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Украинские воины точечными ударами уничтожили бронеавтомобиль "Рысь" и грузовик "Камаз" армии РФ вблизи Мариуполя. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Подразделения Национальной гвардии Украины совместно с Вооруженными силами Украины удерживают оборону Мариуполя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины уничтожают технику и подразделения армии РФ в окрестностях.
Активно используется аэроразведка, позволяющая обнаруживать движение техники оккупантов.
Наши защитники точным ударом артиллерии уничтожили бронеавтомобиль "Рысь" и грузовик "Камаз" в с. Старый Крым, вблизи Мариуполя.
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льовочкини та шуфричі з рабіновичами … ви в московію утікали чи у фірташа в Австрії !!!???
Гниди продажні!!!
Хочу , щоб там був - ВЕСЬ оркостан !!!! Нікого не жалко..
Щоб нарешті я вже не міг написати в коментарі - МАЛО....
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