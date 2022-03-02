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Украинские воины точечными ударами уничтожили бронеавтомобиль "Рысь" и грузовик "Камаз" армии РФ вблизи Мариуполя. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Подразделения Национальной гвардии Украины совместно с Вооруженными силами Украины удерживают оборону Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины уничтожают технику и подразделения армии РФ в окрестностях.

Активно используется аэроразведка, позволяющая обнаруживать движение техники оккупантов.

Наши защитники точным ударом артиллерии уничтожили бронеавтомобиль "Рысь" и грузовик "Камаз" в с. Старый Крым, вблизи Мариуполя.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты утром обстреляли роддом в Мариуполе, - горсовет. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+39
Горіть в аду цапи!!!
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02.03.2022 10:23
+37
руска рись нах%й
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02.03.2022 10:23
+32
Как тараканы в рассыпную , когда поняли шо тапок над головой
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02.03.2022 10:24
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руска рись нах%й
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02.03.2022 10:23 Ответить
русский камаз на х*й
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02.03.2022 11:10 Ответить
Горіть в аду цапи!!!
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02.03.2022 10:23 Ответить
Как тараканы в рассыпную , когда поняли шо тапок над головой
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02.03.2022 10:24 Ответить
Ну тепер я з повною впевненістю можу сказати мовою ***** - "ихтамнет".
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02.03.2022 10:27 Ответить
Кабздон принимает военный парад.
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02.03.2022 10:33 Ответить
декацапизация
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02.03.2022 13:33 Ответить
Местным нужно ходить по следам работы Байрактара и подбирать трофейное оружие раз власть не выдала
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02.03.2022 10:34 Ответить
Не стал. Не уйдут. Вы правильно Б. используете: 80% времени разведка, а дальше, если есть цель - удар.
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02.03.2022 11:03 Ответить
Смерть московським окупантам та їх прихвостням в Україні !!!
льовочкини та шуфричі з рабіновичами … ви в московію утікали чи у фірташа в Австрії !!!???

Гниди продажні!!!
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02.03.2022 10:57 Ответить
казломордые за мирных прячутся....
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02.03.2022 11:02 Ответить
Мені вже покуй на статистику їхніх втрат... я хочу, щоб там було написано - "ВСІ" !!!!
Хочу , щоб там був - ВЕСЬ оркостан !!!! Нікого не жалко..

Щоб нарешті я вже не міг написати в коментарі - МАЛО....






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02.03.2022 11:11 Ответить
Дохлые ка цапы - это прекрасно!
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02.03.2022 11:24 Ответить
 
 