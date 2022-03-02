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Войска РФ ударили крылатой ракетой "Калибр" по Чугуевскому аэродрому, - Геращенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска ударили крылатой ракетой "Калибр" по Чугуевскому аэродрому в Харьковской области.
Видео в Telegram опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Очередной удар крылатой ракетой Калибр по Чугуевскому аэродрому. Боевая часть весом 500 килограммов", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+31 Nikita Panasenko
показать весь комментарий01.03.2022 23:32
+22 stels400
показать весь комментарий01.03.2022 23:30
+16 Shuha
показать весь комментарий01.03.2022 23:30
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Пожалуйста, подождите...
Але не потрібно так робити. Патріотизм цим не піднімеш.
Не знаю, чия ініциатива, але це тільки на руку ворогові в інформаційній війні.
......
Так... поки я набирав цей комент, новину про крилату ракету по авіаучилищу в Харкові видалили.
Діло в тому, що і тут і там було одне відео.
Але це не все. Це ж саме відео я вже бачив вчора і позавчора. Один раз = Харків. Другий -не памятаю вже.
Пане Геращенко, ви на з/п Скабеєвої, чи щось курите?
У союзников не было крылатых ракет, а у Гитлера были.
У союзников не было баллистических ракет, а у Гитлера были.
Но ему это не помогло, он сдох в бункере как сдохнет мразтоное *****.
ваньки не воїни...
то вони тримають ту ґидоту "на плаву".
Его обращение опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
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не закрыв небо над страной мямля что они бояться что ПУ расценить как нападение США хотя Пу уже в бункере за уралом вместе с семьей и бункер загерметизирован это говорит что поехала кукушка и он в реале готовь начать атомную войну
А еще вариант когда русские летные или ракетные стервятники разнесут запорожскую АЕС с 6 атомными блоками тогда сразу всему миру пипец и без ядерной войны
их трусость поражает
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!