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Жительница Бурятии вышла на пикет - узнала сына среди пленных в Украине: "Я не хочу, чтобы была война". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Улан-Удэ женщина вышла на одиночный пикет – развернула плакат "Нет войне" – после того, как узнала, что ее сын контрактник Сергей Очиров находится в плену в Украине.

Об этом сообщил интернет-журнал "Люди Байкала", передает Цензор.НЕТ.

"Я мать Сергея Очирова, которого вчера показывали. Я не хочу, чтобы была война. Я хочу, чтобы люди поняли, что на самом деле это не фейк. Вот, я его мама. Вот он мне позвонил, вот я увидела это видео. Мне вчера все начали писать: "А вы докажите, что это не фейк". Да я ничего не хочу доказывать. Я просто вам говорю — это мой сын", - заявила Ирина Очирова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ты кто?", - "Бурят", - "Боевой?", - "Тыловики мы...", - украинцы взяли в плен еще одного военного армии РФ. ВИДЕО

Сообщается, что видео с пленным 25-летним Сергеем Очировым, снятое украинскими военными, быстро распространилось бурятскими пабликами, многие считали его фейком, но ролик увидела мать военного и подтвердила, что снят именно ее сын.

Очиров служит в военной части станции Дивизионная в Улан-Удэ. После срочной службы он стал контрактником. Служит почти семь лет. В феврале военного отправили на учебу в Беларусь – в последний раз он связывался с семьей 23 февраля.

По словам матери, он ничего не говорил, что их перебрасывают в Украину, мол, если бы она знала, куда его отправляют, заставила бы уволиться из армии.

На территории Украины Очиров был водителем грузовика, перевозившего ракеты. 28 февраля военный попал под обстрел, получил ранение в плечо и попал в плен.

Утром после того, как женщина увидела сына среди пленных, она пошла к главе Бурятии, но у того был не приемный день. Тогда мать обратилась к его заместителю, но тот сказал, что "не знает, что делать".

В Комитет солдатских матерей Очирова не дозвонилась. Она пыталась обратиться в Минобороны РФ, но там "звонок сбрасывался". В результате, Ирина написала заявления в приемную Президента РФ и в аппарат уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой.

Также смотрите: "Нам п#здят. Я сам в плен сдался. У них дороги по деревням - асфальт. Не знаю вернусь ли в Россию. Я здесь хочу остаться", - пленный русский звонит домой. ВИДЕО

Где конкретно находится его сын, неизвестно. По словам Очирова, командир части, в которой служит ее сын, поначалу ничего не знал. Затем сообщил, что, по непроверенным данным, пленный военный лежит в черниговском госпитале.

Жительница Бурятии заявила журналистке, что боится, что ее сына могли взять в плен "нацисты", а не ВСУ, она считает, что "это разные понятия", и что "нацисты" в Украине "безжалостны".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+68
> Жителька Бурятії заявила журналістці, що боїться, що її сина могли взяти в полон "нацисти", а не ЗСУ, вона вважає, що "це різні поняття", та що "нацисти" в Україні "безжальні".

Т.е. сам факт того, що її викидень поїхав у чужу країну воювати, цю самку чєловєкопітєка не засмучує. Головне на "нацистів" не натрапити, а так все ок. ***** кацапська падаль
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02.03.2022 04:25
+61
У меня в Москве был друг.... Звоню, рассказываю, а в ответ - это фейк!
Случайно на просторах интернета нахожу военный билет убитого кацапа и это - бинго!
Убитый кацап - родственник его жены !
Вы не представляете с каким удовольствием я отправил ему снимки его зажмуренного родственника !!!
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02.03.2022 04:57
+49
Сергій Місюра: Подзвонили з-під Миколаєва.
Тут така справа. Майже весь день літала там наша авіація та працювали усі види арти. І до сих пір не можуть порахувати скільки з двох колон і трьох місць навалили техніки русаків. НЕ МОЖУТЬ ПОРАХУВАТИ, БО ТАМ ДО 300 СПАЛЕНИХ МІСЦЬ ВІД ТЕХНІКИ СУПОСТАТА!

Ця битва має увійти в навчальні посібники рифи як найбільше поле чудес для страни дураков.

