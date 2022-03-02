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"Город сдавать никто не собирается. Люди настроены достаточно решительно", - российских оккупантов не пустили в Энергодар. ВИДЕО
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Жители Энергодара не пустили российских оккупантов в город, в котором расположена крупнейшая в Европе атомная станция.
Об этом сообщил городской глава Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.
"Встреча состоялась. Мы доказали позицию что ЗАЭС и город под надежной охраной. Жители их не впустят в город ни на шаг. Они услышали и пошли доказывать своему руководству. Следующая встреча в 15:00 на том же месте. Но все может измениться в любой момент! Будьте готовы! Сейчас идем домой", - говорится в сообщении.
Отметим, что в городе находится Запорожская АЭС – самая большая в Европе атомная станция с установленной мощностью.
Топ комментарии
+23 Muron
показать весь комментарий02.03.2022 11:24
+23 Muni
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+15 Запорізький козак
показать весь комментарий02.03.2022 11:29
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У нас там взагалі є армія?
Кацапів на землі поступово вибивають. Але проблема повітря поки-що не вирішена.
"Азербайджанская сторона данную ситуацию никак не комментирует"
ихтамнеты здорової людини 👍
Як передає Укрінформ, відповідне звернення священники оприлюднили в Yutube.
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На данный момент Конотоп Сумской области под контролем Украины.
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І який тільки довбень таке пише? Коли про Херсон це писали, такі пердіоти теж верещали, що "не розганяйте зраду" і хто там тепер, блд, хазяйнує?
Енергодар це Запорізька АЕС, йолопи, і її повинна захищати тероборона з старовинними калашами, чи навіть з трьохлінійками Мосіна? Так ви вважаєте?