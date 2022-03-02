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армия РФ (3413) война (6246) Конотоп (58)

Российские оккупанты поставили ультиматум Конотопу - за сопротивление накроют артиллерией. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Мэр Конотопа Артем Семенихин вместе с гражданами решает дальнейшую судьбу города. Он утверждает, что русская армия поставила ультиматум. Если они не сдадутся, Конотоп будет обстрелян артиллерией.

Об этом сообщили Цензор.НЕТ.

При этом он спросил присутствующих жителей города, будут ли они воевать за Конотоп. Те, в свою очередь, выразили согласие.

"Я за то, чтобы воевать. Решения принимают все вместе, потому что артиллерия на нас нацелена", - добавил Семенихин.

Читайте: Российские захватчики продолжают высадку десанта в Николаеве, - глава ОВА Ким

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищена техніка російських окупантів в Конотопі. ВIДЕО

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Топ комментарии
+66
Росія то фашизм 21 століття.
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02.03.2022 11:45
+31
Сподіваюсь Залужний допоможе Конотпу, принаймні ту арту знищить, з москалями конотопці самі розберуться.
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02.03.2022 11:46
+27
Сарафанне радіо. Кацапи в москві вже зїли всі продукти, Голод наближається. Бються вже за хліб. Завтра голодний бунт. ПРОЗРІЛУ БЛЯДІ
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02.03.2022 11:46
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Росія то фашизм 21 століття.
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02.03.2022 11:45 Ответить
Фашисти ще притомні люди.
А ці - уйобки червоні.
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02.03.2022 16:53 Ответить
Лавров позадкував: каже, що завдання так званої "операції" в Україні - визначити конкретні види ударних озброєнь, які ніколи не будуть там розгорнуті.