Олена Проців: Це була не одна колона. Спочатку її шматували під Снігурівкою, потім у Баштанці (обидва населених пункти Миколаївської області), залишки колони пішли на Єланець Кіровоградської області. В колоні були різні види техніки, від кунгів з людьми до БМП, від автозаправників до танків. Я живу в Миколаївській, за 15 кілометрів від подій, що сьогодні відбувалися тут. В моєму районному центрі сьогодні об 11-й годині закрилося все, чекали колону. Вона йшла на Кривий ріг, але за 100 км до нього її пошматували. Палили з вертольотів, які прилетіли з Кривого рогу, кунги разом з рашистами. Багато при виді вертольотів порозбігалося по полях, зараз їх відловлюють тероборони двох містечок.
Юрій Бірюков: Так. Пообщался с непосредственным участником работы в районе Баштанки. Не 800 конечно, это общая цифра двух колон. Но 200+ единиц таки да.
И вот тут я хочу сказать, что ВСЕ наши серьезные военные не могут понять «грандиозный» замысел русликов. Тупо тир.
Ну и ок.
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02.03.2022 04:22
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Сергій Місюра: Подзвонили з-під Миколаєва.
Тут така справа. Майже весь день літала там наша авіація та працювали усі види арти. І до сих пір не можуть порахувати скільки з двох колон і трьох місць навалили техніки русаків. НЕ МОЖУТЬ ПОРАХУВАТИ, БО ТАМ ДО 300 СПАЛЕНИХ МІСЦЬ ВІД ТЕХНІКИ СУПОСТАТА!

Ця битва має увійти в навчальні посібники рифи як найбільше поле чудес для страни дураков.

Олена Проців: Це була не одна колона. Спочатку її шматували під Снігурівкою, потім у Баштанці (обидва населених пункти Миколаївської області), залишки колони пішли на Єланець Кіровоградської області. В колоні були різні види техніки, від кунгів з людьми до БМП, від автозаправників до танків. Я живу в Миколаївській, за 15 кілометрів від подій, що сьогодні відбувалися тут. В моєму районному центрі сьогодні об 11-й годині закрилося все, чекали колону. Вона йшла на Кривий ріг, але за 100 км до нього її пошматували. Палили з вертольотів, які прилетіли з Кривого рогу, кунги разом з рашистами. Багато при виді вертольотів порозбігалося по полях, зараз їх відловлюють тероборони двох містечок.
Юрій Бірюков: Так. Пообщался с непосредственным участником работы в районе Баштанки. Не 800 конечно, это общая цифра двух колон. Но 200+ единиц таки да.
И вот тут я хочу сказать, что ВСЕ наши серьезные военные не могут понять «грандиозный» замысел русликов. Тупо тир.
Ну и ок.
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02.03.2022 04:22 Ответить
По Миколаївській області, ЗСУ - молодці. Дійсно гарна новина!!!
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02.03.2022 04:31 Ответить
Єланець Миколаївська обл.
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02.03.2022 05:10 Ответить
Ничего нового - трупами закидать
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02.03.2022 07:06 Ответить
Не до 300, а до 700 их вчера пожарили на отлично!!!
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02.03.2022 08:28 Ответить
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02.03.2022 04:23 Ответить
Випалюйте це все з середини,щоб не було чого відновлювати окупантам.
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02.03.2022 09:54 Ответить
Пішла на куй!
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02.03.2022 04:25 Ответить
Вот подумал что росияне на *** всю жизнь. И ходить не надо.
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02.03.2022 07:05 Ответить
> Жителька Бурятії заявила журналістці, що боїться, що її сина могли взяти в полон "нацисти", а не ЗСУ, вона вважає, що "це різні поняття", та що "нацисти" в Україні "безжальні".

