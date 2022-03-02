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Оккупанты ударили ракетой по базе 95-й ОДШБр в Житомире: Пылают жилые дома. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты ударили по базе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Житомире.
Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Житомир. Удар по базе 95 бригады. Район Института Королева", - говорится в сообщении.
"После удара крылатой ракетой "Калибр" по базе 95-й Бригады в Житомире горят жилые дома. Спасатели спасают тех, кого можно спасти", - добавил он.
Топ комментарии
+60 stels400
показать весь комментарий01.03.2022 23:48
+35 Палєо Мустьє
показать весь комментарий01.03.2022 23:50
+20 alexandr shamov
показать весь комментарий01.03.2022 23:50
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Пожалуйста, подождите...
І про дороги і про перхід перекопу!!!
Морська піхота
Так що, треба бомбити бульбашів!
Звідти більша загроза!
Но у Кабаева может климануть
Чтоб ответка атомная не прилетела
Об этом сообщает «Новая Газета» со ссылкой на медицинских работников.
Ці падлюки ще в 2014 погрожували помститися десантникам 95-ої і бомбити Житомир.
Сволота !
Ненавиджу їх !
Управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало списки руководящего состава воинских частей военно-воздушных сил Беларуси, которые наносят ракетные удары по Украине и убивают мирных жителей.
Разведчики узнали, что выполняет кровавое дело в угоду Лукашенко и Путину 61-я истребительная авиабаза военно-воздушных сил Республики Беларусь. Авиационная техника хранится на территории аэродрома Лунинец.
Его давно пора расхерячить .
КАК ОКАЗАЛОСЬ - с начала войны враг слишком информированный
ВОПРОС - кто ответит за отсутствие визового режима со страной оккупантом?
П.С. Ага, ще боротьба з порносайтами була системною.
просто Ялишний раз фиксирую в бошках политической элиты , шо вони - полезное идиоты
Звичайно, що знали.
Александр Коваленко@zloy_odessit·1 ч‼️ ‼️ ‼️ Внимание!
В 22:27 в районе Калинковичей (Беларусь) был зафиксирован старт двух ракет ОТРК Искандер!
Напомню, что сегодня туда от города Хойники была переброшена большая российская группа техники, в числе которой были ОТРК "Искандер"=>
https://www.facebook.com/sukhomlyn.sergey/videos/377844727104224
Боже, хай бы пронесло и без жертв.