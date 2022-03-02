РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13432 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
19 495 16
война (46939) Житомир (659) обстрел (20241)

Один из ударов войск РФ по Житомиру повредил роддом, где были мамы с детьми. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Авиаударом российского оккупанта была разрушена часть перинатального центра при атаке на Житомир.

Об этом сообщил глава Житомирского областного совета Владимир Федоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Своевременное оповещение о воздушной тревоге помогло спасти жизнь людям. К счастью все детки, мамочки, беременные живы и не пострадали", - сообщил председатель облсовета.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ударили ракетой по базе 95-й ОДШБр в Житомире: Пылают жилые дома. ВИДЕО

По его данным, все, кто находился в отделении, сейчас находятся в бомбоубежище и останутся там на ночь.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
Падлюка кончене

Горить у пеклі москалі.
Мордор повинен бути знищений.
....
Слава нації
Смерть москалям.
показать весь комментарий
02.03.2022 06:32
+16
Смерть москалям
показать весь комментарий
02.03.2022 06:33
+15
ніколи не відмиєтеся, суки
показать весь комментарий
02.03.2022 06:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Падлюка кончене

Горить у пеклі москалі.
Мордор повинен бути знищений.
....
Слава нації
Смерть москалям.
показать весь комментарий
02.03.2022 06:32 Ответить
Смерть москалям
показать весь комментарий
02.03.2022 06:33 Ответить
ніколи не відмиєтеся, суки
показать весь комментарий
02.03.2022 06:33 Ответить
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ БУДУТЬ ЗНИЩЕНІ В УКРАЇНІ
показать весь комментарий
02.03.2022 06:33 Ответить
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
каждый первый кацап должен быть убит... ни грамма жалости, ни грамма пощады... убивайте кацапов с русней!
показать весь комментарий
02.03.2022 06:33 Ответить
Немає вже держави "россия" відтепер тільки "Кацапстан"
показать весь комментарий
02.03.2022 07:46 Ответить
Непоганий рімейк заклику Іллі Еренбурга, заголовок якого був "Убей немца".
показать весь комментарий
02.03.2022 08:13 Ответить
прокляті скоти,хоча чекайте,худоба має в 100 раз більше моральних принципів,ніж ці потвори
показать весь комментарий
02.03.2022 06:34 Ответить
Никто не сделал больше для уничтожения тяги к русскому миру в Украине, чем *****. За єто ему можно будет поставить памятник. Посмертно. В виде лингама. Индия один подарит я думаю
показать весь комментарий
02.03.2022 06:39 Ответить
Кацапи - ви моральні уроди, тварюки погані. Будьте ви всі прокляті і ваші діти і внуки!!!
Смерть невинних не відмиєте зі своїх рук 😡
показать весь комментарий
02.03.2022 06:40 Ответить
Я там народжувала, на Богунії.
Військовий Інститут - напроти.

Навіть неможливо уявити, що пережили люди. І вагітні, і породіллі.

Це - нелюди. І людьми вони ніколи не були.
показать весь комментарий
02.03.2022 06:51 Ответить
Путлєр поставив задачу винищити УСІХ українців. Усіх, окрім тих хто стане перед ним на коліна і попросить вибачення. Ця потвора повинна бути вбита як найшвидше.
показать весь комментарий
02.03.2022 07:03 Ответить
Клянусь до самой смерти
мстить кацапским *****,
Чью гнусную науку я до конца постиг.
Я вражескою кровью свои омою руки,
Когда наступит этот благословенный миг.
Публично, по-славянски
из черепа напьюсь я,
Из вражеского черепа,
как делал Святослав.
Устроить эту тризну
в былом славянском вкусе
Дороже всех загробных,
любых посмертных слав.
показать весь комментарий
02.03.2022 07:10 Ответить
в привычном стиле.они во всех войнах так делали и продолжают делать
показать весь комментарий
02.03.2022 08:09 Ответить
украинские дети войны....они с первого вздоха уже ощутили прелести руцкого мира...
показать весь комментарий
02.03.2022 08:36 Ответить
поганые кацапские фашисты сжечь вас заживо!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
02.03.2022 13:00 Ответить
 
 