і добавив, що Україна "має пройти процедуру денацифікації, як у минулому Німеччина" #іздований кінь потребує лоботомії
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02.03.2022 19:07 Ответить
Повбивав би.
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02.03.2022 19:10 Ответить
А де "Байрактар"? Чому не криють артилерію!?
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02.03.2022 11:45 Ответить
Нажаль, на всю орду не вистачає.
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02.03.2022 11:47 Ответить
Там же поблизу він є.Хай би жахнув.Конотоп не можна втратити,вони мужньо стільки часу тримаються
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02.03.2022 11:50 Ответить
Байрактар несе підвішеними лише 2 бомби. Він ефективний там, де нищаться **********. Детонація далі робить свою справу.
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02.03.2022 12:03 Ответить
Ви що не усвідомлюєте що кількома шт не перекриєш всю лінію оборони. Ви минулого року чому не виступали чому дороги, а не Байрактари ?
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02.03.2022 11:51 Ответить
Что ты *******? Ты хоть знаешь с какой партии мер конотопа, даун? Посмотри видео на ютюбе, много новго узнаешь
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02.03.2022 12:00 Ответить
Придурок! Я не про "мера Конотопа" пишу а про вибори "Блазня"! Якби не вибрали цього ідіота то ми-б зараз Конотоп не "блазенським асфальтом" прикривали а "Вільхами" і "Нептунами"! А може й взагалі війну кацапи побоялися-б починать!
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02.03.2022 12:56 Ответить
"Покривали" - ви, мабуть, мали на увазі не Конотоп, а Тулу і Псков.)
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02.03.2022 19:13 Ответить
Читать умієш? Я написав "прикривали"! Що це означає - знає будь-яка людина що служила в армії не на "підсобному дворі" - свинопасом!!!
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02.03.2022 19:50 Ответить
Мене читають більше 60 людей Те бе читає ОДИН Так хто ЧМО?
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02.03.2022 19:54 Ответить
Шукай Байрактари під асфальтом.
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02.03.2022 11:54 Ответить
которого уже почти нет
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02.03.2022 12:03 Ответить
Арта ********* стоїть прямо на околицях серед міської забудови. Тому наші в'***** не можуть. У мене вся рідня в Конотопі.
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02.03.2022 13:26 Ответить
❗️ Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши поставил вопрос о возможности исключения России из совета ООН по правам человека.
https://t.me/charter97_org/64466
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02.03.2022 11:45 Ответить
Сарафанне радіо. Кацапи в москві вже зїли всі продукти, Голод наближається. Бються вже за хліб. Завтра голодний бунт. ПРОЗРІЛУ *****
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02.03.2022 11:46 Ответить
Какой бунт?! Эти свиньи детей будут собственных жрать, как в сралинграде, но спецстоловую не тронут.
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02.03.2022 11:50 Ответить
те що мацкалі зараз роблять --це і є поїдання мамами своїх синочків..відправляючи воювати проти України вони тим самим показали відношення до своїх дітей
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02.03.2022 12:00 Ответить
Зачем писать чушь ? Скорее по окраинам съедят , а не в центре .
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02.03.2022 12:46 Ответить
Сподіваюсь Залужний допоможе Конотпу, принаймні ту арту знищить, з москалями конотопці самі розберуться.
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02.03.2022 11:46 Ответить
this country never surrender.
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02.03.2022 11:48 Ответить
Перевожу. Перекладаю.
"Эта страна никогда не сдастся"
"Ця країна ніколи не капітулює"
***** соси сам себе, дрючок тобі в дупу. Муамарчик, ще легко вискечив.
Слава Україні.
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02.03.2022 12:00 Ответить
Уявляю - яка зараз "возня" в "коридорах" Кожний думає як "вихватить хвіст з під молотка" і втриматься при владі Вони зараз підозрюють усіх і кожного А американіці вичікують паузу - у кого здадуть нерви і він "грохне придурка і принесе повинну" (разом з головою придурка) Я пророчив це ще в 2014-му (якщо ти пам"ятаєш)
До речі - "роковини" по Вобленку Я Сергійовича пам"ятаю - один з небагатьох - але найближчих друзів!
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02.03.2022 22:30 Ответить
Мер-українець!
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02.03.2022 11:48 Ответить
Свободівець !
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02.03.2022 12:06 Ответить
Боже, збережи наших у Конотопі. Збережи і допоможи.
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02.03.2022 11:48 Ответить
Господи,збережи Конотоп!Щоб та кацапська арта позривалася нахрін і повбивала мокшу
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02.03.2022 11:49 Ответить
А может писю пос0сут..
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02.03.2022 11:49 Ответить
тримайтеся хлопці. переможемо.такий народ не здолати.
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02.03.2022 11:50 Ответить
Символы фашизма ХХ века - свастика и Гитлер, символы фашизма ХХI века - красная звезда и Путин.
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02.03.2022 11:50 Ответить
Если подкрепления нет, то лучше партизанить.
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02.03.2022 11:51 Ответить
Увлекаетесь Раша Тудэй?
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02.03.2022 11:56 Ответить
tak uzhe tri dnja nazad pisal, vsio oboroniteljnoje horosho, no pora uzhe nastupateljnoje, skoljko mozhno oboronjatsia, hotja posle oboroni kacapnja horosho izdohlas.
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02.03.2022 11:58 Ответить
Служба безопасности Украины информирует о новом виде провокации российских военных, связанном с умершими, передает УНИАН.
Как говорится в сообщении СБУ, враг выпускает машину, на бортах написано "груз 200", что должно сигнализировать, что везут умерших.
За ней - транспорт по бортам заставленный ящиками. Оттуда коварно ведут обстрелы.
"Между этих ящиков люди с автоматами в упор расстреливают наших военных, представителей ТО, гражданское население", - сообщили в СБУ.
Такие случаи уже зафиксировали в Бахмаче Черниговской области.
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02.03.2022 11:51 Ответить
А кто то еще верит кацапоидам если они даже форму журналистов одевают и стреляют по нас. Нужно понять что кацапы не собирают ни трупы ни своих раненных а якобы медицинский транспорт используют для передвижения своего спецназа. Уничтожать кацапов на чем бы они не ехали хоть на школьном автобусе с надписью дети
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02.03.2022 12:05 Ответить
Шо за фейки тут розповсюджуєш? СБУ повідомляє українською мовою!
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02.03.2022 12:09 Ответить
Смерть цапам!
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02.03.2022 11:51 Ответить
Зєля, поки не пізно, роздавай зброю усім охочим!
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02.03.2022 11:52 Ответить
Охочих більше, ніж зброї
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02.03.2022 11:56 Ответить
Раритетних СКСів і трьохлінійок достатньо. Вони убивають справно.
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02.03.2022 12:02 Ответить
В таком случае окупантам нужно заявить что их в плен никто брать не будет а по территории РФ так же будет нанесен арт удар
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02.03.2022 11:52 Ответить
какой там плен уже можно уничтожать
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02.03.2022 11:54 Ответить
Це вже відчай русні
Ще трішечки - і буде паніка
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02.03.2022 11:53 Ответить
это уже не солдаты срочники малолетки
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02.03.2022 11:55 Ответить
українцям пох
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02.03.2022 11:56 Ответить
Dumaju uzhe ne budet, na nih uzhe tozhe poshla chto to takoje, chto ih oholodit i na vsegda.
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02.03.2022 11:56 Ответить
Посреди Конотопа нужно выставить кацапских пленных и отправить на Парашу кацапским матерям что росийская армия рассстреливает своих же
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02.03.2022 12:01 Ответить
цю сволоту так не зупинити ! вони своїх поранених добивають !
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02.03.2022 12:10 Ответить
Відповідайте, що вони під прицілом Байрактарів або Точки У (навіть якщо це не так) і перший же їх постріл стане останнім. Принаймні виграємо час і коли кацапи будуть дивитися з острахом на небо, то не такі жваві будуть.
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02.03.2022 12:02 Ответить
Умнички .
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02.03.2022 12:03 Ответить
не беріть полонених - скоро домовляться їх пом іняти і вони знову поповнять ряди агресора!
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02.03.2022 12:05 Ответить
Но это, уже полный ****** О русне узнает ,весь Израиль
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02.03.2022 12:06 Ответить
Не исключено что ето вражеская замануха для нашей авиации и Байрактаров. А то что в плен етих кацапофашистов не брать ето факт.
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02.03.2022 12:10 Ответить
Не можу зрозуміти: навіщо оркам Конотоп? Він в стороні від основної траси, яка веде на Київ. Не обласний центр.
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02.03.2022 12:13 Ответить
Живий щит
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02.03.2022 12:51 Ответить
Там залізничний вузол. Москалі зможуть підкріплення залізницею тягати, а не своїм ходом. Я родом з Конотопа.
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02.03.2022 13:31 Ответить
Впустить внутрь города под предлогом что сдаются и всех уложить нах.
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02.03.2022 12:22 Ответить
Да там в людей переважно мисливська зброя. Якби хоч за тиждень до вторгнення орків почали людям калаші роздавати, то тоді було б чим орків валити...
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02.03.2022 13:33 Ответить
обыкновенный фашизм
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02.03.2022 13:44 Ответить
Російський фашизм.
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02.03.2022 14:24 Ответить
Що за херня? - воєнний стан, воює вся країна й ніхто не має права голосуванням це змінювати. ВОЮЄ ВСЯ КРАЇНА, НІХТО НЕ ХОВАЄТЬСЯ ПІД ЮБКИ ЖІНОК. Будь я там та зі зброєю - я б його пристрелив.
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02.03.2022 13:44 Ответить
 
 