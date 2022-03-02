Жительница Бурятии вышла на пикет - узнала сына среди пленных в Украине: "Я не хочу, чтобы была война". ВИДЕО

В Улан-Удэ женщина вышла на одиночный пикет – развернула плакат "Нет войне" – после того, как узнала, что ее сын контрактник Сергей Очиров находится в плену в Украине.

Об этом сообщил интернет-журнал "Люди Байкала", передает Цензор.НЕТ.

"Я мать Сергея Очирова, которого вчера показывали. Я не хочу, чтобы была война. Я хочу, чтобы люди поняли, что на самом деле это не фейк. Вот, я его мама. Вот он мне позвонил, вот я увидела это видео. Мне вчера все начали писать: "А вы докажите, что это не фейк". Да я ничего не хочу доказывать. Я просто вам говорю — это мой сын", - заявила Ирина Очирова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ты кто?", - "Бурят", - "Боевой?", - "Тыловики мы...", - украинцы взяли в плен еще одного военного армии РФ. ВИДЕО

Сообщается, что видео с пленным 25-летним Сергеем Очировым, снятое украинскими военными, быстро распространилось бурятскими пабликами, многие считали его фейком, но ролик увидела мать военного и подтвердила, что снят именно ее сын.

Очиров служит в военной части станции Дивизионная в Улан-Удэ. После срочной службы он стал контрактником. Служит почти семь лет. В феврале военного отправили на учебу в Беларусь – в последний раз он связывался с семьей 23 февраля.

По словам матери, он ничего не говорил, что их перебрасывают в Украину, мол, если бы она знала, куда его отправляют, заставила бы уволиться из армии.

На территории Украины Очиров был водителем грузовика, перевозившего ракеты. 28 февраля военный попал под обстрел, получил ранение в плечо и попал в плен.

Утром после того, как женщина увидела сына среди пленных, она пошла к главе Бурятии, но у того был не приемный день. Тогда мать обратилась к его заместителю, но тот сказал, что "не знает, что делать".

В Комитет солдатских матерей Очирова не дозвонилась. Она пыталась обратиться в Минобороны РФ, но там "звонок сбрасывался". В результате, Ирина написала заявления в приемную Президента РФ и в аппарат уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой.

Также смотрите: "Нам п#здят. Я сам в плен сдался. У них дороги по деревням - асфальт. Не знаю вернусь ли в Россию. Я здесь хочу остаться", - пленный русский звонит домой. ВИДЕО

Где конкретно находится его сын, неизвестно. По словам Очирова, командир части, в которой служит ее сын, поначалу ничего не знал. Затем сообщил, что, по непроверенным данным, пленный военный лежит в черниговском госпитале.

Жительница Бурятии заявила журналистке, что боится, что ее сына могли взять в плен "нацисты", а не ВСУ, она считает, что "это разные понятия", и что "нацисты" в Украине "безжалостны".