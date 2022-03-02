Жительница Бурятии вышла на пикет - узнала сына среди пленных в Украине: "Я не хочу, чтобы была война". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Улан-Удэ женщина вышла на одиночный пикет – развернула плакат "Нет войне" – после того, как узнала, что ее сын контрактник Сергей Очиров находится в плену в Украине.
Об этом сообщил интернет-журнал "Люди Байкала", передает Цензор.НЕТ.
"Я мать Сергея Очирова, которого вчера показывали. Я не хочу, чтобы была война. Я хочу, чтобы люди поняли, что на самом деле это не фейк. Вот, я его мама. Вот он мне позвонил, вот я увидела это видео. Мне вчера все начали писать: "А вы докажите, что это не фейк". Да я ничего не хочу доказывать. Я просто вам говорю — это мой сын", - заявила Ирина Очирова.
Сообщается, что видео с пленным 25-летним Сергеем Очировым, снятое украинскими военными, быстро распространилось бурятскими пабликами, многие считали его фейком, но ролик увидела мать военного и подтвердила, что снят именно ее сын.
Очиров служит в военной части станции Дивизионная в Улан-Удэ. После срочной службы он стал контрактником. Служит почти семь лет. В феврале военного отправили на учебу в Беларусь – в последний раз он связывался с семьей 23 февраля.
По словам матери, он ничего не говорил, что их перебрасывают в Украину, мол, если бы она знала, куда его отправляют, заставила бы уволиться из армии.
На территории Украины Очиров был водителем грузовика, перевозившего ракеты. 28 февраля военный попал под обстрел, получил ранение в плечо и попал в плен.
Утром после того, как женщина увидела сына среди пленных, она пошла к главе Бурятии, но у того был не приемный день. Тогда мать обратилась к его заместителю, но тот сказал, что "не знает, что делать".
В Комитет солдатских матерей Очирова не дозвонилась. Она пыталась обратиться в Минобороны РФ, но там "звонок сбрасывался". В результате, Ирина написала заявления в приемную Президента РФ и в аппарат уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой.
Где конкретно находится его сын, неизвестно. По словам Очирова, командир части, в которой служит ее сын, поначалу ничего не знал. Затем сообщил, что, по непроверенным данным, пленный военный лежит в черниговском госпитале.
Жительница Бурятии заявила журналистке, что боится, что ее сына могли взять в плен "нацисты", а не ВСУ, она считает, что "это разные понятия", и что "нацисты" в Украине "безжалостны".
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Тут така справа. Майже весь день літала там наша авіація та працювали усі види арти. І до сих пір не можуть порахувати скільки з двох колон і трьох місць навалили техніки русаків. НЕ МОЖУТЬ ПОРАХУВАТИ, БО ТАМ ДО 300 СПАЛЕНИХ МІСЦЬ ВІД ТЕХНІКИ СУПОСТАТА!
Ця битва має увійти в навчальні посібники рифи як найбільше поле чудес для страни дураков.
Олена Проців: Це була не одна колона. Спочатку її шматували під Снігурівкою, потім у Баштанці (обидва населених пункти Миколаївської області), залишки колони пішли на Єланець Кіровоградської області. В колоні були різні види техніки, від кунгів з людьми до БМП, від автозаправників до танків. Я живу в Миколаївській, за 15 кілометрів від подій, що сьогодні відбувалися тут. В моєму районному центрі сьогодні об 11-й годині закрилося все, чекали колону. Вона йшла на Кривий ріг, але за 100 км до нього її пошматували. Палили з вертольотів, які прилетіли з Кривого рогу, кунги разом з рашистами. Багато при виді вертольотів порозбігалося по полях, зараз їх відловлюють тероборони двох містечок.
Юрій Бірюков: Так. Пообщался с непосредственным участником работы в районе Баштанки. Не 800 конечно, это общая цифра двух колон. Но 200+ единиц таки да.
И вот тут я хочу сказать, что ВСЕ наши серьезные военные не могут понять «грандиозный» замысел русликов. Тупо тир.
Ну и ок.
Т.е. сам факт того, що її викидень поїхав у чужу країну воювати, цю самку чєловєкопітєка не засмучує. Головне на "нацистів" не натрапити, а так все ок. ***** кацапська падаль
так шо жаліти її вилупка нема кому
6 день. Києву всі розвідки світу давали максимум 48 годин…
Кстати, да! Именно поэтому не хотели помогать - зачем создавать себе трудности и проблемы с ****** для помощи заведомо проигравшему. Их помощь нам сейчас - это не только реакция на *****. Это и потому, что мы рвем его зубами, бомжами, цыганами, гопниками и безоружными тетками!
***** ліл, "несокрушимо легендарная срусская армия"
Помниться как в Праге ещё в 2000 от нашего ракета наши женщины парня отбирали на вокзале, зонтом
Случайно на просторах интернета нахожу военный билет убитого кацапа и это - бинго!
Убитый кацап - родственник его жены !
Вы не представляете с каким удовольствием я отправил ему снимки его зажмуренного родственника !!!
Какие зайки бурятские...
Рыдайу
P. S.
Бурятська мать, треба було протестувати раніше! А ще краще, було синочка не відпускати на війну, а сховати під спідницею! 🤔
Грех спрашивать.
Твой сын слишком молодой,что бы голосовать
ЇХНІ КАЗОЧКИ ПРО "УЧЄНІЯ" ДЛЯ ТИХ ХТО СІВ СРАТИ.
P.S. Переважна більшість виходить з плакатом "нє войнє" навідь бояться написати в Україні, чи може вони мають наувазі Сірію там також асвабадітєлі.