Т.е. сам факт того, що її викидень поїхав у чужу країну воювати, цю самку чєловєкопітєка не засмучує. Головне на "нацистів" не натрапити, а так все ок. ***** кацапська падаль
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02.03.2022 04:25 Ответить
ну тутка тепер ненацистів не залишилося
так шо жаліти її вилупка нема кому
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02.03.2022 06:09 Ответить
русизм головного мозга..
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02.03.2022 06:57 Ответить
Результат 20летнего промывания мозгов, они знают только то что выгодно пупину.
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02.03.2022 11:13 Ответить
ти подивись тільки на той "памятник", під яким вони "мітингують". повна деградація як суспільства в цілому,так і кожного індивіда окремо.
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02.03.2022 09:30 Ответить
Пусть приезжает сама и забирает его.
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02.03.2022 10:37 Ответить
Деньги за контракт сына уже пробухали?
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02.03.2022 04:26 Ответить
Извините, стыць-пыздыць. Оно войну не хочет только когда её чадо попало в плен или обгорелый трупик собаки доедают. Нарушение причинно-следственных связей. До войны нужно говорить "НЕТ ВОЙНЕ", а не после. А вернулось бы чадо домой - гордилась бы отпрыском- воином интернационалистом и хероем!
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02.03.2022 04:27 Ответить
ну так скільки такі "воїни" в соц.мережах писали, типу "єдєм укропов мочіть" і т.п., а попадає в полон, стоїть труситься і розказує " я нє знал", "я нє хотєл"
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02.03.2022 06:37 Ответить
угу. типа: можно, я больше не буду? ну, прямо как дети. только совсем не дети.
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02.03.2022 08:22 Ответить
и хвасталась перед соседями украденным унитазом
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02.03.2022 10:35 Ответить
Гончаренко.
6 день. Києву всі розвідки світу давали максимум 48 годин…

Кстати, да! Именно поэтому не хотели помогать - зачем создавать себе трудности и проблемы с ****** для помощи заведомо проигравшему. Их помощь нам сейчас - это не только реакция на *****. Это и потому, что мы рвем его зубами, бомжами, цыганами, гопниками и безоружными тетками!
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02.03.2022 04:29 Ответить
))))))))))))) що, вже й цигани кацапам пзди дають?
***** ліл, "несокрушимо легендарная срусская армия"
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02.03.2022 05:38 Ответить
Не совсем "пзди дають" , но танк у русни таки спздли.
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02.03.2022 06:11 Ответить
а наши женщины это огонь....им и оружия не надо только к горлу ...у них все есть под рукой и сковородка, и парасолька ....
Помниться как в Праге ещё в 2000 от нашего ракета наши женщины парня отбирали на вокзале, зонтом
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02.03.2022 09:23 Ответить
ОПІЗДАЛА 😁😁😁
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02.03.2022 04:29 Ответить
Весьма символично. На фоне идола совковой тирании с таким плакатом - это сюр.
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02.03.2022 04:34 Ответить
Этому еще повезло. До свадьбы заживет...
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02.03.2022 04:35 Ответить
Когда его женщина спросит почему он такой красивый симпатяга, он скажет что был в Украине и там загар лучше
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02.03.2022 04:45 Ответить
Вообще, оно подохло тогда через пару дней
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02.03.2022 04:50 Ответить
Сидишь такой в буратии, пасешь оленей, а потом бац, горишь в танке
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02.03.2022 04:54 Ответить
для рашиста нормально виглядає, вони всі хто ступив на нашу землю зі зброєю мають так виглядати
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02.03.2022 05:18 Ответить
Они все знают, просто это обычный нацизм-рашизм.
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02.03.2022 04:41 Ответить
У меня в Москве был друг.... Звоню, рассказываю, а в ответ - это фейк!
Случайно на просторах интернета нахожу военный билет убитого кацапа и это - бинго!
Убитый кацап - родственник его жены !
Вы не представляете с каким удовольствием я отправил ему снимки его зажмуренного родственника !!!
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02.03.2022 04:57 Ответить
"ля, ты крыса!" (тм)
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02.03.2022 05:43 Ответить
в мене років 38 тому теж була херня якась - закінчуй плакотню...
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02.03.2022 05:43 Ответить
Мокша, у тебе Яндекс-переводчик сламался
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02.03.2022 10:54 Ответить
Вообще пох...
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02.03.2022 04:51 Ответить
Обнять и плакать

