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Войска РФ ударили крылатой ракетой "Калибр" по Чугуевскому аэродрому, - Геращенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска ударили крылатой ракетой "Калибр" по Чугуевскому аэродрому в Харьковской области.

Видео в Telegram опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной удар крылатой ракетой Калибр по Чугуевскому аэродрому. Боевая часть весом 500 килограммов", - говорится в сообщении.

Читайте также: Российская авиация бомбит Харьков и область неуправляемыми бомбами. Мы это неоднократно наблюдали в Сирии, – СIТ. ВИДЕО+ФОТО
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Топ комментарии
+31
Рашистские мрази думают таким способом победить нас, свободных людей.

У союзников не было крылатых ракет, а у Гитлера были.

У союзников не было баллистических ракет, а у Гитлера были.

Но ему это не помогло, он сдох в бункере как сдохнет мразтоное *****.
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01.03.2022 23:32
+22
Не хватает нам ПВО ой не хватает...
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01.03.2022 23:30
+16
МРАЗИ!
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01.03.2022 23:30
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Кто-то знает, сколько их ещё у него?
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01.03.2022 23:29 Ответить
200-300 штук вполне может быть
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01.03.2022 23:30 Ответить
Штук 40 осталось
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01.03.2022 23:33 Ответить
На позавчера 160 штук оставалось.
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01.03.2022 23:39 Ответить
Это вместе с искандерами. Калибров совсем мало уже должно быть
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01.03.2022 23:40 Ответить
эти да кончаются
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01.03.2022 23:48 Ответить
Много осталось. Пользуясь отсутствием второго фронта ракеты переброшены из Калининграда.
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02.03.2022 00:18 Ответить
Iz hujagrada ne kaliningrada , pisk nax is čia vata!!!
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02.03.2022 01:36 Ответить
Kiek tau moka Rusijos ambasada? 30 centų? Перевод для моих украинских героев: "Сколько тебе платит русское посольство?.30 центов?
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02.03.2022 02:32 Ответить
Tu idijote besmegeni su vatinėm smegenim turėtum žinot ,kad ginkluotė ypač stambi nėra **** lengvai permetama,nes nėra tiesioginio kelio iš kaliningrado ir nėra ko gasdint ukrainiečių tupagalvi
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03.03.2022 20:56 Ответить
Da Ukraincy geroji a ty vata tupagalovaja!!!
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03.03.2022 20:57 Ответить
Вот и спалился ты ********* московский! Литовского то толком не знаешь, а под литовским флагом спермой истекаешь. Ответь, где ты был 13 января 1991 года? А я Сейм защищал от таких *********, как ты. 30 копеек заработал от русского посольства?.
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03.03.2022 23:55 Ответить
Kacapskij bot *** zui , nezria na kacapskam pises na atlicna ,seim zasciscal ty na tanke xujesos katajasi pa mirnym liudiam,smerti tebia zdiot urod ,prisol s neciom at ego i pagibnes ,slava Ukraine,smerti vrogam!!!!
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04.03.2022 00:22 Ответить
Спалился ты, кгбисткий ********! За 1991 год я моей Литвой награждён.
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04.03.2022 00:50 Ответить
Я звичайно 100% патріот.
Але не потрібно так робити. Патріотизм цим не піднімеш.
Не знаю, чия ініциатива, але це тільки на руку ворогові в інформаційній війні.
......

Так... поки я набирав цей комент, новину про крилату ракету по авіаучилищу в Харкові видалили.
Діло в тому, що і тут і там було одне відео.
Але це не все. Це ж саме відео я вже бачив вчора і позавчора. Один раз = Харків. Другий -не памятаю вже.
Пане Геращенко, ви на з/п Скабеєвої, чи щось курите?
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02.03.2022 00:26 Ответить
Вообще надо запретить публиковать потери
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02.03.2022 08:10 Ответить
На ЮТБ это видео подписано как -"Удар по танковому училищу в Харькове".
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02.03.2022 02:29 Ответить
МРАЗИ!
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01.03.2022 23:30 Ответить
Не хватает нам ПВО ой не хватает...
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01.03.2022 23:30 Ответить
и пво и таких же в ответ
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01.03.2022 23:34 Ответить
Тепер у них залишилось десяток півтора цих ракет. Пітухи
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01.03.2022 23:30 Ответить
тварі кацапофашисти!
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01.03.2022 23:32 Ответить
Надіюся наші ракетники декілька Точок закинуть кацапофашистам!
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01.03.2022 23:35 Ответить
Проскочив слушок що Головка наш. Може бути фейк.
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01.03.2022 23:32 Ответить
Ждём оф, инфы слишком много и неправды тоже.Марик сейчас под ударом
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01.03.2022 23:33 Ответить
Що за Головка? Може Горловка?
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01.03.2022 23:56 Ответить
Горлівка - теж чув. Погуглив - тільки днр-івські сайти на обстріли скаржаться.
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02.03.2022 00:42 Ответить
Сколько детей, да и взрослых можно было бы вылечить за эти деньги
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01.03.2022 23:32 Ответить
Рашистские мрази думают таким способом победить нас, свободных людей.

