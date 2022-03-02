Танец украинских бойцов с противотанковым оружием в руках. ВИДЕО

Украинские бойцы записали короткий ролик, в котором они танцуют с противотанковым оружием в руках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано в соцсетях.

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