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"Вы говорите, что закрытие неба над Украиной спровоцирует Третью мировую. Но что делать? Наблюдать?" - исполнительный директор ЦПК Каленюк - Джонсону. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк призвала премьера Бориса Джонсона и других членов НАТО закрыть небо над Украиной.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Это наша Дарья Каленюк упрекает премьер-министра Британии Джонсона (и других членов НАТО) и призывает их закрыть небо над Украиной", - говорится в сообщении.

"Вы говорите о стоицизме украинского народа, однако украинские женщины и дети напуганы из-за летящих с неба бомб и ракет. Украинский народ в отчаянии просит Запад защитить наше небо. Мы просим запрет на полеты, который, по вашим словам, спровоцирует Третью мировую. Но какая же альтернатива? Наблюдать?" - обратилась Каленюк к Джонсону.

Смотрите также: Премьер Британии Джонсон заговорил по-русски: "Я не верю, что это война от вашего имени". ВИДЕО
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Топ комментарии
+63
Закрыть НЕБО !!!! На земле всех уроем
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01.03.2022 22:48
+57
3мв началась в 2014м году.
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01.03.2022 22:45
+57
3-тя світова вже давно йде!
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01.03.2022 22:45
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После войны мы поговорим с нашим З. Если останемся живыми.
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02.03.2022 08:27 Ответить
Пресс-секретарь Эрдогана: все эти процессы ослабят Россию
03:59

«Я не хочу быть пессимистом, но картина, которую я вижу, не очень многообещающая. Военные действия не внушают оптимизма». Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала CNN Turk.

На вопрос о том, что он думает о переговорах между Россией и Украиной, Калын сказал , что если атаки на украинские города продолжатся, удержать украинскую сторону за столом переговоров будет все труднее.

«Украинская сторона до сих пор демонстрировала желание продолжить переговоры с предложением Турции, но у России есть некоторые нереалистичные максималистские требования», - сказал он.



По его словам, в данный момент основное внимание уделяется окончанию войны и решению о прекращении огня за столом переговоров.

«Эскалация со стороны России не будет способствовать мирному процессу. К сожалению, сегодня произошли некоторые события, и я немного опасаюсь, что в ближайшие дни ситуация будет ухудшаться», - подчеркнул пресс-секретарь Эрдогана.

Калын отметил, что Турция является важным союзником Запада в трудные времена.

«Наши западные коллеги сказали нам: «Чрезвычайно важно, чтобы вы держали открытыми каналы связи с Россией, не сжигайте все мосты с Россией».

На вопрос, как он оценивает выдвижение Россией своего ядерного «козыря», Калын сказал, что Россия зря выносит ядерный вопрос на повестку дня.

«Это очень неправильная тактика - выносить ядерный вопрос на повестку. Это очень неправильный подход и показывает скорее слабость, чем силу. Надеюсь, что до этого не дойдет. К сожалению, даже если со стороны России и звучали какие-то обоснованные требования раньше, то эта война перечеркнула все. Все эти процессы ослабят Россию в экономическом и военном отношениях», - сказал Ибрагим Калын.
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02.03.2022 06:53 Ответить
Просто непонятно что для НАТО может стать точкой не возврата мордора ? Когда в Украине останется сколько ? 100 , 200 человек ? Как вообще альянс с таким боевым опытом и ресурсами может мямлить в таком вопросе ?
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02.03.2022 07:56 Ответить
"Друзья познаются в беде!"
Из нас сделали живую баррикаду для НАТО, для своих.
Пока враг крушит баррикаду, они защищены. А что потом?
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02.03.2022 07:59 Ответить
Мы уже увидели что "непобедимая российская армия" оказалась говном, есть подозрения что и войска НАТО так себе, иначе откуда такая трусость.
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02.03.2022 08:09 Ответить
Та вони дивні, ці Байдени з Джонсонами. Вони ніколи не какають чи брехати розучилися?
Тож там в гамериці вільний ринок, Петріоти будь-хто може легко купити чи на крайняк позичити для проведення весняної посівної кампанії, а потім заблукати в полях Айови та Вісконсіна, і ті установки чисто випадково опиняться в Україні. Разом з персоналоv і ракетами -- ну заблукали, ясен пень. Ф С Ь О
Ніхто не скаже, що в міннесотському воєнторзі чи на ebay не можна купити Петріоти. Впевнений, навіть оголошення десь є. А хто не бачив, певно погано шукав.
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02.03.2022 08:23 Ответить
а вообще они у нас есть в шахтах Львова и Желтых Вод! надо просто их достать, как лугандоны у себя сделали
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02.03.2022 08:54 Ответить
Что ответил Дарье Джонсон? Ни где не нашел.
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02.03.2022 19:34 Ответить
Обісрався!

"We can't afford this": Boris Johnson on securing a no-fly zone over Ukraine
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03.03.2022 06:50 Ответить
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