У союзников не было крылатых ракет, а у Гитлера были.

У союзников не было баллистических ракет, а у Гитлера были.

Но ему это не помогло, он сдох в бункере как сдохнет мразтоное *****.
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01.03.2022 23:32 Ответить
Фау-1 и Фау-2
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02.03.2022 00:52 Ответить
Горловка
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01.03.2022 23:32 Ответить
чому не бьють персонально санкціями по кацапо "вчених"?
ваньки не воїни...
то вони тримають ту ґидоту "на плаву".
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01.03.2022 23:32 Ответить
Русский военный корабль, иди на х@й"
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01.03.2022 23:33 Ответить
⚡️"Мы все сегодня украинцы. Война, которую начал Путин ужасающая и опасная. Каждый, кого не беспокоит война, станет сообщником. У Украины есть миллионы друзей", - заявил президент Эстонии Алар Карис.

Его обращение опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
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01.03.2022 23:33 Ответить
контрнаступ йде після оборони
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01.03.2022 23:38 Ответить
вам будет легко в беларуси, только стволов подкиньте.
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02.03.2022 00:28 Ответить
Вбивайте цапів без жалю.Кожен час, коли бачите цапа, пам'ятайте Харків, Київ, Одесу, Миколаїв, Суми, Рівне, Маріуполь та другі місця України.Смерть цапам!!!
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01.03.2022 23:35 Ответить
Ще за Конотоп! Я з Конотопу.
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02.03.2022 00:02 Ответить
Міжнародній спільноті треба вимикати глонасс, як системі яка використовується для наведення ракет агресора.
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01.03.2022 23:35 Ответить
Это чисто кацапская система, как ее выключат? Спутники собьют?
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01.03.2022 23:39 Ответить
Тут придется Солнце подключать с протуберанцами...
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02.03.2022 00:20 Ответить
Заглушить
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02.03.2022 00:21 Ответить
Для цього ставиться обладнання, яке себе видає за супутники і передає невірні координати, але в нас такого немає.
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02.03.2022 00:43 Ответить
Они не понимают что чем больше ракет, тем большую ярость и ненависть вызывают у украинцев? Украинцы как пчелы, чем больше их обижаешь, тем больше злее они становятся
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01.03.2022 23:36 Ответить
ВАЖЛИВО!
Додайте зараз собі в телеграм бот! Якщо помітите ворога - передайте точні координати!
https://t.me/stop_russian_war_bot
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01.03.2022 23:37 Ответить
Есть такая особенность у бумеранга - он возвращается. И вернется таки - на ваши головы и семьи вашли в надцатом поколении! Украина вернет парашинам-падлам их бумеранг с процентами, которых ни в жизнь не перекрыть! В сортире вам гнить да гореть в огне адском вовеки веков! Да будьте прокляты навеки - тараканы, гниды, крысы и слизняки подлючие из московитских болот!
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01.03.2022 23:42 Ответить
Надеюсь там у нас никого и ничего небыло как и у военных частях? Нужно все максимально рассредоточить по всей стране от складов до людей чтобы небыло больших жертв и потерь от артобстрелов и бомб
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01.03.2022 23:45 Ответить
Хто ще хоче брати в полон посібників ху@ла??? Чи маємо ми моральне право залишати росіян живими після стількох вбивств українців????
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01.03.2022 23:46 Ответить
скажу просто запад просто тупо наблюдает как массово уничтожают Украину ракетами бомбами по мирным людям
не закрыв небо над страной мямля что они бояться что ПУ расценить как нападение США хотя Пу уже в бункере за уралом вместе с семьей и бункер загерметизирован это говорит что поехала кукушка и он в реале готовь начать атомную войну
А еще вариант когда русские летные или ракетные стервятники разнесут запорожскую АЕС с 6 атомными блоками тогда сразу всему миру пипец и без ядерной войны
их трусость поражает
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01.03.2022 23:54 Ответить
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02.03.2022 00:15 Ответить
на Южном почти готовые балистические ракеты стоят -нагрузить тонны 4 взрывчатки и отправить на Севастополь
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02.03.2022 00:15 Ответить
Как и говорили и военные эксперты и диванные... единственное реальное приемущество рашки это ракеты
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02.03.2022 00:19 Ответить
Что-то зачастили такие сообщения. У Украины что, ПВО кончилось? Поначалу сообщали о сбитых ракетах, а сейчас вот такая волна пошла. Надо уродов упреждающе бить, надеюсь аэроразведка существует.
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02.03.2022 00:19 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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02.03.2022 00:24 Ответить
Путін Теротист 21 століття.
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02.03.2022 00:32 Ответить
Гитлер тоже считал, что ракетами заставит Лондон капитулировать.
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02.03.2022 00:58 Ответить
Сегодня в Украину должны прибыть мобильные системы ПВО несколько сотен единиц в комплекте с ракетами /откуда не скажу/
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02.03.2022 01:57 Ответить
Сс-ка..... И где наши Нептуны и аналоги.... За 8 лет войны правительства и презики булки не напрягали....
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02.03.2022 02:38 Ответить
Петиция о закрытии неба Украины НАТО, подпишите https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
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02.03.2022 05:35 Ответить
 
 