских оккупантов поблагодарил городской голова Николаева Александр Сенкевич. По его словам, люди без оружия, подручными средствами и коктейлями Молотова разгромили вражескую технику.

"Трощили их чем попало, забирали у них технику, разбивали колоны на части и выгоняли их от Николаевской области. Вы настоящие герои! Сегодня вы герои!" - цитирует издание городского голову.

Сенкевич добавил, что после разгрома колонны российские военные разбежались по лесам. Сейчас их ищут местные охотники.
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01.03.2022 22:52 Ответить
вас тут нет... и там нет, и никогда не было... нигде... вы - пыль... а матерям вашим вначале будут давать 11 тысяч, потом тысячу, а потом - по *****, чтобы не требовали слишком много...
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01.03.2022 22:37 Ответить
Не думаю, что будут давать тьісячу. Принимайте во внимание инфляцию.
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01.03.2022 22:40 Ответить
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01.03.2022 22:38 Ответить
русский военнопленный, иди *****
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01.03.2022 22:39 Ответить
цей розказує що самі 300 добивають
наступний розкаже що вони їх їдять
а ми будемо сидіти і пускати скупу сльозу на його страждання

а людей мирних тут повбивали хто?
наволоч фашистська
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01.03.2022 22:39 Ответить
Та не будемо ми пускати сльози, я була толерантною людиною, а от зараз читаю і розумію, що взагалі беземоційно. Хай добивають, менше кацапів-меньше смертей у нас.
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01.03.2022 22:51 Ответить
Це не для нас інфа

І більше для них

Щоб вони розуміли

Що вони ***** не потрібні *****

Що вони просто м'ясо
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01.03.2022 23:05 Ответить
В принципе - это хорошо, меньше кацапов - чище воздух
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01.03.2022 22:40 Ответить
⚡️Депутат Европарламента от Польши Анна Фотига предложила закрыть небо над Украиной из-за опасности обострения ситуации со стороны России.
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01.03.2022 22:40 Ответить
Х..ло борется со своими комплексами психопатией.
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01.03.2022 22:42 Ответить
Не рассказывать правду о войне! После того, как они увидели трупы своих детей! А то будут репрессии! Это неЛЮДИ,это не НАРОД, это гумус, валяющийся в полях. Эти пленные -рабы, из них людей уже не сделать
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01.03.2022 22:46 Ответить
у ***** здоровых кормить нечем а тут калека пристрелил и нет проблем...
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01.03.2022 22:51 Ответить
Випадково натрапив на канал. Коменти вати вартує почитати. Паралельна реальність))
https://www.youtube.com/watch?v=Bz9YoJfrKAY
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01.03.2022 22:53 Ответить
Не пхай сюди всіляке сміття. Ми і так знаємо що у москалів мізки перевернуті.
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01.03.2022 23:39 Ответить
по приказу путина
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01.03.2022 23:10 Ответить
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02.03.2022 00:01 Ответить
Znaju chto ruskije chitajut vas i obrashajus ko vsem Rossijanam. Putin otjavlennij ubijtsa i ego mojet ostanovit tolko i tolko vi, Russkij narod. On sejchas kak obezjana s granatoj v rukax. Rossijane, ne budte slepimi i ne bojtes. Vstavaja protiv izverga, vi spasete jizn svoix sinovej, otsov bratjev. Vi znajete skolko obmanutix vashix molodix detej i rebjat on polojil ubivaja bezvinnix ljudej na drugoj zemle? NET, ne znajete. Potomu chto Putin i vashi vlasti vse skrivajut. Pochemu ne zabirajet tela pogibshix soldat? Tak vot vstante, skajite net i sprosite po polnoj u etogo nenasitnogo zverja po imeni Putin. Prizivaju tex rossijan u kogo est Chest, Dostoinstvo i Sovest. Ne vremja molchat. Slava Ukraine. Gerojam Slava.
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02.03.2022 08:48 Ответить
НЕОБХОДИМО ОБЪЯСНИТЬ РОССИЙСКИМ СОЛДАТАМ, ЧТО ТАКИХ КОМАНДИРОВ ОНИ МОГУТ АРЕСТОВАТЬ, А ПРИ СОПРОТИВЛЕНИИ РАССТРЕЛЯТЬ !!!
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02.03.2022 11:14 Ответить
это не люди а гниды!не щадят ни чужих ни своих!
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02.03.2022 13:02 Ответить
 
 