Какие зайки бурятские...
Рыдайу
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02.03.2022 05:13 Ответить
Йіпать які статуі чайнику ілліча а Бурятії. Це страшні вбивці, куди там українським "нацикам"..
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02.03.2022 05:20 Ответить
аборигени острова Пасхі дивляться з заздрістю на істукана ху...вого.
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02.03.2022 05:30 Ответить
Нехай ісчо наражаєт!
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02.03.2022 05:27 Ответить
Знову ці буряти! Де вони їх беруть в такій кількості?! 😲
P. S.
Бурятська мать, треба було протестувати раніше! А ще краще, було синочка не відпускати на війну, а сховати під спідницею! 🤔
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02.03.2022 05:33 Ответить
Работы нигде нет ...беднота ...вот и армия выход для них
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02.03.2022 09:24 Ответить
А ще раніше зробити аборт.
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02.03.2022 10:14 Ответить
Ни за что,а за кого.
Грех спрашивать.
Твой сын слишком молодой,что бы голосовать
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02.03.2022 05:53 Ответить
ВСЕ ВОНИ РОЗУМІЮТЬ. ВСЕ ВОНИ ЗНАЮТЬ, І МАТЕРІ ЇХ ТЕЖ.
ЇХНІ КАЗОЧКИ ПРО "УЧЄНІЯ" ДЛЯ ТИХ ХТО СІВ СРАТИ.
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02.03.2022 05:55 Ответить
просто бояться. Страх. Все вони знають. 37 рік.
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02.03.2022 06:20 Ответить
Якщо бояться більше пуйла як смерті в Україні, значить маємо виправляти ситуацію.
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02.03.2022 10:00 Ответить
Вот же ж с…. бурятская Да попадись твой ублюдок в руки жителей городов, которых он обстреливал - и тебе нацисты мальчиками из церковного хора покажутся… твар
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02.03.2022 06:20 Ответить
... в кацапії проти війни тільки ті чиї сини в полоні, а переважна більшість недоумків родітєлєй, вважають синовєй гєроямі, оні ж бєндєровцов убівают. Будьте прокляті разом з свої любімім пуйлом. Подивимось, як ви верещатимите через днів десять.
P.S. Переважна більшість виходить з плакатом "нє войнє" навідь бояться написати в Україні, чи може вони мають наувазі Сірію там також асвабадітєлі.
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02.03.2022 07:03 Ответить
сначала показалось, что она нормальная мать, но после "нацистов"...
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02.03.2022 07:51 Ответить
Зомбоящик и пропаганда, сэр
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02.03.2022 08:17 Ответить
Пляяяяять!!! После того, как свиноматка назвала нас "нацистами" отрезать буряту чьо-нить "существенное"и провести еще один сиЙанс связи со своей свиноматкой на предмет: Выйти под здание бурятского хурултая с плакатом путин = ***** и простоять (продержаться) там на на видео часа... 2. Если нет - сокращаем ресурсы бурята и дальше!
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02.03.2022 08:30 Ответить
как их отличить? все на одно лицо , пока в танке не поджарят
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02.03.2022 08:16 Ответить
раССейская бурятка, иди накуй..
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02.03.2022 08:17 Ответить
есть какая-то тонкая, неуловимая связь между головой ленина и сыночком в плену
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02.03.2022 08:18 Ответить
Опять бредни про "украинских нацистов". Опять жевание соплей кацапскими крепостными и бурлаками. Даже зомби по сравнению с обитателями эрэфии-верх адекватности. Их точно там чем-то облучают 24/7.
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02.03.2022 08:23 Ответить
нужно этому ≪боевому буряту≫ оленьи рога к его тупой башке приделать и потом фотку отправить маме ..... все буряты к монголам сдрыснут после увиденного .
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02.03.2022 08:25 Ответить
не ври **** что сын не знал и ты тоже что едет убивать в Украину как забоялась что бы сын не попал к нацистам где вы суки видите нацистов? в кисель тв? Служил я в Улан Уде ст. Дивизионная в 1964-1965 годах нашу дивизию тогда перебросили с Перьм-2 в 64 году. кто же знал что там розплодился такой гадюшник что вы дойдете до такой мерзости. а ведь там в Бурятии было много выселеных украинцев а теперь они стали яничарами едут убивать свою Мать родину их предков-иуды.
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02.03.2022 08:43 Ответить
Це неправда! Вона - фейк, її син - фейк, її країна - фей, весь расєянський народ - один великий фейк.
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02.03.2022 09:12 Ответить
ну хоть не жарений -повезло матері
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02.03.2022 09:37 Ответить
А якби її випердиш український беушний унітаз або телевізор "в полон взяв би" - вона б на всі частини тіла колорадки поначіпляла б і верещала: "Можем павтаріть!"
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02.03.2022 09:37 Ответить
"Жительница Бурятии заявила журналистке, что боится, что ее сына могли взять в плен "нацисты", а не ВСУ, она считает, что "это разные понятия", и что "нацисты" в Украине "безжалостны"
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02.03.2022 10:10 Ответить
Одна из биомассы о чём-то начала догадываться...
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02.03.2022 10:49 Ответить
 
 