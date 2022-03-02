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Российские оккупанты поставили ультиматум Конотопу - за сопротивление накроют артиллерией. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Мэр Конотопа Артем Семенихин вместе с гражданами решает дальнейшую судьбу города. Он утверждает, что русская армия поставила ультиматум. Если они не сдадутся, Конотоп будет обстрелян артиллерией.
Об этом сообщили Цензор.НЕТ.
При этом он спросил присутствующих жителей города, будут ли они воевать за Конотоп. Те, в свою очередь, выразили согласие.
"Я за то, чтобы воевать. Решения принимают все вместе, потому что артиллерия на нас нацелена", - добавил Семенихин.
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Топ комментарии
+66 Влад Воланд
показать весь комментарий02.03.2022 11:45
+31 буков
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+27 Muron
показать весь комментарий02.03.2022 11:46
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А ці - уйобки червоні.
і добавив, що Україна "має пройти процедуру денацифікації, як у минулому Німеччина" #іздований кінь потребує лоботомії
https://t.me/charter97_org/64466
"Эта страна никогда не сдастся"
"Ця країна ніколи не капітулює"
***** соси сам себе, дрючок тобі в дупу. Муамарчик, ще легко вискечив.
Слава Україні.
До речі - "роковини" по Вобленку Я Сергійовича пам"ятаю - один з небагатьох - але найближчих друзів!
Как говорится в сообщении СБУ, враг выпускает машину, на бортах написано "груз 200", что должно сигнализировать, что везут умерших.
За ней - транспорт по бортам заставленный ящиками. Оттуда коварно ведут обстрелы.
"Между этих ящиков люди с автоматами в упор расстреливают наших военных, представителей ТО, гражданское население", - сообщили в СБУ.
Такие случаи уже зафиксировали в Бахмаче Черниговской области.
Ще трішечки - і буде паніка