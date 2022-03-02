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Один из ударов войск РФ по Житомиру повредил роддом, где были мамы с детьми. ВИДЕО
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Авиаударом российского оккупанта была разрушена часть перинатального центра при атаке на Житомир.
Об этом сообщил глава Житомирского областного совета Владимир Федоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Своевременное оповещение о воздушной тревоге помогло спасти жизнь людям. К счастью все детки, мамочки, беременные живы и не пострадали", - сообщил председатель облсовета.
По его данным, все, кто находился в отделении, сейчас находятся в бомбоубежище и останутся там на ночь.
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Горить у пеклі москалі.
Мордор повинен бути знищений.
....
Слава нації
Смерть москалям.
каждый первый кацап должен быть убит... ни грамма жалости, ни грамма пощады... убивайте кацапов с русней!
Смерть невинних не відмиєте зі своїх рук 😡
Військовий Інститут - напроти.
Навіть неможливо уявити, що пережили люди. І вагітні, і породіллі.
Це - нелюди. І людьми вони ніколи не були.
мстить кацапским *****,
Чью гнусную науку я до конца постиг.
Я вражескою кровью свои омою руки,
Когда наступит этот благословенный миг.
Публично, по-славянски
из черепа напьюсь я,
Из вражеского черепа,
как делал Святослав.
Устроить эту тризну
в былом славянском вкусе
Дороже всех загробных,
любых посмертных слав.